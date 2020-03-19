Metatester 5 agents manager не даёт продавать ресурсы - страница 2
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Это хостинг. Но с памятью там вряд ли проблема, потому что сам Метатрейдер работает нормально.
Меня смущают выделенные строки в логах Tester-а:
HM 0 21:27:23.532 Startup access rights to common directory successfully checked
NR 3 21:38:36.091 Startup error in startup thread
Он не забиндился на сокет. Вот это странно. Как будто у него нет IP-адреса или он не сконфигурирован
Галка "Sell computing resources" не активна. Как сделать, чтобы она активировалась?
Отсюда https://cloud.mql5.com/ru/faq/settings
Процедура подключения агентов к распределенной сети MQL5 Cloud Network для каждого компьютера делается только однократно, поэтому это не представляет большой проблемы. Достаточно отметить пару опций при установке и правильно указать свой аккаунт и пароль в MQL5.community.
Может (судя по картинке в первом посте) - вы не указали аккаунт и пароль (внизу - "Account: ...").
Сам агент запустился, а вот галка "продажа ресурсов" заблокирована всё равно
Отсюда https://cloud.mql5.com/ru/faq/settings
Процедура подключения агентов к распределенной сети MQL5 Cloud Network для каждого компьютера делается только однократно, поэтому это не представляет большой проблемы. Достаточно отметить пару опций при установке и правильно указать свой аккаунт и пароль в MQL5.community.
Может (судя по картинке в первом посте) - вы не указали аккаунт и пароль (внизу - "Account: ...").
Дело в том, что у меня даже возможно ввести логин и пароль. Поэтому да, я не указал аккаунт. Просто потому, что это поле заблокировано
Установил терминал от Альпари - та же история. Значит что-то в настройках хостинга.
Знать бы что...
Установил терминал от Альпари - та же история. Значит что-то в настройках хостинга.
Знать бы что...
Вот что-то я не уверен, что вы имеете право продавать ресурсы хостинга.
Попробуйте установить на домашней системе агенты и подключить их.
Установил терминал от Альпари - та же история. Значит что-то в настройках хостинга.
Знать бы что...
У вас не VPS?
Потому что на VPS'ах не должно работать - был анонс об этом от 2013 года:
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пост #154
У вас не VPS?
Потому что на VPS'ах не должно работать - был анонс об этом от 2013 года:
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пост #154
Мда... тоже вот хотел на простаивающий VPS запустить агентов (с плохой овцы хоть шерсти клок). Тоже поля и галочки не активны.
У вас не VPS?
Потому что на VPS'ах не должно работать - был анонс об этом от 2013 года:
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пост #154
Да, VPS. Большое спасибо, что сказали