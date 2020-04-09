Модернизация советника

Новый комментарий
 
Добрый день. Нашёл на этом форуме советник из серии 7PO. На последних тестах показывал себя очень плохо. Подскажите, пожалуйста, код для выставления противоположных ордеров для данного советника. Например советник хотел поставить ордер на продажу, но выставляет ордер на покупку.
Файлы:
7PO-B1-04-v02-02-08-B670.mq4  45 kb
 
VIX XIV:
Добрый день. Нашёл на этом форуме советник из серии 7PO. На последних тестах показывал себя очень плохо. Подскажите, пожалуйста, код для выставления противоположных ордеров для данного советника. Например советник хотел поставить ордер на продажу, но выставляет ордер на покупку.

Вместо оп-бай делай оп-селл, аск меняй на бид. Если там стоп-лосс и тейк-профит есть, тоже поменяй

 
VIX XIV:
Нашёл на этом форуме советник из серии 7PO.

Я как то редактировал эту серию советников: https://www.mql5.com/ru/forum/314409

Серия бесполезных советников 7PO-....
Серия бесполезных советников 7PO-....
  • 2019.05.27
  • www.mql5.com
Может кому пригодится...
 
FXwin:

Я как то редактировал эту серию советников: https://www.mql5.com/ru/forum/314409

Это то переделай, чтоб человеку в фриланс не пришлось бежать.

 
Evgeny Belyaev:

Это то переделай, чтоб человеку в фриланс не пришлось бежать.

Ой, да вытри ты уже слёзы обиженка))

 
FXwin:

Ой, да вытри ты уже слёзы обиженка))

А на что мне обижаться?

Будь человечней, сделай бесплатно.

Это же просто,работы на 5 минут и готово.

 
Спасибо, ответы. А можно ли тогда сделать подстройку для администрирования любого советника, указанного в папке подстройки? В подстройке сделать функции реверсирования сделок и остановку торгов при достижении определённого значения.
 
VIX XIV:
Спасибо, ответы. А можно ли тогда сделать подстройку для администрирования любого советника, указанного в папке подстройки? В подстройке сделать функции реверсирования сделок и остановку торгов при достижении определённого значения.
@forex777win сделает бесплатно или 10$ Макс любую работу
 
Спасибо, за наводку!
 
VIX XIV:
Спасибо, за наводку!

Главное, денег ему не предлагайте. Это его оскорбляет. Работает бесплатно из принципа.

 

В любой сфере деятельности есть альтруисты и в этом нет ничего плохого, а даже наоборот. Нужно иногда "приземлять" деятелей с короной, которые строкой кода не готовы поделится на форуме. 

FXwin 

12
Новый комментарий