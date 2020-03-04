Какие есть варианты содружества в разработке - страница 7

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Fast235:

пожалуйста не пишите больше,


прошу модераторов удалить все не актуальное

Не понятно, что вы хотите.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Не понятно, что вы хотите.

пробегитесь на 3 страницы назад и увидите, потом и на этой заметите

 
Fast235:

пробегитесь на 3 страницы назад и увидите, потом и на этой заметите

Вы плохо пишите на русском языке, поэтому и не понятно.
Как с вами сложно).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Вы плохо пишите на русском языке, поэтому и не понятно.
Как с вами сложно).

Пишете. 

 
вы еще мой индийский не видели.
 
Алексей Тарабанов:

Пишете. 

Ну да).
 
Fast235:
вы еще мой индийский не видели.
Хотим увидеть.
 

Насколько понятно из всей абракадабре. Вам нужен проект.


 
Давайте, все в норы. 
 
Konstantin Nikitin:

Насколько понятно из всей абракадабре. Вам нужен проект.


да не сотрудничаем мы, я и сабер, это просто пример, яркого участника,

вопрос как лучше установить взаимоотношения участников, чтобы оба заработали

как можно  быть на столько .............................................

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