Как с этим бороться?! - страница 2

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Дмитрий:

У брокера плавающий спрэд - его размер изменяется в течение суток в зависимости от многих факторов, включая уровень рыночной волатильности.

Я спросил вначале о времени суток - в конце пятницы при закрытии недельных торгов спрэды обычно расширяются

В понедельник, допустим, спред уменьшится до нормальных размеров и ТР сработает? 

 
Дмитрий:


Не волнуйтесь, все так начали. Но некоторым кажется, что они родились в рубашке и об этом уже знали.

Надо не останавливаться, учиться и всё время идти вперед.

 
Дмитрий:

В понедельник, допустим, спред уменьшится до нормальных размеров и ТР сработает? 

Не исключён вариант, что спред ещё раздвинут и будет закрытие по стопу.

 
Дмитрий:

В понедельник, допустим, спред уменьшится до нормальных размеров и ТР сработает? 

Аск, скорее всего, останется примерно на том же уровне, а к нему подтянется Бид. Вряд ли Ваш ТП сработает на открытии рынка.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Аск, скорее всего, останется примерно на том же уровне, а к нему подтянется Бид. Вряд ли Ваш ТП сработает на открытии рынка.

Тоже думаю, что скачком подтянут Bid, и сделка закроется по SL. Закрывать все сделки за несколько часов до конца недельных торгов?

 
Дмитрий:

Всем доброго времени суток! У кого такое было? И какой брокер в этом плане надежнее?

Сработал отложенный SELL STOP. Цена идет в моем направлении. TP не срабатывает и цена идет дальше. При этом прибыль ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ!!!! Как такое возможно? И как бороться с проскальзываниями? 

***

да тут дело  спреде, ты посмотри внимательнее на цену(текущую), она равна 0,97355, то есть больше 12,0 пунктов, как с этим бороться? Брокера смени, в поиске поищи брокер с минимальным спредом, и вплотную займись этим вопросом, и все увидишь, время по терминалу было около 23:00, для ролловера время еще не пришло, рыночные брокеры в это время спред еще не расширяют, а кухоньки уже расширяют, потому что клиентов мало хеджировать не на кого

.

 
Дмитрий:

Бид - это цена продажи. Аск - покупки.

Разницы, спрэд - это заработок брокера. 

Ваш/наш депозит это заработок брокера.
 
Sergey Lazarenko:

да тут дело  спреде, ты посмотри внимательнее на цену(текущую), она равна 0,97355, то есть больше 12,0 пунктов, как с этим бороться? Брокера смени, в поиске поищи брокер с минимальным спредом, и вплотную займись этим вопросом, и все увидишь, время по терминалу было около 23:00, для ролловера время еще не пришло, рыночные брокеры в это время спред еще не расширяют, а кухоньки уже расширяют, потому что клиентов мало хеджировать не на кого

.

Какая цена, кстате,  указывается во вкладке "торговля"  в столбце текущая цена?

 
Дмитрий:

Какая цена, кстате,  указывается во вкладке "торговля"  в столбце текущая цена?

если поза была на продажу, то указывается цена покупки, если на покупку была поза, то указывается\ цена продажи.

 
Точнее сказать цена закрытия текущей позиции.
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