Вот сделал картинку на графике ч/з BITMAP. Вопрос, могу ли "картинку" сделать как РЕСУРС? Попытался, но не получется.

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Привет всем!

Сделал так -  #resource "\\Images\\Rabbit.bmp"

Пишет-

unsupported image format


 

типа не поддерживаемый формат говорит,

а как надо сделать? 

Помогите пожалуйста.

 
Без обозначения ресурса работает. А когда добавляю ресурс то пишет неподдерживаемый файл.
 
На справочнике есть, что можно сделать ресурсом, но на деле не работает. Точно так же делаю, и всё равно пишет ошибка.
Как быть? 
 
Alexander Ivanov:
На справочнике есть, что можно сделать ресурсом, но на деле не работает. Точно так же делаю, и всё равно пишет ошибка.
Как быть? 

Точно так же, это как? Как можно сказать в чём ошибка не видя кода?

 
Alexey Viktorov:

Точно так же, это как? Как можно сказать в чём ошибка не видя кода?

вот так

https://docs.mql4.com/ru/runtime/resources


 
Alexander Ivanov:

вот так

https://docs.mql4.com/ru/runtime/resources


Ну... видимо вы не хотите помощи. Документацию я могу читать и на сайте? и из МЕ нажав F1

 
У меня работало в формате .bmp
 
Evgeniy Zhdan:
У меня работало в формате .bmp

включить картинку как ресурс?

 
Alexey Viktorov:

Ну... видимо вы не хотите помощи. Документацию я могу читать и на сайте? и из МЕ нажав F1

Сделал так -  #resource "\\Images\\Rabbit.bmp"

Пишет-

unsupported image format

 
Alexander Ivanov:

Сделал так -  #resource "\\Images\\Rabbit.bmp"

Пишет-

unsupported image format

А дальше кода нет?

И ещё вопрос, с другим файлом пробовали?
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