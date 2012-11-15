Технический индикатор Zig Zag

люди добрые подскажите пожалуйста где взять зиг заг под МТ5 работающий по ценам закрытия есть ли вообще такой?
излазил кучу форумов ни чего не нашёл только HIGH и LOW 
PS; неругайтесь сильно если что не так я в програмирование 0
спасибо за ссыль полночи искал знакомые буквы ничего непонял можно по подробней ? что где нужно поменять и куда нажать? для меня это дремучий лес

 
господа програмисты  помогитееееее.
господа програмисты  помогитееееее.
Есть такой чудесный сервис "Работа". :)
 
Прошу Вас обратить внимание на индикатор, расположенный на Маркете по iWavesMarker. Он построен на базе ZigZag, но анализирует сразу три периода с оптимальными периодами и отклонениями. Если вы его подключаете к дневному диапазону, то он кроме дневок маркирует волны на 4-х часах и часах. И так далее. На графиках четко просматривается волновая разметка. Когда цена проходит достаточное для выбранного периода расстояния (отклонение), начинает рисоваться метка того или иного периода, предупреждая, что может начаться откатная волна в противоположном направлении. В таких зонах "перепродаж" и "перепокупок", сигналом является формирование разворотной свечной комбинации. Если присмотреться к графику, то видно, что волновые развороты особенно часто появляются после закрытия нулевой свечи ниже (выше) экстремума предыдущей. (См. рисунок)

 

 
Первым симптомом остановки движения, является отсутствие на рынке новых максимумов и минимумов в зоне "перепокупок" и "перепродаж". Т.е. образования локальных минимумов или максимумов. Затем образование фрактала. Если локальный мимнимум или максимум или фрактал содержит разворотник или разворотную свечную комбинацию - это сильный сигнал. В любом случае нужно знать понятие PriceAction и иметь представление о SQUAT барах (приседающий бар) в ангуляционных зонах
