С победой в Великой Отечественной Войне!!!
С Днём Победы!
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Смотрим :)
Парад 9 Мая 2020. Минск. Беларусь. 75 лет Победы / Полная версия. Качество Full HD #ДеньПобеды
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Парад 9 Мая в Минске – прямой эфир. Начало в 11.00 по местному времени (GMT+3). День Победы 2020. 75 лет Победы. Беларусь. Полная версия / В составе механизи...
С
Днём Победы!
Из
документального фильма "Марк Бернес.
Всех с Днем Победы!
с Днем Победы!
Всех с праздником!!! Всем чистого неба над головой.
Будем всегда помнить и презирать тех, кто забыл.
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С праздником.
Память советскому народу в Великой Победе.