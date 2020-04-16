Управление большим количеством советников

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Коллеги,

кто-то решил проблему управления большим количеством советников в терминале MT5? 

То, как это сделано в стандартной поставке терминала перестает быть удобным при количестве советников более одного.

При количестве более 100 неудобство становится критичным.

Есть какие-то советы/решения/идеи?

Спасибо.

 
Dmi3:

Коллеги,

кто-то решил проблему управления большим количеством советников в терминале MT5? 

То, как это сделано в стандартной поставке терминала перестает быть удобным при количестве советников более одного.

При количестве более 100 неудобство становится критичным.

Есть какие-то советы/решения/идеи?

Спасибо.

Здесь только программисты и трейдеры.

Ясновидящих нет.

Как Вы хотите управлять советниками?

 
У меня их не 100 работает но неудобств не замечал) Подскажите в чем именно у Вас неудобства, интересно
 
Andrey Azatskiy:
У меня их не 100 работает но неудобств не замечал) Подскажите в чем именно у Вас неудобства, интересно

Мне не нужны графики, на которые надо навешивать советники. 

На экран при максимальном уменьшении помещается порядка 40 графиков, причем разобрать какой там символ и советник и включен ли он уже невозможно.

При экспирации найти все нужные графики тоже та еще задача.

Нужно отдельное окно с парой столбцов  типа символ-советник. Типа того, что сделано в навигаторе, но чтобы этого было достаточно, т.е. никаких графиков. И чтобы менять символы, добавлять советники можно было в этой табличке.

Я так это вижу.

 
prostotrader:

Здесь только программисты и трейдеры.

Ясновидящих нет.

Как Вы хотите управлять советниками?

Я хочу видеть все запущенны советники в одном терминале на одном экране, а не запускать пять терминалов.

Как минимум.

[Удален]  
Dmi3:

Я хочу видеть все запущенны советники в одном терминале на одном экране, а не запускать пять терминалов.

Как минимум.

А что, так - Вас не устраивает ? 

Снимок

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Есть ещё, мульти Советник - который устанавливается на один график, и выбираются пары валют, с которыми Вы, хотите работать  

 
Alexsandr San:

А что, так - Вас не устраивает ? 


Да, именно так и не устраивает. У вас 5 графиков, а теперь представьте, что их 50?

Мне не нужны графики и не нужна никакая дополнительная графическая информация по работе советника.

Кроме того, большое количество графики замедляет терминал и занимает место, которое можно использовать более рационально.

Вообще странно, что так много внимания уделяется алгоритмической торговле, а терминал имеет вид и функционал, предназначенный исключительно для дискретных трейдеров.

 
Dmi3:

Да, именно так и не устраивает. У вас 5 графиков, а теперь представьте, что их 50?

Мне не нужны графики и не нужна никакая дополнительная графическая информация по работе советника.

Кроме того, большое количество графики замедляет терминал и занимает место, которое можно использовать более рационально.

Вообще странно, что так много внимания уделяется алгоритмической торговле, а терминал имеет вид и функционал, предназначенный исключительно для дискретных трейдеров.

Насмешили...

Ищите другой терминал.

 
prostotrader:

Насмешили...

Ищите другой терминал.

По делу есть чего ответить? Идите упражняться в остроумии в другую тему.

Терминал мне нужен исключительно для взаимодействия с брокером, я в нем кнопки купи-продай не нажимаю и за ценами-графиками не слежу. VPS же работает у MQ без графиков, значит такая возможность уже реализована.

 
Dmi3:

По делу есть чего ответить? Идите упражняться в остроумии в другую тему.

Терминал мне нужен исключительно для взаимодействия с брокером, я в нем кнопки купи-продай не нажимаю и за ценами-графиками не слежу. VPS же работает у MQ без графиков, значит такая возможность уже реализована.

А что мешает поместить 50 советников в один?

Какой рынок?
 
prostotrader:

А что мешает поместить 50 советников в один?

Какой рынок?

Это не рационально по многим аспектам. 

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