Если уменьшить количество сделок, сигнал вернут в рейтинг? - страница 2

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Andrey Sorokin:
50 в неделю, крайние 5 дней рабочих считаем.

Серьезно...

 
Andrey Sorokin:
50 в неделю, крайние 5 дней

"Крайние" - это какие ? Дни бывают крайними ?

 
Georgiy Merts:

"Крайние" - это какие ? Дни бывают крайними ?

сделали из Тома крайнего xd)))
 
А как узнать, что сигнал участвует в рейтинге?
 
Mikhail Zhitnev:
А как узнать, что сигнал участвует в рейтинге?

Зайти в профиль, нажать на "сигналы". Если слева от сигнала число - это его рейтинг, прочерк - не участвует в рейтинге. Так по-моему


 
Mikhail Zhitnev:
А как узнать, что сигнал участвует в рейтинге?
Yevhenii Levchenko:

Зайти в профиль, нажать на "сигналы". Если слева от сигнала число - это его рейтинг, прочерк - не участвует в рейтинге. Так по-моему

Рейтинг сигнала может увидеть только хозяин сигнала (ссылка чтобы перейти в свои сигналы). Рейтинг чужого сигнала таким способом увидеть не получится.

 
Vladimir Karputov:

Рейтинг сигнала может увидеть только хозяин сигнала (ссылка чтобы перейти в свои сигналы). Рейтинг чужого сигнала таким способом увидеть не получится.

Я вижу рейтинг любых сигналов в профилях других пользователей. И вероятно Евгений, который сделал скрин профиля Михаила, также видит.

 
Vitaliy Maznev:

Я вижу рейтинг любых сигналов в профилях других пользователей. И вероятно Евгений, который сделал скрин профиля Михаила, также видит.

О! Что-то новое! Раньше точно можно было видеть только свой рейтинг.

 
Vladimir Karputov:

О! Что-то новое! Раньше точно можно было видеть только свой рейтинг.

За два года, которые я здесь, так было все время.

 
в предупреждениях к вашим сигналам нет пункта о количестве сделок, есть слишком высокая частота, просадка, прирост и неравномерность прироста по времени. не в штуках дело
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