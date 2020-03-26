Как при разрешении на мониторе 1920х1080 сделать скриншотером скрин и уместить это все потом в 640х480 ?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста
Как при разрешении на мониторе 1920х1080 лучше всего сделать скриншотером скрин и уместить это все потом в 640х480 ? Не все скриншоты делаются в терминале.
Поддерживаю данный вопрос
Это коммент к статье по поводу скриншотов для выставление продуктов маркет https://www.mql5.com/ru/articles/999
Прошу писать ответы только по теме, без флуда, без холиваров.
Спасибо!
Предварительно уменьшить размер графика до 640*480 (работать мышкой).
На графике отключить кнопки
Стандартным средствами терминала сохранить скриншот графика 640*480.
Вариант 2: использование программы Screenpresso - она позволяет предварительно перед снятием сриншота увидеть размер окна: работаем мышкой и меняем размер окна, и при помощи Screenpresso оцениваем размер окна. Как только попали в размер - снимаем скриншот. Этот метод больше подходит для работы с тестером стратегия.
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Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста
Как при разрешении на мониторе 1920х1080 лучше всего сделать скриншотером скрин и уместить это все потом в 640х480 ? Не все скриншоты делаются в терминале.
Поддерживаю данный вопрос
Это коммент к статье по поводу скриншотов для выставление продуктов маркет https://www.mql5.com/ru/articles/999
Прошу писать ответы только по теме, без флуда, без холиваров.
Спасибо!