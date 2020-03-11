DayOfYear() срабатывает раньше наступления нового дня???
Возможно ли такое, что функция DayOfYear() срабатывает немного раньше, чем нужно, или я что-то неверно прописал?
Какое время берете в качестве эталонного?
Какое время берете в качестве эталонного?
Не очень понял вопроса, тк я сразу проверяю условие:
Чтение из файла числа номера дня каждые 5 минут. Вчера (10.03.20) был 70-й день. Сегодня наступил 71-й день.
Если stop<DayOfYear(), удаляем файл, разрешаем торговлю. Т.е. по сути сегодня в полночь, когда наступил 71-й день, файл должен был удалиться, торговля разрешиться. Но он удалился вчера в 23:59:38. При том, что во журнале "Эксперты" стоит время компьютера (00:59:38). В это время в терминале было 23:59:38.
А если уж совсем точно брать, то разница во времени между терминалом и компьютером составляет 59 минут 10 секунд. Может, в этом что-то кроется?
Т.е. когда на компьютере было 00:59:38, в терминале было 00:00:28....
Но причем здесь компьютерное время, если DayOfYear() проверяет терминально время?
Кажется, я понял свою ошибку:
Когда файл удален, советник проверяет наличие условия предыдущего бара. А т.к. на некоторых парах еще не наступил первый тик нового дня, то он думает, что наступил и получается, что открывает сделки раньше времени.
Спасибо огромное за помощь! Вроде бы особо ничем не помогли, но я всё понял. Нужно подкорретировать логику советника.
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Уважаемые знатоки MQL.
Возможно ли такое, что функция DayOfYear() срабатывает немного раньше, чем нужно, или я что-то неверно прописал?
Советник удаляет файл, в котором записан номер текущего дня (функция DeleteStop()) в 23:59:38, хотя новый день еще не наступил. Как такое может быть?
Идея была такая, что как только наступает новый день, советник разрешает торговлю до определенного момента, потом записывает в файл значение текущего дня и пока не наступит следующий день, торговля запрещена. Только вот он почему-то вновь разрешает торговлю, как я и написал, за 20 секунд до начала нового дня. Магия?...
Часть кода: