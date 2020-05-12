С победой в Великой Отечественной Войне!!!

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С праздником.

Память советскому народу в Великой Победе.

 

С Днём Победы!


 

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Смотрим :)
Парад 9 Мая 2020. Минск. Беларусь. 75 лет Победы / Полная версия. Качество Full HD #ДеньПобеды
Парад 9 Мая 2020. Минск. Беларусь. 75 лет Победы / Полная версия. Качество Full HD #ДеньПобеды
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Парад 9 Мая в Минске – прямой эфир. Начало в 11.00 по местному времени (GMT+3). День Победы 2020. 75 лет Победы. Беларусь. Полная версия / В составе механизи...
 

Ура!

 
 
[Удален]  

С Днём Победы!

Из документального фильма "Марк Бернес.

 
Всех с Днем Победы!
 
с Днем Победы!
 
Всех с праздником!!! Всем чистого неба над головой.
 

Будем всегда помнить и презирать тех, кто забыл.

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