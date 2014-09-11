Buylimit выше цены

Новый комментарий
 

Всем привет.

Ребята, такой вот скрин прислали мне сегодня с вопросом - можно ли сделать такое же в эксперте ?

  Buylimit выше цены

 

Картинка такая:

 

 

как такое может быть?  

 
Vladon:

Всем привет.

Ребята, такой вот скрин прислали мне сегодня с вопросом - можно ли сделать такое же в эксперте ?

  Buylimit выше цены

 

Картинка такая:

 

 

как такое может быть?  

Я такой скрин тоже могу сделать, главное что произошло после нажатия кнопки [установить]

если установился тогда ой, но чисто по логике должен быть реджект с ошибкой цены. 

А вот если [ой] тогда скрин с установленным байлимитом выше рынка в студию, вместе поохаем (возможен вариант что сервер изменит его на стоплимит, но это из фантастики, нафик им такая ответственность). 

 
Urain:

Я такой скрин тоже могу сделать, главное что произошло после нажатия кнопки [установить]

если установился тогда ой, но чисто по логике должен быть реджект с ошибкой цены. 

должен быть, но я даже не могу такой скрин сделать. :-) у меня просто не дает установить даже не активна кнопка установки ордера. 

 

отправил ответ автору - посмотрим что скажет :-)  

 
Vladon:
должен быть, но я даже не могу такой скрин сделать. :-) у меня просто не дает установить даже не активна кнопка установки ордера. 
Ага понять суть, кнопка неактивна, а на скрине активна.
 

Ответ простой: биржевое исполнение подразумевает возможность установки лимитных ордеров по ценам хуже текущих рыночных цен. Благодаря этой особенности например становится возможным управлять величиной своего предельного проскальзывания.

У брокера клиента биржевое исполнение приказов, а у Вашего брокера - нет, поэтому он может установить такой ордер, а Вы нет, и поэтому Ваша кнопка установки ордера становиться не активной.

Я планирую опубликовать статью,  в которой в том числе подробно описываются эти моменты. Вот привожу отрывок из нее, где более подробно об этом пишется:

Частичное исполнение заявок.

Частичное исполнение заявок – одна из важнейших особенностей биржевого исполнения. Частичное исполнение возникает при нехватки ликвидности на рынке или при использовании лимитных заявок.

Интересной особенностью биржевого лимитного ордера является возможность установить в нем лимитную цену, которая будет хуже текущей цены. Для иллюстрации снова вернемся к нашему хорошо знакомому стакану цен:

 

Цена, $ за тройскую унцию золота

Кол-во унций (контрактов)

1280.8

17

1280.3

3

1280.1

5

1280.0

1

1279.8

2

1279.7

15

1279.3

3

1278.8

13

 

Мы можем установить лимитный ордер на покупку, в качестве лимитной цены которого, будет указана цена дороже 1280.0$, например 1280.3$! Как в этом случае будет исполнен наш ордер?

По стакану цен видно, что три продавца предлагают свой товар по ценам которые лучше или равны указанной нами цены. Их совокупный объем равен 9 унциям (1 + 5 + 3). Биржа сведет их лимитные заявки с нашей заявкой, а недостающие нам 8 (17 – 9 = 8) унций золота, попадут в стакан цен, на место этих продавцов:

 Цена, $ за тройскую унцию золота

Кол-во унций (контрактов)

1280.8

17

1280.3

8

1279.8

2

1279.7

15

1279.3

3

1278.8

13

Наш лимитный ордер только что исполнился частично. Часть из заявленного объема была исполнена сразу, благодаря имеющимся продавцам, а часть объема стала дожидаться новых продавцов в стакане. Это очень важный момент для любой торговой системы работающей в режиме биржевого исполнения цен и с лимитными заявками. Она должна учитывать вероятность частичного исполнения заявок и возможность установки лимитных заявок по более худшим ценам, чем текущая. Дальнейшая судьба нашей лимитной заявки не известна. На высоколиквидных и подвижных рынках она скорее всего исполниться полностью: придут продавцы согласные с нашей ценой и удовлетворят наш спрос. Но может статься и так, что заявка так и останется частично исполненной вплоть до своей отмены.

С помощью лимитных заявок очень легко и просто контролировать величину своего максимального проскальзывания. Если мы хотим ограничить его на определенном уровне, достаточно просто выставить лимитную заявку на этот уровень. С одной стороны, цена ее исполнения никогда не будет хуже цены указанной в ней. С другой стороны, всегда будет объем какой-то ликвидности удовлетворяющий ее сразу, по крайней мере частично.


 

Он залился но по лучшей цене.

 

 

 
интересный и ясный ответ, спасибо. 
Новый комментарий