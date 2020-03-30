Где взять мануал для MT5? - страница 2

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Roman:

Может ты ещё что то имел ввиду? озвуч сразу всем.
Если хочешь получать корректные ответы, постарайся задавать корректные вопросы.

Здравствуйте! Подскажите есть ли отдельным файломмануал к  MT5? Исли да - прошу ссылочку!

Вроде недвусмысленно, и не про MQL5. Может как то по особому надо расшифровать. За ответы всем спасибо, без сарказма. Но какой бы была ваша реакция, если бы на вопрос "а где здесь туалет?" вам стали рассказывать о грамматике русского языка и о куликовском сражении?

 
Areg1967:

Здравствуйте! Подскажите есть ли отдельным файломмануал к  MT5? Исли да - прошу ссылочку!

Вроде недвусмысленно, и не про MQL5. Может как то по особому надо расшифровать. За ответы всем спасибо, без сарказма. Но какой бы была ваша реакция, если бы на вопрос "а где здесь туалет?" вам стали рассказывать о грамматике русского языка и о куликовском сражении?

Справочник и идёт отдельным файлом!
По навигации самой платформы, думаю нет мануала, всё методом тыка.

Хотя... Есть встроенный гайд, может он поможет.


 
transcendreamer:
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help
Большое спасибо - самый дельный ответ! И всем спасибо за помощь! Правда формат у справки HTML. Но это уже мои сложности!
 

Справка и так в отдельном файле, лежит где-то там: C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help

 
Dmitry Fedoseev:

Справка и так в отдельном файле, лежит где-то там: C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help

Да, именно так. И на всякий случай в картинках:

 

 

 

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