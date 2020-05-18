Индикаторы: Verification - RSI
Спасибо за индикатор. Но обязательно надо было оставлять «автограф» прямо на графике? У меня в этом месте другая важная информация. Всё смешивается и рябит в глазах. Пришлось попрощаться. Внести изменения в исходник я не могу. Знаний не хватает. Может быть, добрые люди, поможете. А может быть автор поможет. Со своей стороны обещаю, что буду помнить, что автор «модернизации» Дмитрий Кудряшов. Надеюсь на понимание.
Aleksandr Ermichev:
Спасибо за индикатор. Но обязательно надо было оставлять «автограф» прямо на графике? У меня в этом месте другая важная информация. Всё смешивается и рябит в глазах. Пришлось попрощаться. Внести изменения в исходник я не могу. Знаний не хватает. Может быть, добрые люди, поможете. А может быть автор поможет. Со своей стороны обещаю, что буду помнить, что автор «модернизации» Дмитрий Кудряшов. Надеюсь на понимание.
Спасибо за индикатор. Но обязательно надо было оставлять «автограф» прямо на графике? У меня в этом месте другая важная информация. Всё смешивается и рябит в глазах. Пришлось попрощаться. Внести изменения в исходник я не могу. Знаний не хватает. Может быть, добрые люди, поможете. А может быть автор поможет. Со своей стороны обещаю, что буду помнить, что автор «модернизации» Дмитрий Кудряшов. Надеюсь на понимание.
))
Файлы:
verification_rsi.mq4 32 kb
Aleksei Mikhanoshin:
))
Благодарствую!
Думается мне в реальном времени он рисует не такие красивые полочки, потому как цена закрытия постоянно меняется...
Долго мучился с этим и решил, кто желает посмотреть как оно выглядит по-настоящему можете демку загрузить из моего профиля.Да и еще использовать буферы для рисования уровней в подвальном индикаторе - это весьма расточительно, есть встроенная функция отображения уровней...
Всегда радовался возможности выложить и посмотреть комментарии. Постоянно встречается замечание над которым можно подумать. Спасибо! :)
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Verification - RSI:
Индикатор Relative Strength Index с расширенными параметрами.
Автор: Dmitriy Kudryashov