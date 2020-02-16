Как вывести число справа от текущей цены - страница 2

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Предлагали код для преобразования, как лучше будет! Пожалуйста ответьте
 
vebster005:

Спасибо большое я только начинаю познавать этот язык, и я не мог представить что такое можно сделать и через TEXT, ведь TEXT и Label этим и отлючаются, и зачем тогда 2 разных если можно сделать все через TEXT - странно!

Здесь нет ничего странного: текст используется, когда исходные данные представлены в координатах время/цена, а метка - в пикселях по XY. Отсюда и выбор используемого объекта.

Спасибо больше, я уже столько информации перерыл, как отследить его) но так и не нашёл, подскажите как можно по быстрому находить ответ, ведь я искал через документацию. Или же всего лишь нужно знать полностью язык. Спасибо за ответ

Вы же в поисковиках как-то ищете информацию. Точно также и здесь. Документация - это справочник. Мало кто знает ее наизусть.


И ответьте пожалуйста, как быстрее или как более правильнее будет как вы сделали или через преобразование координат X У ???

Ко всему коду, который я выложил, нужно будет добавить еще одно действие - преобразование из координат время/цена в XY. Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос.

 
Ihor Herasko:

Здесь нет ничего странного: текст используется, когда исходные данные представлены в координатах время/цена, а метка - в пикселях по XY. Отсюда и выбор используемого объекта.

Вы же в поисковиках как-то ищете информацию. Точно также и здесь. Документация - это справочник. Мало кто знает ее наизусть.


Ко всему коду, который я выложил, нужно будет добавить еще одно действие - преобразование из координат время/цена в XY. Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос.

тот который выложили? я пытаюсь повторишь то что у вас получилось не получается

 
Пожалуйста выложите весь код, у меня ошибки происходят массово, что еще не хватает? пытаюсь повторить ваш код, ваше готовое решение, и не получается
 
vebster005:
Пожалуйста выложите весь код, у меня ошибки происходят массово, что еще не хватает? пытаюсь повторить ваш код, ваше готовое решение, и не получается

Все выложено, в полном объеме. Компилируется, проверял.

1-ая часть

2-ая часть

Что у Вас за ошибки? А то  как-то неправильно получается: я Вам все до последней буквы выкладываю, а Вы - только намеки (ошибки какие-то), но конкретно ничего не показываете. Программирование основано на математике, а она - наука точная. Ошиблись в одной цифре и уже не то, что нужно.

Как вывести число справа от текущей цены
Как вывести число справа от текущей цены
  • 2020.02.10
  • www.mql5.com
Добрый день, как вывести любое число возле цены справа...
 
Ihor Herasko:

Все выложено, в полном объеме. Компилируется, проверял.

1-ая часть

2-ая часть

Что у Вас за ошибки? А то  как-то неправильно получается: я Вам все до последней буквы выкладываю, а Вы - только намеки (ошибки какие-то), но конкретно ничего не показываете. Программирование основано на математике, а она - наука точная. Ошиблись в одной цифре и уже не то, что нужно.

Компиляция без ошибок, но при передвижении графика MY TEXT дрожит, у вас так же? видео образец который вы выложили там быстро всё и по моему не дрожит, что не так?

 
vebster005:

Компиляция без ошибок, но при передвижении графика MY TEXT дрожит, у вас так же? видео образец который вы выложили там быстро всё и по моему не дрожит, что не так?

"Дрожит" в каком смысле? В том, что объект меняет свое положение? Так а как по другому-то? Ведь задача была - привязать его к текущей цене. Если изменяется положение графика, то изменяется положение текущей цены на графике. В итоге объект должен быть перемещен. 

Или же покажите, на видео, что у Вас получается.

 
Ihor Herasko:

"Дрожит" в каком смысле? В том, что объект меняет свое положение? Так а как по другому-то? Ведь задача была - привязать его к текущей цене. Если изменяется положение графика, то изменяется положение текущей цены на графике. В итоге объект должен быть перемещен. 

Или же покажите, на видео, что у Вас получается.

я не знаю как показать видео, давно бы уже показал, дело в том что когда я двигаю график слева вправо, MY TEXT дергается

на фото наверное не получится показать, но видно что текст не намертво стоит а дребезжит, не знаю как по другому объяснить, у вас так же?


И вот это растоянее по 3-м  скринам, этот текст туда сюда(влево врпаво) дребезжит

 

Так, все-же: Text, или Label? 

Один привязан к углу экрана и смещению от него, другой - к цене. 

 
vebster005:

я не знаю как показать видео, давно бы уже показал, дело в том что когда я двигаю график слева вправо, MY TEXT дергается

https://getsharex.com/

И вот это растоянее по 3-м  скринам, этот текст туда сюда(влево врпаво) дребезжит

Я дал Вам удочку. Рыбку ловить придется самому.

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