Индикаторы: Verification - RSI

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Verification - RSI:

Индикатор Relative Strength Index с расширенными параметрами.

Verification - RSI

Автор: Dmitriy Kudryashov

 
Спасибо за индикатор. Но обязательно надо было оставлять «автограф» прямо на графике? У меня в этом месте другая важная информация. Всё смешивается и рябит в глазах. Пришлось попрощаться. Внести изменения в исходник я не могу. Знаний не хватает. Может быть, добрые люди, поможете. А может быть автор поможет. Со своей стороны обещаю, что буду помнить, что автор «модернизации» Дмитрий Кудряшов. Надеюсь на понимание.
 
Aleksandr Ermichev:
Спасибо за индикатор. Но обязательно надо было оставлять «автограф» прямо на графике? У меня в этом месте другая важная информация. Всё смешивается и рябит в глазах. Пришлось попрощаться. Внести изменения в исходник я не могу. Знаний не хватает. Может быть, добрые люди, поможете. А может быть автор поможет. Со своей стороны обещаю, что буду помнить, что автор «модернизации» Дмитрий Кудряшов. Надеюсь на понимание.

))

Файлы:
verification_rsi.mq4  32 kb
 
RSI программно перевернуть через 50 и добавить. Более информативнее.

Переворот индикатора RSI через уровень 50
 
Aleksei Mikhanoshin:

))

Благодарствую!

 

Думается мне в реальном времени он рисует не такие красивые полочки, потому как цена закрытия постоянно меняется...

Долго мучился с этим и решил, кто желает посмотреть как оно выглядит по-настоящему можете демку загрузить из моего профиля.

Да и еще использовать буферы для рисования уровней в подвальном индикаторе - это весьма расточительно, есть встроенная функция отображения уровней...
 
Всегда радовался возможности выложить и посмотреть комментарии. Постоянно встречается замечание над которым можно подумать. Спасибо! :)
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