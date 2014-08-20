Помогите пожалуйста с этим кодом
Вставляйте, пожалуйста, код правильно. Воспринимать правильно вставленный код намного приятнее: Правильно вставляем код на форуме
barabashkakvn:Спасибо что откликнулись уже исправил просто первый раз я тут
Вставляйте, пожалуйста, код правильно. Воспринимать правильно вставленный код намного приятнее: Правильно вставляем код на форуме
Обновите свой терминал, если еще не обновили. Ошибки выхода за диапазон не увидел, но были ошибки объявлять имена переменных с уже объявленными именами.
Ошибки отмечены
//Error.
Файлы:
test_indicator.mq4 15 kb
barabashkakvn:Извините а у Вас работает ? у меня отладчик новый стоит а терминал не знаю
Обновите свой терминал, если еще не обновили. Ошибки выхода за диапазон не увидел, но были ошибки объявлять имена переменных с уже объявленными именами.
Ошибки отмечены
miksargsyan:Терминал 4 версии
Извините а у Вас работает ? у меня отладчик новый стоит а терминал не знаю
Извините а у Вас работает ? у меня отладчик новый стоит а терминал не знаю
miksargsyan:
Терминал 4 версии
Терминал 4 версии
MetaTrader 4 build 660
Помогите пожалуйста заставить работать скрипт "удаления полоски-заголовка (caption) окон графиков", для 670-го билда.
#import "user32.dll" int SetWindowLongA(int hWnd,int nIndex, int dwNewLong); int GetWindowLongA(int hWnd,int nIndex); int SetWindowPos(int hWnd, int hWndInsertAfter,int X, int Y, int cx, int cy, int uFlags); int GetParent(int hWnd); #import #define GWL_STYLE -16 #define WS_CAPTION 0x00C00000 #define WS_BORDER 0x00800000 #define WS_SIZEBOX 0x00040000 #define WS_DLGFRAME 0x00400000 #define SWP_NOSIZE 0x0001 #define SWP_NOMOVE 0x0002 #define SWP_NOZORDER 0x0004 #define SWP_NOACTIVATE 0x0010 #define SWP_FRAMECHANGED 0x0020 //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int iChartParent=GetParent(WindowHandle(Symbol(),0)); int iNewStyle = GetWindowLongA(iChartParent, GWL_STYLE) & (~(WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SIZEBOX)); if (iChartParent>0 && iNewStyle>0) { SetWindowLongA(iChartParent, GWL_STYLE, iNewStyle); SetWindowPos(iChartParent,0, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER|SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE|SWP_NOACTIVATE| SWP_FRAMECHANGED); } return(0); }
Fillellin:Посмотрите у меня скрипт Transparent. В нём используются Win API получения свойств окон и хендлов.
Помогите пожалуйста заставить работать скрипт "удаления полоски-заголовка (caption) окон графиков", для 670-го билда.
barabashkakvn:Спасибо! Буду разбираться.
Посмотрите у меня скрипт Transparent. В нём используются Win API получения свойств окон и хендлов.
Посмотрите у меня скрипт Transparent. В нём используются Win API получения свойств окон и хендлов.
barabashkakvn:Если вы про, то но тоже не хочет функционировать в 670-ом.
Посмотрите у меня скрипт Transparent. В нём используются Win API получения свойств окон и хендлов.
Посмотрите у меня скрипт Transparent. В нём используются Win API получения свойств окон и хендлов.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот уже неделя мучаюсь исправить ошибку вроде все нормально. При отладке дает ошибка Array out of range
Посмотрите пожалуйста я строку отметил красным. Спасибо