Как вывести число справа от текущей цены - страница 2
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Спасибо большое я только начинаю познавать этот язык, и я не мог представить что такое можно сделать и через TEXT, ведь TEXT и Label этим и отлючаются, и зачем тогда 2 разных если можно сделать все через TEXT - странно!
Здесь нет ничего странного: текст используется, когда исходные данные представлены в координатах время/цена, а метка - в пикселях по XY. Отсюда и выбор используемого объекта.
Спасибо больше, я уже столько информации перерыл, как отследить его) но так и не нашёл, подскажите как можно по быстрому находить ответ, ведь я искал через документацию. Или же всего лишь нужно знать полностью язык. Спасибо за ответ
Вы же в поисковиках как-то ищете информацию. Точно также и здесь. Документация - это справочник. Мало кто знает ее наизусть.
Ко всему коду, который я выложил, нужно будет добавить еще одно действие - преобразование из координат время/цена в XY. Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос.
Здесь нет ничего странного: текст используется, когда исходные данные представлены в координатах время/цена, а метка - в пикселях по XY. Отсюда и выбор используемого объекта.
Вы же в поисковиках как-то ищете информацию. Точно также и здесь. Документация - это справочник. Мало кто знает ее наизусть.
Ко всему коду, который я выложил, нужно будет добавить еще одно действие - преобразование из координат время/цена в XY. Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос.
тот который выложили? я пытаюсь повторишь то что у вас получилось не получается
Пожалуйста выложите весь код, у меня ошибки происходят массово, что еще не хватает? пытаюсь повторить ваш код, ваше готовое решение, и не получается
Все выложено, в полном объеме. Компилируется, проверял.
1-ая часть
2-ая часть
Что у Вас за ошибки? А то как-то неправильно получается: я Вам все до последней буквы выкладываю, а Вы - только намеки (ошибки какие-то), но конкретно ничего не показываете. Программирование основано на математике, а она - наука точная. Ошиблись в одной цифре и уже не то, что нужно.
Все выложено, в полном объеме. Компилируется, проверял.
1-ая часть
2-ая часть
Что у Вас за ошибки? А то как-то неправильно получается: я Вам все до последней буквы выкладываю, а Вы - только намеки (ошибки какие-то), но конкретно ничего не показываете. Программирование основано на математике, а она - наука точная. Ошиблись в одной цифре и уже не то, что нужно.
Компиляция без ошибок, но при передвижении графика MY TEXT дрожит, у вас так же? видео образец который вы выложили там быстро всё и по моему не дрожит, что не так?
Компиляция без ошибок, но при передвижении графика MY TEXT дрожит, у вас так же? видео образец который вы выложили там быстро всё и по моему не дрожит, что не так?
"Дрожит" в каком смысле? В том, что объект меняет свое положение? Так а как по другому-то? Ведь задача была - привязать его к текущей цене. Если изменяется положение графика, то изменяется положение текущей цены на графике. В итоге объект должен быть перемещен.
Или же покажите, на видео, что у Вас получается.
"Дрожит" в каком смысле? В том, что объект меняет свое положение? Так а как по другому-то? Ведь задача была - привязать его к текущей цене. Если изменяется положение графика, то изменяется положение текущей цены на графике. В итоге объект должен быть перемещен.
Или же покажите, на видео, что у Вас получается.
я не знаю как показать видео, давно бы уже показал, дело в том что когда я двигаю график слева вправо, MY TEXT дергается
на фото наверное не получится показать, но видно что текст не намертво стоит а дребезжит, не знаю как по другому объяснить, у вас так же?
И вот это растоянее по 3-м скринам, этот текст туда сюда(влево врпаво) дребезжит
Так, все-же: Text, или Label?
Один привязан к углу экрана и смещению от него, другой - к цене.
я не знаю как показать видео, давно бы уже показал, дело в том что когда я двигаю график слева вправо, MY TEXT дергается
https://getsharex.com/
И вот это растоянее по 3-м скринам, этот текст туда сюда(влево врпаво) дребезжит
Я дал Вам удочку. Рыбку ловить придется самому.