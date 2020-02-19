Пожалуйста, верните Webmoney! - страница 2
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Я Webmoney пользуюсь с 2004 года примерно, и они до сих пор работают
Ну, я тоже, с 2006-го
а кто нибудь в курсе почему их убрали?
А зачем МК все автоматизируют? Уже не нужны разные платежные системы, не нужны массовые программисты.
Сегодня сдал статью по ML, обхохотался от заказа. Кинули быстро на карту, просят еще.
А в MK увсе усерьезна)))
А зачем МК все автоматизируют? Уже не нужны разные платежные системы, не нужны массовые программисты.
Сегодня сдал статью по ML, обхохотался от заказа. Кинули быстро на карту, просят еще.
А в MK увсе усерьезна)))
Извиняюсь, не мне с моими убогими достижениями в трейдинге судить об МК. И я (да и в все) можем лишь догадываться о внутренних играх в конторе.
Надеюсь, уровень открытости возрастет. Ренату и всей команде хорошего настроения!
а кто нибудь в курсе почему их убрали?
тот безобидный клоун, а я опасный, видимо, сразу на месяц
регистрация, скорее нет.
Сходи в церковь пусть грехи отмолят и незаметно сделай пару фоток. При регистрации продавцом скинь эти фотки в качестве доказательства что мол всё, нечистая мною более не движет - готов стать послушным пользователем)))
Сходи в церковь пусть грехи отмолят и незаметно сделай пару фоток. При регистрации продавцом скинь эти фотки в качестве доказательства что мол всё, нечистая мною более не движет - готов стать послушным пользователем)))
Ладно Виталь))
а кто нибудь в курсе почему их убрали?
Писали когда-то
Писали когда-то
Василий к чему это, отсутствие WM имеет обоснование, и просьбы бессменны
можно даже портрет ставить.
Без достаточного количества платежных систем падает как объем заказов на фрилансе так и объем продаж на маркете и сигнальном сервисе, так же
комиссии съедают большой процент заработанного исполнителями и продавцами. А некоторым товарищам из ближневосточных стран пришлось вообще отказаться от использования платных сервисов,
т.к. Webmoney являлась единственным возможным способом пополнить/вывести средства для них.
Если цель стоит уменьшить количество пользователей, то она безусловно, с каждым разом все больше и больше она достигается.
Осталось только отключить карты и Paypal и можно убирать все платные разделы сайта и оставлять один форум и Codebase, как раньше это было 15 лет назад на mql4.com.