Как снять деньги на кару «МИР». Краткая инструкция. - страница 3

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Andrei Novichkov #:
Я читал, что МИР работает на Кипре.

https://mironline.ru/payment-system/geo/

 
Edgar Akhmadeev #:

https://mironline.ru/payment-system/geo/

чудесно !

***

 
У меня пенсионная карта МИР от сбербанка. Попытался вывести - "фиг с маслом". Это, видать, другой "МИР".
 
Aleksey Ivanov #:
У меня пенсионная карта МИР от сбербанка. Попытался вывести - "фиг с маслом". Это, видать, другой "МИР".

Если-бы вы прочли первое сообщение темы, может быть поняли, что вывод происходил через виртуальную карту виза…

 
Пора на крипту переходить. Обменники есть и тут и там.
 
Alexey Viktorov #:

Если-бы вы прочли первое сообщение темы, может быть поняли (!!!), что вывод происходил через виртуальную карту виза…

Шуток не понимаете, а умным себя возомнили! Ну ладно, прощаю.

Вопрос: "Вы сейчас хоть один доллар на свою виртуальную карту виза вывели?  Да или нет?"

 
Aleksey Ivanov #:

Шуток не понимаете, а умным себя возомнили! Ну ладно, прощаю.

Вопрос: "Вы сейчас хоть один доллар на свою виртуальную карту виза вывели?  Да или нет?"

Фига-се шутки… Ну и я прощаю. Пошутите ещё, не жалко.

Ответ:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как теперь выводить деньги?

Alexey Viktorov, 2022.03.06 08:46

Название да. Но как будет работать, не известно. Решение вы принимаете самостоятельно. Затрат на это только несколько минут и ничего более. Я перевёл всё что есть перед этими ограничениями и сейчас у меня меньше 10. Так-что проверить не могу.

Помогите материально и я проверю.
 
Alexey Viktorov #:

Фига-се шутки… Ну и я прощаю. Пошутите ещё, не жалко.

Ответ:

Помогите материально и я проверю.
Все ясно - в новой ситуации не бакса не сняли.



Вопрос к другим участникам форума: "Кто-нибудь сейчас снял по этой схеме хоть один доллар?"

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как теперь выводить деньги?

Alexey Viktorov, 2022.03.11 22:04

Тут паники нет. Правда мне почему-то ещё не открыли автоматически как обещали… обидно однако…


Не обманули… Автоматом открыта виртуальная карта Unionpay и средства получаются доступны как в виртуальной визе, так и в юнион…

«Почта банк» запустил виртуальную карту Unionpay
«Почта банк» запустил виртуальную карту Unionpay
  • www.cnews.ru
«Почта банк» запустил виртуальную карту китайской национальной платёжной системы Unionpay. Она предназначена для оплаты покупок и переводов в интернете как в России (в том числе в иностранных интернет-магазинах), так и за рубежом. Все клиенты банка, находящиеся в России или за границей, могут выпустить карту моментально и бесплатно в мобильном...
 
На виртуальную карту «почта банк» ни виза ни юнипей не выводит.
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