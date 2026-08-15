Как снять деньги на кару «МИР». Краткая инструкция. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я читал, что МИР работает на Кипре.
https://mironline.ru/payment-system/geo/
https://mironline.ru/payment-system/geo/
чудесно !
***
У меня пенсионная карта МИР от сбербанка. Попытался вывести - "фиг с маслом". Это, видать, другой "МИР".
Если-бы вы прочли первое сообщение темы, может быть поняли, что вывод происходил через виртуальную карту виза…
Если-бы вы прочли первое сообщение темы, может быть поняли (!!!), что вывод происходил через виртуальную карту виза…
Шуток не понимаете, а умным себя возомнили! Ну ладно, прощаю.
Вопрос: "Вы сейчас хоть один доллар на свою виртуальную карту виза вывели? Да или нет?"
Шуток не понимаете, а умным себя возомнили! Ну ладно, прощаю.
Вопрос: "Вы сейчас хоть один доллар на свою виртуальную карту виза вывели? Да или нет?"
Фига-се шутки… Ну и я прощаю. Пошутите ещё, не жалко.
Ответ:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как теперь выводить деньги?
Alexey Viktorov, 2022.03.06 08:46
Название да. Но как будет работать, не известно. Решение вы принимаете самостоятельно. Затрат на это только несколько минут и ничего более. Я перевёл всё что есть перед этими ограничениями и сейчас у меня меньше 10. Так-что проверить не могу.
Фига-се шутки… Ну и я прощаю. Пошутите ещё, не жалко.
Ответ:
Вопрос к другим участникам форума: "Кто-нибудь сейчас снял по этой схеме хоть один доллар?"
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как теперь выводить деньги?
Alexey Viktorov, 2022.03.11 22:04
Тут паники нет. Правда мне почему-то ещё не открыли автоматически как обещали… обидно однако…
Не обманули… Автоматом открыта виртуальная карта Unionpay и средства получаются доступны как в виртуальной визе, так и в юнион…