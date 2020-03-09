Как загрузить текстовый файл из текущей папки MQL4? - страница 2

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jaffer wilson:

Можете ли вы предложить мне простое решение, если оно есть?

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jaffer wilson:

Я пытался использовать WINAPI, но я новичок в этом. Так что я потерпел неудачу. Следовательно, я подумал, есть ли какое-нибудь решение для файлов, аналогичное тому, что мы имеем в MQL5. Я использовал #resource и смог получить доступ к файлам через него. Но не в MQL4.

Можете ли вы предложить мне простое решение, если оно есть? 

#import "kernel32.dll"
   int CopyFileW(string,string,int);
#import

и

void OnStart(){
   
   string src=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Scripts\\"+MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+".mq5";
   string dst=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files\\"+MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+".mq5";
   
   if(CopyFileW(src,dst,0)==1){
      Alert("Файл скопирован");
   }
   else{
      Alert("Не удалоcь скопировать файл");   
   }
}
Здесь: https://www.mql5.com/ru/articles/2720#add1
Основы программирования на MQL5: Файлы
Основы программирования на MQL5: Файлы
  • www.mql5.com
Функции для работы с файлами есть почти во всех языках программирования, и MQL5 в этом смысле — не исключение. Хотя при программировании советников и индикаторов на MQL5 работать с использованием файлов приходится не всегда, (а скорее даже — очень редко), но тем не менее, каждый экспертописатель рано или поздно с этим сталкивается. Диапазон...
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