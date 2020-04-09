Модернизация советника
- Как кодировать?
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Добрый день. Нашёл на этом форуме советник из серии 7PO. На последних тестах показывал себя очень плохо. Подскажите, пожалуйста, код для выставления противоположных ордеров для данного советника. Например советник хотел поставить ордер на продажу, но выставляет ордер на покупку.
Вместо оп-бай делай оп-селл, аск меняй на бид. Если там стоп-лосс и тейк-профит есть, тоже поменяй
Нашёл на этом форуме советник из серии 7PO.
Я как то редактировал эту серию советников: https://www.mql5.com/ru/forum/314409
Я как то редактировал эту серию советников: https://www.mql5.com/ru/forum/314409
Это то переделай, чтоб человеку в фриланс не пришлось бежать.
Это то переделай, чтоб человеку в фриланс не пришлось бежать.
Ой, да вытри ты уже слёзы обиженка))
Ой, да вытри ты уже слёзы обиженка))
А на что мне обижаться?
Будь человечней, сделай бесплатно.
Это же просто,работы на 5 минут и готово.
Спасибо, ответы. А можно ли тогда сделать подстройку для администрирования любого советника, указанного в папке подстройки? В подстройке сделать функции реверсирования сделок и остановку торгов при достижении определённого значения.
Спасибо, за наводку!
Главное, денег ему не предлагайте. Это его оскорбляет. Работает бесплатно из принципа.
В любой сфере деятельности есть альтруисты и в этом нет ничего плохого, а даже наоборот. Нужно иногда "приземлять" деятелей с короной, которые строкой кода не готовы поделится на форуме.
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