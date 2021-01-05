Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI - страница 2

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ascerdfg:
Имхо выиграют суд. Т.к. нет возможности ставить заявки с отрицательной ценой и вообще не было возможности самим закрывать убыточные позиции. 

Это было известно заранее, а значит обычный рыночный риск. Как и то, что не было покупателей

 
A100:

Это было известно заранее, а значит обычный рыночный риск. Как и то, что не было покупателей

хз..хз. Тут шибко законы курить надо. Я бы все-таки поставил на компенсацию отрицательной части, правда тут уже биржа влетает... В общем, запасаемся поп-корном...
 
Vladimir Simakov:
хз..хз. Тут шибко законы курить надо. Я бы все-таки поставил на компенсацию отрицательной части, правда тут уже биржа влетает... В общем, запасаемся поп-корном...

У фьючерса (по определению) риск ничем не ограничен, а ноль - это ограничение.

Грубо говоря: Вы купили фьючерс - внизу ограничены нулем, а если продали, то сверху ничем не ограничены - получается неравенство сторон, что противоречит базовым принципам

В такой ситуации законы защищают только неграмотных бабушек, квалифицированных инвесторов - нет. Кроме того покупка фьючерса изначально означает его исполнение в определенный срок. Досрочное "погашение" это некая опция

 
A100:

У фьючерса (по определению) риск ничем не ограничен, а ноль - это ограничение.

Грубо говоря: Вы купили фьючерс - внизу ограничены нулем, а если продали, то сверху ничем не ограничены - получается неравенство сторон, что противоречит базовым принципам

В такой ситуации законы защищают только неграмотных бабушек, квалифицированных инвесторов - нет. Кроме того покупка фьючерса изначально означает его исполнение в определенный срок. Досрочное "погашение" это некая опция

Так суть претензии, если я правильно понял, это отсутствие технической возможности выставить заявку по отрицательрой цене, которая физически возможна, именно на это будут юристы давить.
 
Ждем падения акций Мосбиржи
 
prostotrader:

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

У инвесторов не было возможности уменьшить или ограничить свои риски, когда цены на нефть WTI опустились до отрицательных значений

Название темы уже неверное, корретное было бы так "Биржевые игроки, которые ловили падающие ножи собрались подать в суд на МOEX"

 
ascerdfg:
Имхо выиграют суд. Т.к. нет возможности ставить заявки с отрицательной ценой и вообще не было возможности самим закрывать убыточные позиции. 
А как же цена опускалась???!!!
Сделки игроков двигают цену (факт) -- значит, торги шли в штатном режиме, даже когда цена ушла под ноль. Логика, ее величество.)))

Мое мнение, - прокололся "господин ММ" и сейчас попытается все замять.

И вообще, ничего экстраординарного не случилось, ведь цена ниже нуля, - тоже цена, а следовательно, ордера должны выставлятся. 

Просто их биржевой робот, наверное, не умеет в отрицательном диапазоне цен работать, вот и закрыли торги. Всего лишь, техническая недоработка.
 

слушайте я конечно многово не понимаю но как же стоплосы почему трейдеры их не выставили?

или они тупо не сработали ?

если небыло стопов то какие притензии?

 
Yury Stukalov:

слушайте я конечно многово не понимаю но как же стоплосы почему трейдеры их не выставили?

или они тупо не сработали ?

если небыло стопов то какие притензии?

Скорее всего, спекулянты закупились по полной около нуля, а стопы поставить не могли в следствии брокерских ограничений, - нельзя установить стоп в отрицательном диапазоне. Вот они и попали. 
Чтобы стоп сработал на минусовой цене, должны быть заявки на минусовых уровнях, а их не могло быть по техническим причинам. Так я думаю.

Тут противоречие имеется. Если трейдеры не могли закрыться в минусовом диапазоне, - значит, они в принципе не могли торговать на отрицательных ценах, а тогда, за счет чего цена падала???
 

С 1 мая.

Друзья, поясните, прошу, мне всю эту ситуацию с точки зрения СТАКАНА. И так думал и эдак, не вкуриваю. Мог бы понять если б цена двигалась просто "индикативом", но вроде она на FORTS тоже по стакану, т.е. по встречным ордерам. Как тогда она оказалась ниже "0"? В какие такие отрицательные биды стучались отрицательными офферами. Холодок даже какой то от непонимания)

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