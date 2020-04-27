Куда исчез мой пост?
Во втором посте у вас - один сигнал -
Запущен: 2020.04.22 16:53:24
С уведомлением:
Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными
----------------
А некоторые (все не проверял) последующие картинки в следующих постах - о другом вашем сигнале (в смеси с первым) -
"и почему тогда нет соответствия между вкладками баланс и средства?"
Сравните ваш скриншот и мой ниже -
10 минут назад загрузил пост о не правильной работе сервиса сигналов.
И что я вижу? Его просто нет...
Что случилось с Вашим сервисом?
Я просто зашел на ваши два сигнала, и увидел снятие и соответствие ...
Вы же знаете, что статистику считает робот-автомат, и пересчет основной статистики идет в полночь.
То есть - на той стороне никого нет.
Тогда зачем такой ваш вопрос - "Кто добавляет в статистику сигналов несоответствующие истине данные?"
"Врагов" форумных ищете?
Еще одна такая ветка - и можете считать что нашли (шучу).
Во втором посте у вас - один сигнал -
Запущен: 2020.04.22 16:53:24
С уведомлением:
Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными
----------------
А некоторые (все не проверял) последующие картинки в следующих постах - о другом вашем сигнале (в смеси с первым) -
"и почему тогда нет соответствия между вкладками баланс и средства?"
Сравните ваш скриншот и мой ниже -
Сергей, спасибо что не поленились потратить время, но скрины сделаны именно с одного и того же сигнала...который открыт еще 17.07.2019... и ни
какой другой.
Второй сигнал у меня вообще ДЕМО и депозит там более 1000 долларов.
Что касается Вашего скрина, то там Вы указали на снятие 2 баксов, а я говорю о пополнении на более 100... и на моем скрине видно,
что по балансу прошло пополнение и средства выросли почти до 300 долларов, а чуть ниже по средствам виден баланс не более 180...
После моего поста почти все поправили и закладка баланса стала выглядеть так как у Вас...
но мне непонятно откуда взялся начальный баланс в 113 долларов, потому как при формировании сигнала он был 120 с небольшим...
Такое ощущение что статистика рисуется от балды.
Зачем вы все поперепутали?
Я просто зашел на ваши два сигнала, и увидел снятие и соответствие ...
Вы же знаете, что статистику считает робот-автомат, и пересчет основной статистики идет в полночь.
То есть - на той стороне никого нет.
Тогда зачем такой ваш вопрос - "Кто добавляет в статистику сигналов несоответствующие истине данные?"
"Врагов" форумных ищете?
Еще одна такая ветка - и можете считать что нашли (шучу).
Я врагов не ищу... просто хочу, чтобы все соответствовало счету, а не взятое от балды....
Мне в статистику за выходные добавили 113 баксов к балансу, приблизительно десяток лишних ордеров,
в результате чего появилась просадка в 99 баксов по балансу,
сегодня подчистили это все коряво и в результате получилось что на счете прибыль 15%, а на самом деле 8...
могу продемонстрировать ту же статистику на другом портале, вот
Сергей, спасибо что не поленились потратить время, но скрины сделаны именно с одного и того же сигнала...который открыт еще 17.07.2019... и
ни какой другой.
Второй сигнал у меня вообще ДЕМО и депозит там более 1000 долларов.
Что касается Вашего скрина, то там Вы указали на снятие 2 баксов, а я говорю о пополнении на более 100... и на моем скрине видно,
что по балансу прошло пополнение и средства выросли почти до 300 долларов, а чуть ниже по средствам виден баланс не более 180...
После моего поста почти все поправили и закладка баланса стала выглядеть так как у Вас...
но мне непонятно откуда взялся начальный баланс в 113 долларов, потому как при формировании сигнала он был 120 с небольшим...
Такое ощущение что статистика рисуется от балды.
Тут может быть архивирование истории со стороны ДЦ. У меня раз такое было (с
уже старым счетом, которого нет в истории), они старые сделки убрали и всю прибыль с них загнали как пополнение депо. По общему
объему средства, баланс ни чего не поменялось, а статистика ухудшилась. После переговоров с тех.подержкой. Для меня было сделано
исключение по архивации старой истории. После чего проблем ни когда не возникало.
Насколько не изменяет память. Удалялись сделки годичной давности тогда.
Тут может быть архивирование истории со стороны ДС. У меня раз такое было (с
уже старым счетом, которого нет в истории), они старые сделки убрали и всю прибыль с них загнали как пополнение депо. По
общему объему средства, баланс ни чего не поменялось, а статистика ухудшилась. После переговоров с тех.подержкой. Для меня было
сделано исключение по архивации старой истории. После чего проблем ни когда не возникало.
Насколько не изменяет память. Удалялись сделки годичной давности тогда.
Со стороны ДЦ ничего не было.... история полная без вопросов... Да нет... тут просто прошел капитальный сбой на сайте мкл5...
У меня же просто повторились все сделки последнего месяца, я в начале там выгрузил все последние ордера, они четко дублируются...
Одни числа и одни цены.... так пачкой просто встроены...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
И что я вижу? Его просто нет...
Что случилось с Вашим сервисом?