Где моя ошибка???
Помогите плиз указать мою ошибку!!!!!
Сделал советник на двух МА а ордера почему то не открываются!
Помогите плиз указать мою ошибку!!!!!
Сделал советник на двух МА а ордера почему то не открываются!
В первых трёх строках скобок фигурных понаставь.
зачем его делать, сов на МА уже полно в кодобазе, есть на любой вкус и цвет
void OnTick()
{
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if (OrderSymbol()==Symbol() && Magic==OrderMagicNumber()) return;
добавил скобок но это ничего не дало.............(если я ток туда их вставил!)
Выведи Комментом данные своих МА, что они у тебя показывают. И так последовательно просмотри значения переменных, тейк-стоп тоже..
И в журнал посмотри, может ошибку писать
Странно.........почему не срабыватывают лоси и профиты при моих настройках?
поставил 100 там и там - работает!
поставил 100 там и там - работает!
Ну вот. А мозги всем пудришь тут
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Помогите плиз указать мою ошибку!!!!!
Сделал советник на двух МА а ордера почему то не открываются!