Попробовал создать Service, запускаю он стартует и завершается.
Где то на форуме видел скрин на котором СЕРВИС находится в режиме старт т.е. как бы постоянно работает.
Получается надо циклить скрипт ?
void OnStart() { bool t = true; while ( t = true ) get(); }
после чего получил сервис в режиме вечного пуска.
Вроде да, как обычный скрипт работает.
Понятно. Неплохо, вроде вполне удачно можно создавать свои символы , если их нет у брокера, и обновлять тики в on-line. Правда не уверен что бомбежка сайта запросами , с которого читаю котировки будет приятной для владельцев сайта.
Понятно. Неплохо, вроде вполне удачно можно создавать свои символы , если их нет у брокера, и обновлять тики в on-line. Правда не уверен что бомбежка сайта запросами , с которого читаю котировки будет приятной для владельцев сайта.
https://quoteorg.fxclub.org/info/ru?intervals=D1&symbols=BRN
Ну вот - похоже можно и свечи зачитывать
Ответ от сайта
{ "status": "Success", "code": 200, "data": { "instruments": [ { "code": "BRN", "name": "Brent Crude Oil", "interval": { "D1": { "o": 28.21, "h": 30.94, "l": 26.81, "c": 27.38, "p": -0.98612125639153 } }, "tradable": true, "rate": 27.11, "dailyTradedTotalVolume": 0, "link": "https://libertex.fxclub.org/products/energetics/BRN/?lang=rus", "tradelink": "https://libertex.fxclub.org/products/energetics/BRN/?lang=rus#modal_newInvest_BRN" } ], "count": 1 } }
Ну так бомбите с паузой, а ещё лучше - используйте websocket (скорее всего, сайт его поддерживает).
Мысль интересная, скажем раз в секунду хотя бы.
Но тогда могу пропустить резкие движения.
Мысль интересная, скажем раз в секунду хотя бы.
Но тогда могу пропустить резкие движения.
Я в своё время бомбил криптопию раз в секунду через пул из 5-ти прокси, получалось с одного адреса - раз в 5 секунд, за полгода ни разу не забанили.
Но разумно это делать через WebSockets - и бомбёжки нет, и не пропустите ничего.
Я в своё время бомбил криптопию раз в секунду через пул из 5-ти прокси, получалось с одного адреса - раз в 5 секунд, за полгода ни разу не забанили.
Но разумно это делать через WebSockets - и бомбёжки нет, и не пропустите ничего.
А есть пример кода MQl5 через WebSockets ?
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Привет
Создал сервис, в котором читаю котировку Brend с сайта и передаю в пользовательский символ.
сервис стартует при пуске MT5 , отрабатывает один раз и завершается.
2020.03.23 21:38:04.253 Services service 'sSymbolBrent' started
2020.03.23 21:38:05.115 Services service 'sSymbolBrent' stopped
т. е. принимает одну котировку при старте
Как я понимаю сервис просто отрабатывает один раз.
Вообще идея использовать Сервисы для загрузки котировок в on-line возможно ? Или использовать советник?, что не очень удобно.
код скрипта