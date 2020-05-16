Получение ID последней закрытой позиции - страница 2
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Секундная пауза? Ничего себе костыль.
Лучше ждать, пока сделка не появится в истории в цикле со Sleep(1).
Мой опыт в данном деле составляет около месяца. Поэтому сложно иметь представления обо всех этих тонкостях. Каждый день новое открытие)
Если расскажете алгоритм действий, то буду благодарен! А пока только понимаю то, что необходимо ещё раз перечитать статью про то как работает механизм от начала открытия позиции и заканчивая её закрытием с последующим попаданием её в историю. Быть может только тогда я пойму что к чему опираясь на фразу "ждать, пока сделка не появится в истории в цикле со Sleep(1)".
Мой опыт в данном деле составляет около месяца. Поэтому сложно иметь представления обо всех этих тонкостях. Каждый день новое открытие)
Если расскажете алгоритм действий, то буду благодарен! А пока только понимаю то, что необходимо ещё раз перечитать статью про то как работает механизм от начала открытия позиции и заканчивая её закрытием с последующим попаданием её в историю. Быть может только тогда я пойму что к чему опираясь на фразу "ждать, пока сделка не появится в истории в цикле со Sleep(1)".
Отвечу ссылкой.
Не ломайте голову об эту стену, возьмите готовое решение.
И вряд ли когда-либо захотите разбираться самостоятельно.
При появлении сделки в истории, породившего ее ордера там может еще не быть.
Я полагаю вот это. Если ОТ, значит список изменён, и тогда и смотрим что там изменилось. Не нужен цикл и Sleep.
Я полагаю вот это. Если ОТ, значит список изменён, и тогда и смотрим что там изменилось. Не нужен цикл и Sleep.
Моя цитата тоже из документации была. Но, если честно, не интересно копаться в этом.
При очередном тестировании выявил опять эту же проблему. При быстром закрытии нескольких позиций проблема повторялась (из-за замедления в 1 секунду проскакивал одну позицию). Отказался от работы с историей. После каждой операции синхронизирую позиции во второй массив и при наступлении очередного события - сравниваю эти два массива и выявляю позицию которая закрылась. Работает очень шустро и без всяких подводных камней.
можно и так, но было бы полезно если бы люди начали понимать разницу между ОТ и ОТТ и применяли каждый по назначению.