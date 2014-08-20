Помогите пожалуйста с этим кодом - страница 2
Если вы про, то но тоже не хочет функционировать в 670-ом.
Всё работает, Вы меня обманываете:
Да, действительно работает! В одном из терминалов 670-го работать отказывается (на нем как раз и проверял), на других все в порядке, даже не знаю как это объяснить!
Извиняюсь за обман ;-)
Помогите пожалуйста заставить работать скрипт "удаления полоски-заголовка (caption) окон графиков", для 670-го билда.
Хоть там и нет символьных переменных, я все же бы использовал
Для совместимости...
