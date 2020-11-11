Чем в mql4 заменить OnTradeTransaction()? - страница 5
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Только с этим аккуратно нужно работать, сегодня столкнулся с тем, что одна позиция закрылась, а вторая открылась на другой паре и при этом почти одновременно между тиками.
По итогу OrdersTotal() как был 8, таким и остался. Логика эксперта сбилась - не пересчитал новые данные
Да вот как раз об этом я и думаю и мне это не нравится. Хоть у меня будут чуток другие ситуации, но суть та же. Думаю.
Да вот как раз об этом я и думаю и мне это не нравится. Хоть у меня будут чуток другие ситуации, но суть та же. Думаю.
Александр, ничего лучше библиотеки Артёма Тришкина не найдёте. Хоть он и катит на меня бочку, но это только по поводу mql5, а в mql4 я сейчас почти ничего не делаю потому и не пользуюсь этой библиотекой. Начинал один советник с попыткой использования её, но забросил. Несостоятельность идеи обнаружилась до завершения воплощения... )))
ИМХО, строить алгоритм на переборе истории не самый лучший вариант. А на изменение размера истории ещё хуже. Одну проблему описал Виталий, а другая в том, что если пишется не только для себя, то это вообще недопустимо. Количество ордеров в истории на mql4 зависит от выбора глубины отображения
И представьте что пользователь решит посмотреть историю за сегодня, потом за неделю и ещё пару переключений... Советник свихнётся, если сильно захотеть)))
Да вот как раз об этом я и думаю и мне это не нравится. Хоть у меня будут чуток другие ситуации, но суть та же. Думаю.
Хэш-сумма свойств ордеров и позиций. Символ кодируется в сумму кодов символов, составляющих его наименование. Но тогда только полный цикл. При изменении хэш-суммы - смотрим что произошло.
Это как?
Александр, ничего лучше библиотеки Артёма Тришкина не найдёте. Хоть он и катит на меня бочку, но это только по поводу mql5, а в mql4 я сейчас почти ничего не делаю потому и не пользуюсь этой библиотекой. Начинал один советник с попыткой использования её, но забросил. Несостоятельность идеи обнаружилась до завершения воплощения... )))
ИМХО, строить алгоритм на переборе истории не самый лучший вариант. А на изменение размера истории ещё хуже. Одну проблему описал Виталий, а другая в том, что если пишется не только для себя, то это вообще недопустимо. Количество ордеров в истории на mql4 зависит от выбора глубины отображения
И представьте что пользователь решит посмотреть историю за сегодня, потом за неделю и ещё пару переключений... Советник свихнётся, если сильно захотеть)))
Алексей, OrdersHistoryTotal() срабатывает чётко, там всегда идёт или заполнение, или убавление "Выбрать период"
Алексей, OrdersHistoryTotal() срабатывает чётко, там всегда идёт или заполнение, или убавление "Выбрать период"
Не понял. Хочешь сказать, что от настроек в терминале не зависит? Разве были такие изменения?
Не понял. Хочешь сказать, что от настроек в терминале не зависит? Разве были такие изменения?
Нет, но возможно мы говорим о разных вещах
Это всегда сработает
А это может и не сработать в 1 случае из 100500
Хэш-сумма свойств ордеров и позиций. Символ кодируется в сумму кодов символов, составляющих его наименование. Но тогда только полный цикл. При изменении хэш-суммы - смотрим что произошло.
дайте пример в коде - это нужная фича
ИМХО, строить алгоритм на переборе истории не самый лучший вариант.
Да трогать OrderHistoryTotal() и в мыслях не было, зачем?
дайте пример в коде - это нужная фича