Metatester 5 agents manager не даёт продавать ресурсы
Галка "Sell computing resources" не активна. Как сделать, чтобы она активировалась?
На каком оборудовании запускаете? (Перезагрузите терминал и покажите первые три строчки из вкладки "Журнал").
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На каком оборудовании запускаете? (Перезагрузите терминал и покажите первые три строчки из вкладки "Журнал").
Извините, но я не понимаю о чем Вы. Что за терминал и что за журнал.
Strategy Tester , по идее, не требует запуска терминала. В логах пусто.
Если подскажете где конкретно лежит журнал, про который Вы говорите, то я его посмотрю
Извините, но я не понимаю о чем Вы. Что за терминал и что за журнал.
Strategy Tester , по идее, не требует запуска терминала. В логах пусто.
Если подскажете где конкретно лежит журнал, про который Вы говорите, то я его посмотрю
Понимать не нужно. Нужно выполнить буквально:
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Metatester 5 agents manager не даёт продавать ресурсы
Vladimir Karputov, 2020.02.14 12:30
На каком оборудовании запускаете? (Перезагрузите терминал и покажите первые три строчки из вкладки "Журнал").
Понимать не нужно. Нужно выполнить буквально:
Es ist nicht notwendig zu verstehen. Muss buchstäblich ausgeführt werden
Владимир, куда Вас занесло?
Вопрос про оборудование, на котором запущен агент. Как его удобно и наглядно получить? Правильно - запустить терминал и скопировать три первые строчки из журнала:
2020.02.18 03:20:03.283 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2321 started for MetaQuotes Software Corp. 2020.02.18 03:20:03.285 Terminal Windows 10 build 18362, Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz, 7 / 11 Gb memory, 69 / 390 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+7 2020.02.18 03:20:03.285 Terminal E:\MetaQuotes\MetaTrader 5
Что имеем наглядно?
- версия и билд терминала
- данные о системе, на которой запускаются агенты
- путь к каталогу данных терминала
Погорячился. Был неправ. Но, : Понимать не нужно. Нужно выполнить буквально
Навеивает что-то.
Погорячился. Был неправ. Но, : Понимать не нужно. Нужно выполнить буквально
Навеивает что-то.
Смотри:
Извините, но я не понимаю о чем Вы. Что за терминал и что за журнал.
У человека регистрация на mql5.com в 2014.12.15. За шесть лет не знать что такое терминал и где в нём вкладка Журнал - нонсенс.
Потому и ответ в стиле "Блин, ну не понимайте - просто запустите и покажите три строчки журнала.., без всякого понимания тогда уж.."
- не может быть, чтобы человек не имел понятия о каком терминале ведётся речь на форуме сайта разработчиков этого терминала. Ну и журнал,
вкладка которого с одноимённым названием постоянно перед глазами ...
Если Вы считаете, что знание трех строчек из журнала чем-то поможет, то вот они:
Лично я считаю, что проблема больше похоже на блокировку файерволов
Странная строчка 0 / 0 Gb memory
Что у вас с памятью в системе?
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Галка "Sell computing resources" не активна. Как сделать, чтобы она активировалась?