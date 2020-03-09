Как загрузить текстовый файл из текущей папки MQL4? - страница 2
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Можете ли вы предложить мне простое решение, если оно есть?
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Я пытался использовать WINAPI, но я новичок в этом. Так что я потерпел неудачу. Следовательно, я подумал, есть ли какое-нибудь решение для файлов, аналогичное тому, что мы имеем в MQL5. Я использовал #resource и смог получить доступ к файлам через него. Но не в MQL4.
Можете ли вы предложить мне простое решение, если оно есть?
иЗдесь: https://www.mql5.com/ru/articles/2720#add1