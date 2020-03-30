Где взять мануал для MT5?
Здравствуйте! Подскажите есть ли отдельным файлом мануал к MT5? Исли да - прошу ссылочку!
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help
F1
Konstantin Nikitin:Гениальные ответы!!!! Прямо рота капитанов очевидность!!!! Речь шла об отдельном документе, который можно распечатать на бумаге с регулировкой размера шрифта.
F1
F1
Areg1967:
Гениальные ответы!!!! Прямо рота капитанов очевидность!!!! Речь шла об отдельном документе, который можно распечатать на бумаге с регулировкой размера шрифта.
Гениальные ответы!!!! Прямо рота капитанов очевидность!!!! Речь шла об отдельном документе, который можно распечатать на бумаге с регулировкой размера шрифта.
F1 -> CTRL+C -> CTRL+V
При таком варианте можно регулировать...
google:
help to pdf
chm to pdf
Roman:Я имел ввиду мануал к самой торговой платформе, а не к языку программирования к ней.
Справочник по языку программирования MQL5, на разных языках.
Справочник по языку программирования MQL5, на разных языках.
Более 6000 pdf страниц.
Yevhenii Levchenko:чего то не работает
При таком варианте можно регулировать...
F1 -> CTRL+C -> CTRL+V
При таком варианте можно регулировать...
Areg1967:А где шла речь об отдельном документе, который можно распечатать на бумаге с регулировкой размера шрифта? Я не разглядел.
Гениальные ответы!!!! Прямо рота капитанов очевидность!!!! Речь шла об отдельном документе, который можно распечатать на бумаге с регулировкой размера шрифта.
Гениальные ответы!!!! Прямо рота капитанов очевидность!!!! Речь шла об отдельном документе, который можно распечатать на бумаге с регулировкой размера шрифта.
Вот такие реакции многих отвратили от помощи другим.
Areg1967:
Я имел ввиду мануал к самой торговой платформе, а не к языку программирования к ней.
Я имел ввиду мануал к самой торговой платформе, а не к языку программирования к ней.
Может ты ещё что то имел ввиду? озвуч сразу всем.
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