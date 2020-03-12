Интересные акции в даннный момент
Это уже объявленные, которые 100% заплатят? Или прогноз?
сбер и втб привлекательно смотрятся на фоне падения. Вот только втб что-то давно падает, знаете с чем связано и какой у него потенциал?
Срок ещё не прошёл, на который надо было держать акции для получения дивидендов?
для получения дивидендов не нужен срок по аналогии как у депозитов в банке, Вы можете купить акции за день два до отсечки и вам полноценно на все количество акций заплатят дивиденды
при этом после отсечки вы их тут же можете продать - но только надо учитывать дивидендный геп он обычно как минимум на сумму дохода по
дивидендам
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т е допустим я купил акции два года назад 10000 шт а вы купили 10000 шт за пару дней до отсечки - и у нас с Вами будет одинаковые дивиденды ,
так более понятней!
Например Сурпгутнефтегаз в 2019 дал мне 19% - у меня достаточно большой пакет
Есть только тонкость, покупать за день два неделю до отсечки не всегда выгодно
Кстати после отсечки можно пытаться искать точку входа как правило это хорошее место для затаривания
Ну я собссно отсечку и имел ввиду. Там же типа реестр акционеров подбивается, кто в нём на дату, тот получает. слышал просто что эти даты у наших акций с января по март где-то
да - дата отсечки. Да - подбиваются те кто на этот день владеют акциями и не важно день месяц или 10 лет.
нет не верно, чаще эти даты ставят летом
у каждой акции своя дата, причем каждый год может быть разная.
К примеру сургутнефтегаз-п
Сбербанк
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10.06.2020
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08.07.2020
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193,98₽
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18,7₽
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9,64%
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