Где моя ошибка??? - страница 2
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думаю еще и проблема что сливает в этом месте
buy_level1 sell_level1
думаю еще и проблема что сливает в этом месте
buy_level1 sell_level1
Ты что, хочешь им заработать? Я думал, ты просто тренируешься в программировании роботов. Выброси его и забудь.
Ты что, хочешь им заработать? Я думал, ты просто тренируешься в программировании роботов. Выброси его и забудь.
ты угадал! да я пытаюсь по силе возможности постичь эту науку!!!! НО она пока ко мне непреклонна!!!!
Лови эксель файл, там ссылки на функции Кимива, которые требуются очень и очень часто в разработке (для мт4). Это тебе очень поможет и сократит время на роботов.
Лови эксель файл, там ссылки на функции Кимива, которые требуются очень и очень часто в разработке (для мт4). Это тебе очень поможет и сократит время на роботов.
Жень спасибо!!!!!!!!!!!! Жаль в инете нету полностью от А до Я по программированию mq4
Раз ты уже написал этого робота по МАшкам, тебе не надо курс от А до Я. Ты уже его знаешь. Теперь только практика.
Раз ты уже написал этого робота по МАшкам, тебе не надо курс от А до Я. Ты уже его знаешь. Теперь только практика.
Да не скажи!.....писал я его из кусков разных советников а не с нуля, тоисть методом тыка!
period_MA1 = 7,
period_MA2 = 57,
stoploss = 0,
takeprofit = 25,
slippage = 0,
Magic = 777;
Lot = 0.1;
на Н1 сделал тест вот что вышло.........
period_MA1 = 7,
period_MA2 = 57,
stoploss = 0,
takeprofit = 25,
slippage = 0,
Magic = 777;
Lot = 0.1;
на Н1 сделал тест вот что вышло.........
вот с профитом 888 результат совсем другой!