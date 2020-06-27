Фон

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Всем привет! Как сделать через код фоновую картинку, делал через скрипты, они не работали
 

Привет!

https://www.mql5.com/ru/forum/329064/page2

Пытаюсь сделать, чтобы эксперт ставил на графике рисунок с папка -images. Но не получается. Где допущена ошибка? Код представляю.
Пытаюсь сделать, чтобы эксперт ставил на графике рисунок с папка -images. Но не получается. Где допущена ошибка? Код представляю.
  • 2019.12.23
  • www.mql5.com
Добрый день! Господа программисты, где ошибка? Пытаюсь сделать, чтобы эксперт ставил на графике рисунок с папка -images/ Но не получается...
 
Parallels Desktop:
Всем привет! Как сделать через код фоновую картинку, делал через скрипты, они не работали

замощение картинкой через создание массива из bmp картинки.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#include <Canvas\iCanvas.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22164
#resource  "\\Images\\80.bmp"

string bmp="::Images\\80.bmp";

int width_bmp,height_bmp;
uint BMP[];
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,true);
   if(!ResourceReadImage(bmp,BMP,width_bmp,height_bmp)) Print("Error read resource: ",GetLastError()); //  bmp file to array BMP1[]
   ResourceFree(bmp);
   BackGraundBmp(BMP,Canvas,width_bmp,height_bmp);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[]) {
//---
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam) {
   static int _W=0,_H=0;
   if (id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE && (_W!=_Width || _H!=_Height)) {
      BackGraundBmp(BMP,Canvas,width_bmp,height_bmp);
      _W=_Width;
      _H=_Height;
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+
void BackGraundBmp(uint &arr[],iCanvas &C,int &w,int &h) {
   int SizeArr=w*h;
   int pos=0,posBMP=0;
   int len=(_Width<w)?_Width:w;
   while(pos<(_Width*_Height)) {
      int X=0;
      while(X<_Width) {
         int Len=_Width-X;
         if(Len>len) Len=len;
         ArrayCopy(C.m_pixels,arr,pos+X,posBMP,Len);
         X+=len;
      }
      pos+=_Width;
      posBMP+=w;
      if(posBMP>=SizeArr) posBMP=0;
   }
   C.Update();
}
//+------------------------------------------------------------------+


файл 80.bmp нужно скопировать в папку Images


Файлы:
80.zip  221 kb
Fon.mq5  3 kb
[Удален]  
Nikolai Semko:

замощение картинкой через создание массива из bmp картинки.

файл 80.bmp нужно скопировать в папку Images


Спасибо! за ваш труд 

-ещё бы найти, способ хорошего профита 

[Удален]  
Alexsandr San:

Все, Николай теперь должен прибыльный советник:)))) Желательно также строчек в 100 кода, чтобы был прост для понимания:)

 
Alexey Kozitsyn:

Все, Николай теперь должен прибыльный советник:)))) Желательно также строчек в 100 кода, чтобы был прост для понимания:)

Например, если цена заходит в затененный ромбик-гейзер, то открываемся в обратную сторону, на отбой из зоны.

Как же здорово, что столько новых возможностей для торговли.

Бегу писать советник. ))


 
Vasiliy Pushkaryov:

Например, если цена заходит в затененный ромбик-гейзер, то открываемся в обратную сторону, на отбой из зоны.

Как же здорово, что столько новых возможностей для торговли.

Бегу писать советник. ))

здесь пропущена куча сигналов, которая по идее должна остановить стимул к написанию

и еще вижу...

ошибка трейдера типична - он видит всегда только то, что ему надо

нужно научиться видеть то, что реально против него и тогда не будет убытка

 
Vasiliy Pushkaryov:

Например, если цена заходит в затененный ромбик-гейзер, то открываемся в обратную сторону, на отбой из зоны.

Как же здорово, что столько новых возможностей для торговли.

Бегу писать советник. ))


и кстати будет работать. ЧистоГанн :) только углы и позиции ромбиков надо рассчитывать 

 
Renat Akhtyamov:

здесь пропущена куча сигналов, которая по идее должна остановить стимул к написанию

и еще вижу...

ошибка трейдера типична - он видит всегда только то, что ему надо

нужно научиться видеть то, что реально против него и тогда не будет убытка

Ну, про советник на основе фона, конечно, же шутка.)

А как реально видеть, что идет против трейдера?

И как Вы пережили падение рынков и суматошные движения по многим парам за последние два месяца? Помню читал ваши посты

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Апофения

Renat Akhtyamov, 2019.12.25 22:53

ева - инструмент, который движется против толпы

её торгуем по объемам покупок/продаж и никак иначе

прогноз по ней с точностью до 10-тысячных я считал так:

Не разочаровались в своей стратегии или наоборот?


 
Vasiliy Pushkaryov:

Ну, про советник на основе фона, конечно, же шутка.)

А как реально видеть, что идет против трейдера?

И как Вы пережили падение рынков и суматошные движения по многим парам за последние два месяца? Помню читал ваши посты

Не разочаровались в своей стратегии или наоборот?


хм, что нашли то ;)

не слабая прога у мну была в то время

на ней накосил не мало

однако, жесткий диск полетел, и повторить заново я её не смог

то же самое касается парного трейдинга - забыл формулу, так и не вспомнил, тоже там была

а вообще - нет, не разочаровался ибо создал лучше, просто потратил кучу времени (годы)

движения большие - повышенная волатильность всегда была нам на руку

 
Renat Akhtyamov:

хм, что нашли то ;)

не слабая прога у мну была в то время

на ней накосил не мало

однако, жесткий диск полетел, и повторить заново я её не смог

то же самое касается парного трейдинга - забыл формулу, так и не вспомнил, тоже там была

а вообще - нет, не разочаровался ибо создал лучше, просто потратил кучу времени (годы)

движения большие - повышенная волатильность всегда была нам на руку

Легко Вы расстаетесь с тем, что деньги приносит.) Я на нескольких компьютерах, освоил Storage через MetaEditor, очень удобно оказалось. Не раз спасало.

А парный трейдинг - по корреляции работали? Какие пары самыми эффективными оказались? Форекс или другие инструменты тоже использовали?

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