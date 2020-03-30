Где взять мануал для MT5? - страница 2
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Здравствуйте! Подскажите есть ли отдельным файломмануал к MT5? Исли да - прошу ссылочку!
Вроде недвусмысленно, и не про MQL5. Может как то по особому надо расшифровать. За ответы всем спасибо, без сарказма. Но какой бы была ваша реакция, если бы на вопрос "а где здесь туалет?" вам стали рассказывать о грамматике русского языка и о куликовском сражении?
Здравствуйте! Подскажите есть ли отдельным файломмануал к MT5? Исли да - прошу ссылочку!
Вроде недвусмысленно, и не про MQL5. Может как то по особому надо расшифровать. За ответы всем спасибо, без сарказма. Но какой бы была ваша реакция, если бы на вопрос "а где здесь туалет?" вам стали рассказывать о грамматике русского языка и о куликовском сражении?
Справочник и идёт отдельным файлом!
По навигации самой платформы, думаю нет мануала, всё методом тыка.
Хотя... Есть встроенный гайд, может он поможет.
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help
Справка и так в отдельном файле, лежит где-то там: C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help
Справка и так в отдельном файле, лежит где-то там: C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help
Да, именно так. И на всякий случай в картинках: