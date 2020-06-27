Фон
- 2019.12.23
- www.mql5.com
Всем привет! Как сделать через код фоновую картинку, делал через скрипты, они не работали
замощение картинкой через создание массива из bmp картинки.
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #include <Canvas\iCanvas.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22164 #resource "\\Images\\80.bmp" string bmp="::Images\\80.bmp"; int width_bmp,height_bmp; uint BMP[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,true); if(!ResourceReadImage(bmp,BMP,width_bmp,height_bmp)) Print("Error read resource: ",GetLastError()); // bmp file to array BMP1[] ResourceFree(bmp); BackGraundBmp(BMP,Canvas,width_bmp,height_bmp); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { static int _W=0,_H=0; if (id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE && (_W!=_Width || _H!=_Height)) { BackGraundBmp(BMP,Canvas,width_bmp,height_bmp); _W=_Width; _H=_Height; } } //+------------------------------------------------------------------+ void BackGraundBmp(uint &arr[],iCanvas &C,int &w,int &h) { int SizeArr=w*h; int pos=0,posBMP=0; int len=(_Width<w)?_Width:w; while(pos<(_Width*_Height)) { int X=0; while(X<_Width) { int Len=_Width-X; if(Len>len) Len=len; ArrayCopy(C.m_pixels,arr,pos+X,posBMP,Len); X+=len; } pos+=_Width; posBMP+=w; if(posBMP>=SizeArr) posBMP=0; } C.Update(); } //+------------------------------------------------------------------+
файл 80.bmp нужно скопировать в папку Images
замощение картинкой через создание массива из bmp картинки.
файл 80.bmp нужно скопировать в папку Images
Спасибо! за ваш труд
-ещё бы найти, способ хорошего профита
Все, Николай теперь должен прибыльный советник:)))) Желательно также строчек в 100 кода, чтобы был прост для понимания:)
Все, Николай теперь должен прибыльный советник:)))) Желательно также строчек в 100 кода, чтобы был прост для понимания:)
Например, если цена заходит в затененный ромбик-гейзер, то открываемся в обратную сторону, на отбой из зоны.
Как же здорово, что столько новых возможностей для торговли.
Бегу писать советник. ))
Например, если цена заходит в затененный ромбик-гейзер, то открываемся в обратную сторону, на отбой из зоны.
Как же здорово, что столько новых возможностей для торговли.
Бегу писать советник. ))
здесь пропущена куча сигналов, которая по идее должна остановить стимул к написанию
и еще вижу...
ошибка трейдера типична - он видит всегда только то, что ему надо
нужно научиться видеть то, что реально против него и тогда не будет убытка
Например, если цена заходит в затененный ромбик-гейзер, то открываемся в обратную сторону, на отбой из зоны.
Как же здорово, что столько новых возможностей для торговли.
Бегу писать советник. ))
и кстати будет работать. ЧистоГанн :) только углы и позиции ромбиков надо рассчитывать
здесь пропущена куча сигналов, которая по идее должна остановить стимул к написанию
и еще вижу...
ошибка трейдера типична - он видит всегда только то, что ему надо
нужно научиться видеть то, что реально против него и тогда не будет убытка
Ну, про советник на основе фона, конечно, же шутка.)
А как реально видеть, что идет против трейдера?
И как Вы пережили падение рынков и суматошные движения по многим парам за последние два месяца? Помню читал ваши посты
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Renat Akhtyamov, 2019.12.25 22:53
ева - инструмент, который движется против толпы
её торгуем по объемам покупок/продаж и никак иначе
Не разочаровались в своей стратегии или наоборот?
Ну, про советник на основе фона, конечно, же шутка.)
А как реально видеть, что идет против трейдера?
И как Вы пережили падение рынков и суматошные движения по многим парам за последние два месяца? Помню читал ваши посты
Не разочаровались в своей стратегии или наоборот?
хм, что нашли то ;)
не слабая прога у мну была в то время
на ней накосил не мало
однако, жесткий диск полетел, и повторить заново я её не смог
то же самое касается парного трейдинга - забыл формулу, так и не вспомнил, тоже там была
а вообще - нет, не разочаровался ибо создал лучше, просто потратил кучу времени (годы)
движения большие - повышенная волатильность всегда была нам на руку
хм, что нашли то ;)
не слабая прога у мну была в то время
на ней накосил не мало
однако, жесткий диск полетел, и повторить заново я её не смог
то же самое касается парного трейдинга - забыл формулу, так и не вспомнил, тоже там была
а вообще - нет, не разочаровался ибо создал лучше, просто потратил кучу времени (годы)
движения большие - повышенная волатильность всегда была нам на руку
Легко Вы расстаетесь с тем, что деньги приносит.) Я на нескольких компьютерах, освоил Storage через MetaEditor, очень удобно оказалось. Не раз спасало.
А парный трейдинг - по корреляции работали? Какие пары самыми эффективными оказались? Форекс или другие инструменты тоже использовали?
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