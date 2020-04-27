Куда исчез мой пост? - страница 2
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Кстати, сбои в сервисе бывают частенько....
и то что говорят робот не ошибается... это не так....
на втором моем сигнале до выходных было три ордера, которые закрылись, а в понедельник из них вдруг стало 4...
хотя такого просто не может быть... у меня все позиции состоят из 3 ордеров, т.е. все ордера кратны 3...
Сергей, спасибо что не поленились потратить время, но скрины сделаны именно с одного и того же сигнала...который открыт еще 17.07.2019... и ни какой другой.
Второй сигнал у меня вообще ДЕМО и депозит там более 1000 долларов.
Что касается Вашего скрина, то там Вы указали на снятие 2 баксов, а я говорю о пополнении на более 100... и на моем скрине видно,
что по балансу прошло пополнение и средства выросли почти до 300 долларов, а чуть ниже по средствам виден баланс не более 180...
После моего поста почти все поправили и закладка баланса стала выглядеть так как у Вас...
но мне непонятно откуда взялся начальный баланс в 113 долларов, потому как при формировании сигнала он был 120 с небольшим...
Такое ощущение что статистика рисуется от балды.
Вот как раз с этого сигнала я и делал скриншот (и скриншот другой, чем ваш).
И там не 300 долларов. Там всего 125 сейчас. И 100 баксов пополнения нет.
Торговать вы начали там с июня, а мониторинг пошел с 2019.07.17 11:11:00, и как я могу объяснить - это может быть начальный баланс на эту дату (2019.07.17 11:11:00).
Если что-то не так - обратитесь в сервис (просто проинформируйте, может, действительно какой-то сбой).
Вот как раз с этого сигнала я и делал скриншот (и он другой, чем ваш).
И там не 300 долларов. Там всего 125 сейчас. И 100 баксов пополнения нет.
Торговать вы начали там с июня, а мониторинг пошел с 2019.07.17 11:11:00, и как я могу объяснить - это может быть начальный баланс на эту дату (2019.07.17 11:11:00).
Если что-то не так - обратитесь в сервис (просто проинформируйте, может, действительно какой-то сбой).
Да, сейчас уже другой... но все равно не точный...
а на сервис обращаться написано только по финансовым вопросам, а по всем остальным на форум, вот и написал.
Кстати, сбои в сервисе бывают частенько....
и то что говорят робот не ошибается... это не так....
...
Если робот ошибается, но это бывает так -
я отошел от компьютера на 10 минут, прихожу - а там уже 20 веток с вопросами и так далее, и раз в минуту по 5 постов ...
А если тишина ... то значит робот не ошибается (он не может ошибаться только на вашем сигнале).
Почему ордера дублируются - не знаю (может, у вас Метатрейдер на VPS торгует, а автотрейдинг на домашнем Метатрейдере не отключен, может - еще что ...).
Если робот ошибается, но это бывает так -
я отошел от компьютера на 10 минут, прихожу - а там уже 20 веток с вопросами и так далее, и раз в минуту по 5 постов ...
А если тишина ... то значит робот не ошибается (он не может ошибаться только на вашем сигнале).
Почему ордера дублируются - не знаю (может, у вас Метатрейдер на VPS торгует, а автотрейдинг на домашнем Метатрейдере не отключен, может - еще что ...).
Да, советник торгует на ВПСе, Вы правы...Это не вина моего робота.... если бы это было я бы просто промолчал и исправил ошибку.
но тогда почему этого лишнего ордера нет в статистике самого счета, на терминале?
Почему этого дубляжа нет ни где, кроме как тут?
Если робот ошибается, но это бывает так -
я отошел от компьютера на 10 минут, прихожу - а там уже 20 веток с вопросами и так далее, и раз в минуту по 5 постов ...
А если тишина ... то значит робот не ошибается (он не может ошибаться только на вашем сигнале).
Почему ордера дублируются - не знаю (может, у вас Метатрейдер на VPS торгует, а автотрейдинг на домашнем Метатрейдере не отключен, может - еще что ...).
Вот эти же ордера из истории терминала
Вот эти же ордера из истории терминала
Да, советник торгует на ВПСе, Вы правы...Это не вина моего робота.... если бы это было я бы просто промолчал и исправил ошибку.
но тогда почему этого лишнего ордера нет в статистике самого счета, на терминале?
Почему этого дубляжа нет ни где, кроме как тут?
А почему, извиняюсь, я должен ответ выдумывать? Может у вас VPS плохой (с коннектом у него там что-то, типа - коннект-дисконнект, что и может заставлять засылать тот же ордер еще раз ...), может брокер периодически дисконнектит счет, может вы используете какой-то копировщик и у вас в настройках стоит автоматическая синхронизация с копированием стопов (закрывается-открывается, закрывается-открывается, ..), может еще что-то ...
Ваш VPS, ваш робот, и это первая жалоба за много лет на именно такой дубляж ордеров .. никто на это никогда не жаловался за много лет (а люди, как вы понимаете, постят всё что хотят).
Там есть логи VPS'a? Если есть - посмотрите логи, и логи МТ4 ..
Всё сами проанализируйте (без публики), потому что все вводные данные известны только вам.
Хороший способ пиара, придумать проблему и поднять всех на уши.
и это не пиар.... я на этом сервисе уже 10 лет...
Просто тут конкретный просчет сервиса... а модераторы это признавать не хотят.
А почему, извиняюсь, я должен ответ выдумывать? Может у вас VPS плохой (с коннектом у него там что-то, типа - коннект-дисконнект, что и может заставлять засылать тот же ордер еще раз ...), может брокер периодически дисконнектит счет, может еще что-то ...
Ваш VPS, ваш робот, и это первая жалоба за много лет на именно такой дубляж ордеров .. никто на это никогда не жаловался за много лет (а люди, как вы понимаете, постят всё что хотят).
Там есть логи VPS'a? Если есть - посмотрите логи, и логи МТ4 ..
Всё сами проанализируйте (без публики), потому что все вводные данные известны только вам.
Если бы in inglish то был бы высший пилотаж.