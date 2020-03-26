Как при разрешении на мониторе 1920х1080 сделать скриншотером скрин и уместить это все потом в 640х480 ?

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Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста

Как при разрешении на мониторе 1920х1080 лучше всего сделать скриншотером скрин и уместить это все потом в 640х480 ?  Не все скриншоты делаются в терминале.

Поддерживаю данный вопрос

Это коммент к статье по поводу скриншотов для выставление продуктов маркет https://www.mql5.com/ru/articles/999

Прошу писать ответы только по теме, без флуда, без холиваров. 


Спасибо!

 
я в бесплатном редакторе paint.net обрезаю и сжимаю
 
А я Gimp использую - бесплатный аналог форошопа
 
Sergey Branin:

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста

Как при разрешении на мониторе 1920х1080 лучше всего сделать скриншотером скрин и уместить это все потом в 640х480 ?  Не все скриншоты делаются в терминале.

Поддерживаю данный вопрос

Это коммент к статье по поводу скриншотов для выставление продуктов маркет https://www.mql5.com/ru/articles/999

Прошу писать ответы только по теме, без флуда, без холиваров. 


Спасибо!

Предварительно уменьшить размер графика до 640*480 (работать мышкой).

На графике отключить кнопки   

Стандартным средствами терминала сохранить скриншот графика 640*480.


Вариант 2: использование программы Screenpresso - она позволяет предварительно перед снятием сриншота увидеть размер окна: работаем мышкой и меняем размер окна, и при помощи Screenpresso оцениваем размер окна. Как только попали в размер - снимаем скриншот. Этот метод больше подходит для работы с тестером стратегия.

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