Вот сделал картинку на графике ч/з BITMAP. Вопрос, могу ли "картинку" сделать как РЕСУРС? Попытался, но не получется.
типа не поддерживаемый формат говорит,
а как надо сделать?
Помогите пожалуйста.
Без обозначения ресурса работает. А когда добавляю ресурс то пишет неподдерживаемый файл.
На справочнике есть, что можно сделать ресурсом, но на деле не работает. Точно так же делаю, и всё равно пишет ошибка.
Как быть?
Alexander Ivanov:
На справочнике есть, что можно сделать ресурсом, но на деле не работает. Точно так же делаю, и всё равно пишет ошибка.
На справочнике есть, что можно сделать ресурсом, но на деле не работает. Точно так же делаю, и всё равно пишет ошибка.
Как быть?
Точно так же, это как? Как можно сказать в чём ошибка не видя кода?
Alexander Ivanov:
вот так
https://docs.mql4.com/ru/runtime/resources
Ну... видимо вы не хотите помощи. Документацию я могу читать и на сайте? и из МЕ нажав F1
У меня работало в формате .bmp
Evgeniy Zhdan:
У меня работало в формате .bmp
У меня работало в формате .bmp
включить картинку как ресурс?
Alexey Viktorov:
Ну... видимо вы не хотите помощи. Документацию я могу читать и на сайте? и из МЕ нажав F1
Ну... видимо вы не хотите помощи. Документацию я могу читать и на сайте? и из МЕ нажав F1
Сделал так - #resource "\\Images\\Rabbit.bmp"
Пишет-
unsupported image format
Alexander Ivanov:
Сделал так - #resource "\\Images\\Rabbit.bmp"
Пишет-
unsupported image format
А дальше кода нет?
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Привет всем!
Сделал так - #resource "\\Images\\Rabbit.bmp"
Пишет-
unsupported image format