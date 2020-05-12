С победой в Великой Отечественной Войне!!! - страница 2
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С Миром от Наших Дедов!
С Днем Победы!
С днем победы!!!
Разведчикам посвящается
Трёх кратное ура...
Ура! Ура! Ура-а-а!
банально, но вот выпил, реально понимаю, победу сделали обычные простые люди...
банально, но вот выпил, реально понимаю, победу сделали обычные простые люди...
При чём не за деньги и статуса "героя".
Всех с ПОБЕДОЙ!