Fillellin:
Если вы про, то но тоже не хочет функционировать в 670-ом.

Всё работает, Вы меня обманываете:

barabashkakvn:

Да, действительно работает!  В одном из терминалов 670-го работать отказывается (на нем как раз и проверял), на других все в порядке, даже не знаю как это объяснить!

Извиняюсь за обман ;-) 

 
Fillellin:

Помогите пожалуйста заставить работать скрипт "удаления полоски-заголовка (caption) окон графиков", для 670-го билда.

Хоть там и нет символьных переменных, я все же бы использовал 

  int SetWindowLongW(int hWnd,int nIndex, int dwNewLong);
  int GetWindowLongW(int hWnd,int nIndex);

 Для совместимости...

 
elugovoy:

Хоть там и нет символьных переменных, я все же бы использовал 

 Для совместимости...

Спасибо, учту!   
