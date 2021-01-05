Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI - страница 2
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Имхо выиграют суд. Т.к. нет возможности ставить заявки с отрицательной ценой и вообще не было возможности самим закрывать убыточные позиции.
Это было известно заранее, а значит обычный рыночный риск. Как и то, что не было покупателей
Это было известно заранее, а значит обычный рыночный риск. Как и то, что не было покупателей
хз..хз. Тут шибко законы курить надо. Я бы все-таки поставил на компенсацию отрицательной части, правда тут уже биржа влетает... В общем, запасаемся поп-корном...
У фьючерса (по определению) риск ничем не ограничен, а ноль - это ограничение.
Грубо говоря: Вы купили фьючерс - внизу ограничены нулем, а если продали, то сверху ничем не ограничены - получается неравенство сторон, что противоречит базовым принципам
В такой ситуации законы защищают только неграмотных бабушек, квалифицированных инвесторов - нет. Кроме того покупка фьючерса изначально означает его исполнение в определенный срок. Досрочное "погашение" это некая опция
У фьючерса (по определению) риск ничем не ограничен, а ноль - это ограничение.
Грубо говоря: Вы купили фьючерс - внизу ограничены нулем, а если продали, то сверху ничем не ограничены - получается неравенство сторон, что противоречит базовым принципам
В такой ситуации законы защищают только неграмотных бабушек, квалифицированных инвесторов - нет. Кроме того покупка фьючерса изначально означает его исполнение в определенный срок. Досрочное "погашение" это некая опция
Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
У инвесторов не было возможности уменьшить или ограничить свои риски, когда цены на нефть WTI опустились до отрицательных значений
Название темы уже неверное, корретное было бы так "Биржевые игроки, которые ловили падающие ножи собрались подать в суд на МOEX"
Имхо выиграют суд. Т.к. нет возможности ставить заявки с отрицательной ценой и вообще не было возможности самим закрывать убыточные позиции.
слушайте я конечно многово не понимаю но как же стоплосы почему трейдеры их не выставили?
или они тупо не сработали ?
если небыло стопов то какие притензии?
слушайте я конечно многово не понимаю но как же стоплосы почему трейдеры их не выставили?
или они тупо не сработали ?
если небыло стопов то какие притензии?
С 1 мая.
Друзья, поясните, прошу, мне всю эту ситуацию с точки зрения СТАКАНА. И так думал и эдак, не вкуриваю. Мог бы понять если б цена двигалась просто "индикативом", но вроде она на FORTS тоже по стакану, т.е. по встречным ордерам. Как тогда она оказалась ниже "0"? В какие такие отрицательные биды стучались отрицательными офферами. Холодок даже какой то от непонимания)