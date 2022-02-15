Куда инвестировать в 2020 году? - страница 5

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Алексей Тарабанов:
Парни, вы всерьёз обсуждаете, куда бы деть излишки? 

Этих излишек не так много(лично у меня), но всё же интересно было узнать. И да кто-то там писал почему нет варианта - акции, я как-то и не вспомнил про такое, это для меня ещё рановато.

 
смотри что у тебя есть, от того и отталкивайся, у меня дед рано ушел, раньше чем я подумал о заработке, сейчас бы самые лучшие производители мебели в стране были.
 
Fast235:
смотри что у тебя есть, от того и отталкивайся, у меня дед рано ушел, раньше чем я подумал о заработке, сейчас бы самые лучшие производители мебели в стране были.

ты прав! не только в валюту можно влаживаться!

 
Vladimir Seredenok:

ты прав! не только в валюту можно влаживаться!

Это от слова "Лажа" ?

 
Vitaly Muzichenko:

Это от слова "Лажа" ?

можно и так рассудить, если ты влОжишься и облАжАешься...

 
после понедельника(скачок доллара) я прям даже немного и угадал со своими вложениями.
 
Vladimir Seredenok #:

Всем привет друзья! 

Интересно узнать куда в этом году вложить свои сбережения, какие из них актуальны и привлекательны прямо сейчас. Лично я свои небольшие накопления "вбросил" во вражескую валюту.

Инвестировать нужно в недвижимость (квартиры) - они будут всегда Вашими и в случае дефолта, подорожают вместе со всем, то есть не обесценятся как рубль. Будут давать прибыль, пусть и небольшую. 
 
osmo1709 #:
Инвестировать нужно в недвижимость (квартиры) - они будут всегда Вашими и в случае дефолта, подорожают вместе со всем, то есть не обесценятся как рубль. Будут давать прибыль, пусть и небольшую. 

Ага, полные карманы прибыли


 
osmo1709 #:
Инвестировать нужно в недвижимость (квартиры) - они будут всегда Вашими и в случае дефолта, подорожают вместе со всем, то есть не обесценятся как рубль. Будут давать прибыль, пусть и небольшую. 

Поддерживаю. Несколько лет назад удачно продал в ооочень хорошей элитке большую видовую квартиру, на вырученные средства купил 3 однушки  (не вторичку),  цена на которые уже перебила более чем в 2 раза начальную стоимость,  цена элитки при этом так не выросла. 

Там тоже надо вовремя перекладывать. 

 
vladavd #:

Ага, полные карманы прибыли


Тут тоже надо вовремя выходить и вовремя заходить,  как в трейдинге, правда не как на 5 минутном графике.

мои сделки  с недвижкой - тут правда не все

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