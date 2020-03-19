Metatester 5 agents manager не даёт продавать ресурсы - страница 2

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Это хостинг. Но с памятью там вряд ли проблема, потому что сам Метатрейдер работает нормально.

Меня смущают выделенные строки в логах Tester-а:


HM 0 21:27:23.532 Startup access rights to common directory successfully checked

JF 0 21:27:23.533 Startup service start initialized
LS 0 21:27:23.533 Startup create startup thread
NS 0 21:27:23.534 Startup thread successfully created
RK 0 21:27:23.534 Startup MetaTester 5 x64 build 2340 (21 Feb 2020)
RR 3 21:27:23.547 Server bind error on 0.0.0.0:2000 [10048]
JF 3 21:27:23.547 Startup error in startup thread
DQ 0 21:38:36.075 Startup access rights to common directory successfully checked
RJ 0 21:38:36.078 Startup service start initialized
DO 0 21:38:36.078 Startup create startup thread
GG 0 21:38:36.078 Startup thread successfully created
DO 0 21:38:36.079 Startup MetaTester 5 x64 build 2340 (21 Feb 2020)
FG 3 21:38:36.091 Server bind error on 0.0.0.0:2000 [10048]

NR 3 21:38:36.091 Startup error in startup thread

Он не забиндился на сокет. Вот это странно. Как будто у него нет IP-адреса или он не сконфигурирован

 
EVGENII PANIN:

Галка "Sell computing resources" не активна. Как сделать, чтобы она активировалась?

Отсюда https://cloud.mql5.com/ru/faq/settings

Процедура подключения агентов к распределенной сети MQL5 Cloud Network для каждого компьютера делается только однократно, поэтому это не представляет большой проблемы. Достаточно отметить пару опций при установке и правильно указать свой аккаунт и пароль в MQL5.community.

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Может (судя по картинке в первом посте) - вы не указали аккаунт и пароль (внизу - "Account: ...").
Вопросы по настройке MetaTester 5 Agents Manager - MQL5 Cloud Network
Вопросы по настройке MetaTester 5 Agents Manager - MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Нет, при установке торгового терминала MetaTrader 5 автоматической установки агентов тестирования в качестве сервисов не производится. Терминал распоряжается только своими локальными агентами тестирования, которые запускаются только на время прогона тестов и без режима сервисов. Запуск этих локальных агентов производится только по команде...
 

Сам агент запустился, а вот галка "продажа ресурсов" заблокирована всё равно



 
Sergey Golubev:

Отсюда https://cloud.mql5.com/ru/faq/settings

Процедура подключения агентов к распределенной сети MQL5 Cloud Network для каждого компьютера делается только однократно, поэтому это не представляет большой проблемы. Достаточно отметить пару опций при установке и правильно указать свой аккаунт и пароль в MQL5.community.

----------------

Может (судя по картинке в первом посте) - вы не указали аккаунт и пароль (внизу - "Account: ...").

Дело в том, что у меня даже возможно ввести логин и пароль. Поэтому да, я не указал аккаунт. Просто потому, что это поле заблокировано

 

Установил терминал от Альпари  - та же история. Значит что-то в настройках хостинга

Знать бы что...

 
EVGENII PANIN:

Установил терминал от Альпари  - та же история. Значит что-то в настройках хостинга

Знать бы что...

Вот что-то я не уверен, что вы имеете право продавать ресурсы хостинга.

Попробуйте установить на домашней системе агенты и подключить их.

 
Пробовал. Дома все работает
 
EVGENII PANIN:

Установил терминал от Альпари  - та же история. Значит что-то в настройках хостинга

Знать бы что...

У вас не VPS?
Потому что на VPS'ах не должно работать - был анонс об этом от 2013 года:

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пост #154

19. MetaTester: Добавлен запрет на использование в MQL5.Cloud агентов тестирования, работающих на виртуальных ОС.
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
  • 2012.11.24
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 Client Terminal build 213 Исправлена ошибка докачки исторических данных Исправлена ошибка в работе автодостановка имён в MetaEditor 5...
 
Sergey Golubev:

У вас не VPS?
Потому что на VPS'ах не должно работать - был анонс об этом от 2013 года:

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пост #154

19. MetaTester: Добавлен запрет на использование в MQL5.Cloud агентов тестирования, работающих на виртуальных ОС.

Мда... тоже вот хотел на простаивающий VPS запустить агентов (с плохой овцы хоть шерсти клок). Тоже поля и галочки не активны.

 
Sergey Golubev:

У вас не VPS?
Потому что на VPS'ах не должно работать - был анонс об этом от 2013 года:

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пост #154

19. MetaTester: Добавлен запрет на использование в MQL5.Cloud агентов тестирования, работающих на виртуальных ОС.

Да, VPS. Большое спасибо, что сказали

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