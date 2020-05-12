С победой в Великой Отечественной Войне!!! - страница 2

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С Миром от Наших Дедов! 


 
С Днем Победы!
 
С Праздником !
 

С Днем Победы!


Карантинный концерт, посвященный празднику Великой победы
Карантинный концерт, посвященный празднику Великой победы
  • www.youtube.com
75 лет назад, в 2 часа 10 минут Юрий Левитан сообщил советскому народу о безоговорочной капитуляции немецких войск. 9 мая, в день, чтимый всеми поколениями о...
 

С днем победы!!!!!

С днем победы!!!

 

Разведчикам посвящается


 
С Праздником Великой Победы!
Трёх кратное ура...
Ура! Ура! Ура-а-а!
 

банально, но вот выпил, реально понимаю, победу сделали обычные простые люди...


 
Denis Sartakov:

банально, но вот выпил, реально понимаю, победу сделали обычные простые люди...

При чём не за деньги и статуса "героя".

Всех с ПОБЕДОЙ!

 
С Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Кипелов - Непокоренный (Official video)
Кипелов - Непокоренный (Official video)
  • www.youtube.com
Музыка В. Кипелов, слова М. Пушкина, В. Кипелов. http://j.mp/1MO7ewb - FLAC NaviMusic http://j.mp/1G8CjbL - iTunes http://j.mp/1jQjRj8 - mp3 NaviMusic http:/...
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