Metatester 5 agents manager не даёт продавать ресурсы

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Галка "Sell computing resources" не активна. Как сделать, чтобы она активировалась?

скрин

 
EVGENII PANIN:

Галка "Sell computing resources" не активна. Как сделать, чтобы она активировалась?

На каком оборудовании запускаете? (Перезагрузите терминал и покажите первые три строчки из вкладки "Журнал").

Как работает сеть распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
Как работает сеть распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Сеть облачных вычислений MQL5 Cloud Network позволяет организовать обмен вычислительными ресурсами между теми, кто в них нуждается, и теми, кто может предоставить избыточное процессорное время своего компьютера. Для того чтобы участвовать в работе сети достаточно скачать и установить MetaTrader 5 Strategy Tester Agent, все остальное просто...
 
Vladimir Karputov:

На каком оборудовании запускаете? (Перезагрузите терминал и покажите первые три строчки из вкладки "Журнал").

Извините, но я не понимаю  о чем Вы. Что за терминал и что за журнал. 

Strategy Tester , по идее, не требует запуска терминала. В логах пусто. 

Если подскажете где конкретно лежит журнал, про который Вы говорите, то я его посмотрю

 
EVGENII PANIN:

Извините, но я не понимаю  о чем Вы. Что за терминал и что за журнал. 

Strategy Tester , по идее, не требует запуска терминала. В логах пусто. 

Если подскажете где конкретно лежит журнал, про который Вы говорите, то я его посмотрю

Понимать не нужно. Нужно выполнить буквально:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Metatester 5 agents manager не даёт продавать ресурсы

Vladimir Karputov, 2020.02.14 12:30

На каком оборудовании запускаете? (Перезагрузите терминал и покажите первые три строчки из вкладки "Журнал").


 
Vladimir Karputov:

Понимать не нужно. Нужно выполнить буквально:


Es ist nicht notwendig zu verstehen. Muss buchstäblich ausgeführt werden

 
Владимир, куда Вас занесло? 
 
Алексей Тарабанов:
Владимир, куда Вас занесло? 

Вопрос про оборудование, на котором запущен агент. Как его удобно и наглядно получить? Правильно - запустить терминал и скопировать три первые строчки из журнала:

2020.02.18 03:20:03.283 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2321 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.02.18 03:20:03.285 Terminal        Windows 10 build 18362, Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, 7 / 11 Gb memory, 69 / 390 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+7
2020.02.18 03:20:03.285 Terminal        E:\MetaQuotes\MetaTrader 5

Что имеем наглядно?

  1. версия и билд терминала
  2. данные о системе, на которой запускаются агенты
  3. путь к каталогу данных терминала
Просто? Просто. Занесло? Эт вряд ли.
 

Погорячился. Был неправ. Но, : Понимать не нужно. Нужно выполнить буквально 

Навеивает что-то. 

 
Алексей Тарабанов:

Погорячился. Был неправ. Но, : Понимать не нужно. Нужно выполнить буквально 

Навеивает что-то. 

Смотри:

Извините, но я не понимаю  о чем Вы. Что за терминал и что за журнал.

У человека регистрация на mql5.com в 2014.12.15. За шесть лет не знать что такое терминал и где в нём вкладка Журнал - нонсенс.

Потому и ответ в стиле "Блин, ну не понимайте - просто запустите и покажите три строчки журнала.., без всякого понимания тогда уж.." - не может быть, чтобы человек не имел понятия о каком терминале ведётся речь на форуме сайта разработчиков этого терминала. Ну и журнал, вкладка которого с одноимённым названием постоянно перед глазами ...

 

Если Вы считаете, что знание трех строчек из журнала чем-то поможет, то вот они:

Лично я считаю, что проблема больше похоже на блокировку файерволов

 
EVGENII PANIN:

Если Вы считаете, что знание трех строчек из журнала чем-то поможет, то вот они:

Лично я считаю, что проблема больше похоже на блокировку файерволов

Странная строчка 0 / 0 Gb memory

Что у вас с памятью в системе?

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