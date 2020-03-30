Где взять мануал для MT5?

Новый комментарий
 
Здравствуйте! Подскажите есть ли отдельным файлом мануал к MT5? Исли да - прошу ссылочку!
 
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help
 
F1
 
Konstantin Nikitin:
F1
Гениальные ответы!!!! Прямо рота капитанов очевидность!!!! Речь шла об отдельном документе, который можно распечатать на бумаге с регулировкой размера шрифта.
 

Справочник по языку программирования MQL5, на разных языках.
Более 6000 pdf страниц.


 
Areg1967:
Гениальные ответы!!!! Прямо рота капитанов очевидность!!!! Речь шла об отдельном документе, который можно распечатать на бумаге с регулировкой размера шрифта.

F1 -> CTRL+C -> CTRL+V

При таком варианте можно регулировать...

 

google:

help to pdf

chm to pdf

 
Roman:

Справочник по языку программирования MQL5, на разных языках.
Более 6000 pdf страниц.


Я имел ввиду мануал к самой торговой платформе, а не к языку программирования к ней.
 
Yevhenii Levchenko:

F1 -> CTRL+C -> CTRL+V

При таком варианте можно регулировать...

чего то не работает
 
Areg1967:
Гениальные ответы!!!! Прямо рота капитанов очевидность!!!! Речь шла об отдельном документе, который можно распечатать на бумаге с регулировкой размера шрифта.
А где шла речь об отдельном документе, который можно распечатать на бумаге с регулировкой размера шрифта? Я не разглядел. 
Вот такие реакции многих отвратили от помощи другим.
 
Areg1967:
Я имел ввиду мануал к самой торговой платформе, а не к языку программирования к ней.

Может ты ещё что то имел ввиду? озвуч сразу всем.
Если хочешь получать корректные ответы, постарайся задавать корректные вопросы.

12
Новый комментарий