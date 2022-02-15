Куда инвестировать в 2020 году? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Парни, вы всерьёз обсуждаете, куда бы деть излишки?
Этих излишек не так много(лично у меня), но всё же интересно было узнать. И да кто-то там писал почему нет варианта - акции, я как-то и не вспомнил про такое, это для меня ещё рановато.
смотри что у тебя есть, от того и отталкивайся, у меня дед рано ушел, раньше чем я подумал о заработке, сейчас бы самые лучшие производители мебели в стране были.
ты прав! не только в валюту можно влаживаться!
ты прав! не только в валюту можно влаживаться!
Это от слова "Лажа" ?
Это от слова "Лажа" ?
можно и так рассудить, если ты влОжишься и облАжАешься...
Всем привет друзья!
Интересно узнать куда в этом году вложить свои сбережения, какие из них актуальны и привлекательны прямо сейчас. Лично я свои небольшие накопления "вбросил" во вражескую валюту.
Инвестировать нужно в недвижимость (квартиры) - они будут всегда Вашими и в случае дефолта, подорожают вместе со всем, то есть не обесценятся как рубль. Будут давать прибыль, пусть и небольшую.
Ага, полные карманы прибыли
Инвестировать нужно в недвижимость (квартиры) - они будут всегда Вашими и в случае дефолта, подорожают вместе со всем, то есть не обесценятся как рубль. Будут давать прибыль, пусть и небольшую.
Поддерживаю. Несколько лет назад удачно продал в ооочень хорошей элитке большую видовую квартиру, на вырученные средства купил 3 однушки (не вторичку), цена на которые уже перебила более чем в 2 раза начальную стоимость, цена элитки при этом так не выросла.
Там тоже надо вовремя перекладывать.
Ага, полные карманы прибыли
Тут тоже надо вовремя выходить и вовремя заходить, как в трейдинге, правда не как на 5 минутном графике.
мои сделки с недвижкой - тут правда не все