Как с этим бороться?! - страница 2
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У брокера плавающий спрэд - его размер изменяется в течение суток в зависимости от многих факторов, включая уровень рыночной волатильности.
Я спросил вначале о времени суток - в конце пятницы при закрытии недельных торгов спрэды обычно расширяются
В понедельник, допустим, спред уменьшится до нормальных размеров и ТР сработает?
Не волнуйтесь, все так начали. Но некоторым кажется, что они родились в рубашке и об этом уже знали.
Надо не останавливаться, учиться и всё время идти вперед.
В понедельник, допустим, спред уменьшится до нормальных размеров и ТР сработает?
Не исключён вариант, что спред ещё раздвинут и будет закрытие по стопу.
В понедельник, допустим, спред уменьшится до нормальных размеров и ТР сработает?
Аск, скорее всего, останется примерно на том же уровне, а к нему подтянется Бид. Вряд ли Ваш ТП сработает на открытии рынка.
Тоже думаю, что скачком подтянут Bid, и сделка закроется по SL. Закрывать все сделки за несколько часов до конца недельных торгов?
Всем доброго времени суток! У кого такое было? И какой брокер в этом плане надежнее?
Сработал отложенный SELL STOP. Цена идет в моем направлении. TP не срабатывает и цена идет дальше. При этом прибыль ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ!!!! Как такое возможно? И как бороться с проскальзываниями?
***
да тут дело спреде, ты посмотри внимательнее на цену(текущую), она равна 0,97355, то есть больше 12,0 пунктов, как с этим бороться? Брокера смени, в поиске поищи брокер с минимальным спредом, и вплотную займись этим вопросом, и все увидишь, время по терминалу было около 23:00, для ролловера время еще не пришло, рыночные брокеры в это время спред еще не расширяют, а кухоньки уже расширяют, потому что клиентов мало хеджировать не на кого
.
Бид - это цена продажи. Аск - покупки.
Разницы, спрэд - это заработок брокера.
да тут дело спреде, ты посмотри внимательнее на цену(текущую), она равна 0,97355, то есть больше 12,0 пунктов, как с этим бороться? Брокера смени, в поиске поищи брокер с минимальным спредом, и вплотную займись этим вопросом, и все увидишь, время по терминалу было около 23:00, для ролловера время еще не пришло, рыночные брокеры в это время спред еще не расширяют, а кухоньки уже расширяют, потому что клиентов мало хеджировать не на кого
.
Какая цена, кстате, указывается во вкладке "торговля" в столбце текущая цена?
Какая цена, кстате, указывается во вкладке "торговля" в столбце текущая цена?
если поза была на продажу, то указывается цена покупки, если на покупку была поза, то указывается\ цена продажи.