Где моя ошибка??? - страница 2

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думаю еще и проблема что сливает в этом месте

buy_level1        sell_level1

 
Сергей Дыбленко:

думаю еще и проблема что сливает в этом месте

buy_level1        sell_level1

Ты что, хочешь им заработать? Я думал, ты просто тренируешься в программировании роботов. Выброси его и забудь.

 
Evgeniy Zhdan:

Ты что, хочешь им заработать? Я думал, ты просто тренируешься в программировании роботов. Выброси его и забудь.

ты угадал! да я пытаюсь по силе возможности постичь эту науку!!!! НО она пока ко мне непреклонна!!!!
 
Сергей Дыбленко:
ты угадал! да я пытаюсь по силе возможности постичь эту науку!!!! НО она пока ко мне непреклонна!!!!

Лови эксель файл, там ссылки на функции Кимива, которые требуются очень и очень часто в разработке (для мт4). Это тебе очень поможет и сократит время на роботов.


Файлы:
8p5gtv8_KimIV_csv.csv  20 kb
 
Evgeniy Zhdan:

Лови эксель файл, там ссылки на функции Кимива, которые требуются очень и очень часто в разработке (для мт4). Это тебе очень поможет и сократит время на роботов.


Жень спасибо!!!!!!!!!!!! Жаль в инете нету полностью от А до Я по программированию mq4
 
Сергей Дыбленко:
Жень спасибо!!!!!!!!!!!! Жаль в инете нету полностью от А до Я по программированию mq4

Раз ты уже написал этого робота по МАшкам, тебе не надо курс от А до Я. Ты уже его знаешь. Теперь только практика.

 
Evgeniy Zhdan:

Раз ты уже написал этого робота по МАшкам, тебе не надо курс от А до Я. Ты уже его знаешь. Теперь только практика.

Да не скажи!.....писал я его из кусков разных советников а не с нуля, тоисть методом тыка!

 

               period_MA1           = 7,
               period_MA2           = 57,
               stoploss             = 0,
               takeprofit           = 25,
               slippage             = 0,
               Magic                = 777;
               Lot                  = 0.1;

на Н1 сделал тест вот что вышло.........

Файлы:
61.jpg  501 kb
 
Сергей Дыбленко:

               period_MA1           = 7,
               period_MA2           = 57,
               stoploss             = 0,
               takeprofit           = 25,
               slippage             = 0,
               Magic                = 777;
               Lot                  = 0.1;

на Н1 сделал тест вот что вышло.........

чутку соврал.....профит на часе поставил 500
 

вот с профитом 888 результат совсем другой!

Файлы:
62.jpg  510 kb
123
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