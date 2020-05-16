Получение ID последней закрытой позиции - страница 2

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Andrey Khatimlianskii:

Секундная пауза? Ничего себе костыль.

Лучше ждать, пока сделка не появится в истории в цикле со Sleep(1).

Мой опыт в данном деле составляет около месяца. Поэтому сложно иметь представления обо всех этих тонкостях. Каждый день новое открытие) 

Если расскажете алгоритм действий, то буду благодарен! А пока только понимаю то, что необходимо ещё раз перечитать статью про то как работает механизм от начала открытия позиции и заканчивая её закрытием с последующим попаданием её в историю. Быть может только тогда я пойму что к чему опираясь на фразу "ждать, пока сделка не появится в истории в цикле со Sleep(1)".

 
Dmitriy Svechnikov:

Мой опыт в данном деле составляет около месяца. Поэтому сложно иметь представления обо всех этих тонкостях. Каждый день новое открытие) 

Если расскажете алгоритм действий, то буду благодарен! А пока только понимаю то, что необходимо ещё раз перечитать статью про то как работает механизм от начала открытия позиции и заканчивая её закрытием с последующим попаданием её в историю. Быть может только тогда я пойму что к чему опираясь на фразу "ждать, пока сделка не появится в истории в цикле со Sleep(1)".

Отвечу ссылкой.

Не ломайте голову об эту стену, возьмите готовое решение.

И вряд ли когда-либо захотите разбираться самостоятельно.

MT4Orders
MT4Orders
  • www.mql5.com
Данная библиотека позволяет работать с ордерами в MQL5 (MT5-hedge) точно так же, как в MQL4. Т.е. ордерная языковая система (ОЯС) становится идентичной MQL4. При этом сохраняется возможность параллельно использовать MQL5-ордерную систему. В частности, стандартная MQL5-библиотека будет продолжать полноценно работать. Выбор между ордерными...
 
Andrey Khatimlianskii:

При появлении сделки в истории, породившего ее ордера там может еще не быть.

Я полагаю вот это. Если ОТ, значит список изменён, и тогда и смотрим что там изменилось. Не нужен цикл и Sleep.


 
Aleksey Mavrin:

Я полагаю вот это. Если ОТ, значит список изменён, и тогда и смотрим что там изменилось. Не нужен цикл и Sleep.

Моя цитата тоже из документации была. Но, если честно, не интересно копаться в этом.

 
При очередном тестировании выявил опять эту же проблему. При быстром закрытии нескольких позиций проблема повторялась (из-за замедления в 1 секунду проскакивал одну позицию). Отказался от работы с историей. После каждой операции синхронизирую позиции во второй массив и при наступлении очередного события - сравниваю эти два массива и выявляю позицию которая закрылась. Работает очень шустро и без всяких подводных камней. 
 
Dmitriy Svechnikov:
При очередном тестировании выявил опять эту же проблему. При быстром закрытии нескольких позиций проблема повторялась (из-за замедления в 1 секунду проскакивал одну позицию). Отказался от работы с историей. После каждой операции синхронизирую позиции во второй массив и при наступлении очередного события - сравниваю эти два массива и выявляю позицию которая закрылась. Работает очень шустро и без всяких подводных камней. 

можно и так, но было бы полезно если бы люди начали понимать разницу между ОТ и  ОТТ и применяли каждый по назначению.

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