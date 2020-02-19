Пожалуйста, верните Webmoney! - страница 2

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Fedor Arkhipov:
Я Webmoney пользуюсь с 2004 года примерно, и они до сих пор работают

Ну, я тоже, с 2006-го

 
а кто нибудь в курсе почему их убрали?
 
Pavel Verveyko:
а кто нибудь в курсе почему их убрали?

А зачем МК все автоматизируют?  Уже не нужны разные платежные системы, не нужны массовые программисты.

Сегодня сдал статью по ML, обхохотался от заказа. Кинули быстро на карту, просят еще.

А в MK увсе усерьезна))) 

 
Alexey Volchanskiy:

А зачем МК все автоматизируют?  Уже не нужны разные платежные системы, не нужны массовые программисты.

Сегодня сдал статью по ML, обхохотался от заказа. Кинули быстро на карту, просят еще.

А в MK увсе усерьезна))) 

Извиняюсь, не мне с моими убогими достижениями в трейдинге судить об МК. И я (да и в все) можем лишь догадываться о внутренних играх в конторе.

Надеюсь, уровень открытости возрастет. Ренату и всей команде хорошего настроения! 

 
Pavel Verveyko:
а кто нибудь в курсе почему их убрали?
Убрали вроде из-за того, что MQL переехал на Кипр
 
Fast235:

тот безобидный клоун, а я опасный, видимо, сразу на месяц

регистрация, скорее нет.

Сходи в церковь пусть грехи отмолят и незаметно сделай пару фоток. При регистрации продавцом скинь эти фотки в качестве доказательства что мол всё, нечистая мною более не движет - готов стать послушным пользователем)))

 
Vitaly Muzichenko:

Сходи в церковь пусть грехи отмолят и незаметно сделай пару фоток. При регистрации продавцом скинь эти фотки в качестве доказательства что мол всё, нечистая мною более не движет - готов стать послушным пользователем)))

Ладно Виталь))

 
Pavel Verveyko:
а кто нибудь в курсе почему их убрали?


Писали когда-то


 
Vasiliy Pushkaryov:


Писали когда-то


Василий к чему это, отсутствие  WM имеет обоснование, и просьбы бессменны

можно даже портрет ставить.

 

Без достаточного количества платежных систем падает как объем заказов на фрилансе так и объем продаж на маркете и сигнальном сервисе, так же

комиссии съедают большой процент заработанного исполнителями и продавцами. А некоторым товарищам из ближневосточных стран пришлось вообще отказаться от использования платных сервисов,

т.к. Webmoney являлась единственным возможным способом пополнить/вывести средства для них.

Если цель стоит уменьшить количество пользователей, то она безусловно, с каждым разом все больше и больше она достигается.

Осталось только отключить карты и Paypal и можно убирать все платные разделы сайта и оставлять один форум и Codebase, как раньше это было 15 лет назад на mql4.com.

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