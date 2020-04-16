Управление большим количеством советников
Коллеги,
кто-то решил проблему управления большим количеством советников в терминале MT5?
То, как это сделано в стандартной поставке терминала перестает быть удобным при количестве советников более одного.
При количестве более 100 неудобство становится критичным.
Есть какие-то советы/решения/идеи?
Спасибо.
Здесь только программисты и трейдеры.
Ясновидящих нет.
Как Вы хотите управлять советниками?
У меня их не 100 работает но неудобств не замечал) Подскажите в чем именно у Вас неудобства, интересно
Мне не нужны графики, на которые надо навешивать советники.
На экран при максимальном уменьшении помещается порядка 40 графиков, причем разобрать какой там символ и советник и включен ли он уже невозможно.
При экспирации найти все нужные графики тоже та еще задача.
Нужно отдельное окно с парой столбцов типа символ-советник. Типа того, что сделано в навигаторе, но чтобы этого было достаточно, т.е. никаких графиков. И чтобы менять символы, добавлять советники можно было в этой табличке.
Я так это вижу.
Здесь только программисты и трейдеры.
Ясновидящих нет.
Как Вы хотите управлять советниками?
Я хочу видеть все запущенны советники в одном терминале на одном экране, а не запускать пять терминалов.
Как минимум.
Я хочу видеть все запущенны советники в одном терминале на одном экране, а не запускать пять терминалов.
Как минимум.
А что, так - Вас не устраивает ?
--------------------------------
Есть ещё, мульти Советник - который устанавливается на один график, и выбираются пары валют, с которыми Вы, хотите работать
А что, так - Вас не устраивает ?
Да, именно так и не устраивает. У вас 5 графиков, а теперь представьте, что их 50?
Мне не нужны графики и не нужна никакая дополнительная графическая информация по работе советника.
Кроме того, большое количество графики замедляет терминал и занимает место, которое можно использовать более рационально.
Вообще странно, что так много внимания уделяется алгоритмической торговле, а терминал имеет вид и функционал, предназначенный исключительно для дискретных трейдеров.
Да, именно так и не устраивает. У вас 5 графиков, а теперь представьте, что их 50?
Мне не нужны графики и не нужна никакая дополнительная графическая информация по работе советника.
Кроме того, большое количество графики замедляет терминал и занимает место, которое можно использовать более рационально.
Вообще странно, что так много внимания уделяется алгоритмической торговле, а терминал имеет вид и функционал, предназначенный исключительно для дискретных трейдеров.
Насмешили...
Ищите другой терминал.
Насмешили...
Ищите другой терминал.
По делу есть чего ответить? Идите упражняться в остроумии в другую тему.
Терминал мне нужен исключительно для взаимодействия с брокером, я в нем кнопки купи-продай не нажимаю и за ценами-графиками не слежу. VPS же работает у MQ без графиков, значит такая возможность уже реализована.
По делу есть чего ответить? Идите упражняться в остроумии в другую тему.
Терминал мне нужен исключительно для взаимодействия с брокером, я в нем кнопки купи-продай не нажимаю и за ценами-графиками не слежу. VPS же работает у MQ без графиков, значит такая возможность уже реализована.
А что мешает поместить 50 советников в один?Какой рынок?
А что мешает поместить 50 советников в один?Какой рынок?
Это не рационально по многим аспектам.
FORTS
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Коллеги,
кто-то решил проблему управления большим количеством советников в терминале MT5?
То, как это сделано в стандартной поставке терминала перестает быть удобным при количестве советников более одного.
При количестве более 100 неудобство становится критичным.
Есть какие-то советы/решения/идеи?
Спасибо.