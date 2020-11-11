Чем в mql4 заменить OnTradeTransaction()? - страница 5

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Vitaly Muzichenko:

Только с этим аккуратно нужно работать, сегодня столкнулся с тем, что одна позиция закрылась, а вторая открылась на другой паре и при этом почти одновременно между тиками.

По итогу OrdersTotal() как был 8, таким и остался. Логика эксперта сбилась - не пересчитал новые данные

Да вот как раз об этом я и думаю и мне это не нравится. Хоть у меня будут чуток другие ситуации, но суть та же. Думаю.

 
Aleksandr Volotko:

Да вот как раз об этом я и думаю и мне это не нравится. Хоть у меня будут чуток другие ситуации, но суть та же. Думаю.

Александр, ничего лучше библиотеки Артёма Тришкина не найдёте. Хоть он и катит на меня бочку, но это только по поводу mql5, а в mql4 я сейчас почти ничего не делаю потому и не пользуюсь этой библиотекой. Начинал один советник с попыткой использования её, но забросил. Несостоятельность идеи обнаружилась до завершения воплощения... )))

ИМХО, строить алгоритм на переборе истории не самый лучший вариант. А на изменение размера истории ещё хуже. Одну проблему описал Виталий, а другая в том, что если пишется не только для себя, то это вообще недопустимо. Количество ордеров в истории на mql4 зависит от выбора глубины отображения

И представьте что пользователь решит посмотреть историю за сегодня, потом за неделю и ещё пару переключений... Советник свихнётся, если сильно захотеть)))

 
Aleksandr Volotko:

Да вот как раз об этом я и думаю и мне это не нравится. Хоть у меня будут чуток другие ситуации, но суть та же. Думаю.

Хэш-сумма свойств ордеров и позиций. Символ кодируется в сумму кодов символов, составляющих его наименование. Но тогда только полный цикл. При изменении хэш-суммы - смотрим что произошло.
 
Artyom Trishkin:
Хэш-сумма свойств ордеров и позиций. Символ кодируется в сумму кодов символов, составляющих его наименование. Но тогда только полный цикл. При изменении хэш-суммы - смотрим что произошло.

Это как?

 
Alexey Viktorov:

Александр, ничего лучше библиотеки Артёма Тришкина не найдёте. Хоть он и катит на меня бочку, но это только по поводу mql5, а в mql4 я сейчас почти ничего не делаю потому и не пользуюсь этой библиотекой. Начинал один советник с попыткой использования её, но забросил. Несостоятельность идеи обнаружилась до завершения воплощения... )))

ИМХО, строить алгоритм на переборе истории не самый лучший вариант. А на изменение размера истории ещё хуже. Одну проблему описал Виталий, а другая в том, что если пишется не только для себя, то это вообще недопустимо. Количество ордеров в истории на mql4 зависит от выбора глубины отображения

И представьте что пользователь решит посмотреть историю за сегодня, потом за неделю и ещё пару переключений... Советник свихнётся, если сильно захотеть)))

Алексей, OrdersHistoryTotal() срабатывает чётко, там всегда идёт или заполнение, или убавление "Выбрать период"

 
Vitaly Muzichenko:

Алексей, OrdersHistoryTotal() срабатывает чётко, там всегда идёт или заполнение, или убавление "Выбрать период"

Не понял. Хочешь сказать, что от настроек в терминале не зависит? Разве были такие изменения?

 
Alexey Viktorov:

Не понял. Хочешь сказать, что от настроек в терминале не зависит? Разве были такие изменения?

Нет, но возможно мы говорим о разных вещах

static __TotalHist = -1;
int HT=OrdersHistoryTotal();
  if(HT!=__TotalHist)
   {
     SetHistory();
     __TotalHist=OrdersHistoryTotal(); // запомним количество
   }

Это всегда сработает

А это может и не сработать в 1 случае из 100500

static __Total = -1;
int OT=OrdersTotal();
  if(OT!=__Total)
   {
     SetMarket();
     __Total=OrdersTotal(); // запомним количество
   }
 
Artyom Trishkin:
Хэш-сумма свойств ордеров и позиций. Символ кодируется в сумму кодов символов, составляющих его наименование. Но тогда только полный цикл. При изменении хэш-суммы - смотрим что произошло.

дайте пример в коде - это нужная фича

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Alexey Viktorov:

ИМХО, строить алгоритм на переборе истории не самый лучший вариант.

Да трогать OrderHistoryTotal() и в мыслях не было, зачем?

 
Igor Makanu:

дайте пример в коде - это нужная фича

Описывал в своих статьях. Где-то практически в самом начале. А для MQL4 - в статьях, посвящённых совместимости с четверкой.
С мобильного сложно дать ссылку. Но если открыть любую из последних, то в самом конце есть список всех статей.
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