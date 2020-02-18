Если уменьшить количество сделок, сигнал вернут в рейтинг? - страница 2
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50 в неделю, крайние 5 дней рабочих считаем.
Серьезно...
50 в неделю, крайние 5 дней
"Крайние" - это какие ? Дни бывают крайними ?
"Крайние" - это какие ? Дни бывают крайними ?
А как узнать, что сигнал участвует в рейтинге?
Зайти в профиль, нажать на "сигналы". Если слева от сигнала число - это его рейтинг, прочерк - не участвует в рейтинге. Так по-моему
А как узнать, что сигнал участвует в рейтинге?
Зайти в профиль, нажать на "сигналы". Если слева от сигнала число - это его рейтинг, прочерк - не участвует в рейтинге. Так по-моему
Рейтинг сигнала может увидеть только хозяин сигнала (ссылка чтобы перейти в свои сигналы). Рейтинг чужого сигнала таким способом увидеть не получится.
Рейтинг сигнала может увидеть только хозяин сигнала (ссылка чтобы перейти в свои сигналы). Рейтинг чужого сигнала таким способом увидеть не получится.
Я вижу рейтинг любых сигналов в профилях других пользователей. И вероятно Евгений, который сделал скрин профиля Михаила, также видит.
Я вижу рейтинг любых сигналов в профилях других пользователей. И вероятно Евгений, который сделал скрин профиля Михаила, также видит.
О! Что-то новое! Раньше точно можно было видеть только свой рейтинг.
О! Что-то новое! Раньше точно можно было видеть только свой рейтинг.
За два года, которые я здесь, так было все время.