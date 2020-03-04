Какие есть варианты содружества в разработке - страница 7
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пожалуйста не пишите больше,
прошу модераторов удалить все не актуальное
Не понятно, что вы хотите.
пробегитесь на 3 страницы назад и увидите, потом и на этой заметите
пробегитесь на 3 страницы назад и увидите, потом и на этой заметите
Вы плохо пишите на русском языке, поэтому и не понятно.
Пишете.
Пишете.
вы еще мой индийский не видели.
Насколько понятно из всей абракадабре. Вам нужен проект.
Насколько понятно из всей абракадабре. Вам нужен проект.
да не сотрудничаем мы, я и сабер, это просто пример, яркого участника,
вопрос как лучше установить взаимоотношения участников, чтобы оба заработали
как можно быть на столько .............................................