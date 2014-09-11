Buylimit выше цены
Всем привет.
Ребята, такой вот скрин прислали мне сегодня с вопросом - можно ли сделать такое же в эксперте ?
Buylimit выше цены
Картинка такая:
как такое может быть?
Я такой скрин тоже могу сделать, главное что произошло после нажатия кнопки [установить]
если установился тогда ой, но чисто по логике должен быть реджект с ошибкой цены.
А вот если [ой] тогда скрин с установленным байлимитом выше рынка в студию, вместе поохаем (возможен вариант что сервер изменит его на стоплимит, но это из фантастики, нафик им такая ответственность).
должен быть, но я даже не могу такой скрин сделать. :-) у меня просто не дает установить даже не активна кнопка установки ордера.
отправил ответ автору - посмотрим что скажет :-)
должен быть, но я даже не могу такой скрин сделать. :-) у меня просто не дает установить даже не активна кнопка установки ордера.
Ответ простой: биржевое исполнение подразумевает возможность установки лимитных ордеров по ценам хуже текущих рыночных цен. Благодаря этой особенности например становится возможным управлять величиной своего предельного проскальзывания.
У брокера клиента биржевое исполнение приказов, а у Вашего брокера - нет, поэтому он может установить такой ордер, а Вы нет, и поэтому Ваша кнопка установки ордера становиться не активной.
Я планирую опубликовать статью, в которой в том числе подробно описываются эти моменты. Вот привожу отрывок из нее, где более подробно об этом пишется:
Частичное исполнение заявок.
Частичное исполнение заявок – одна из важнейших особенностей биржевого исполнения. Частичное исполнение возникает при нехватки ликвидности на рынке или при использовании лимитных заявок.
Интересной особенностью биржевого лимитного ордера является возможность установить в нем лимитную цену, которая будет хуже текущей цены. Для иллюстрации снова вернемся к нашему хорошо знакомому стакану цен:
|
Цена, $ за тройскую унцию золота
|
Кол-во унций (контрактов)
|
1280.8
|
17
|
1280.3
|
3
|
1280.1
|
5
|
1280.0
|
1
|
1279.8
|
2
|
1279.7
|
15
|
1279.3
|
3
|
1278.8
|
13
Мы можем установить лимитный ордер на покупку, в качестве лимитной цены которого, будет указана цена дороже 1280.0$, например 1280.3$! Как в этом случае будет исполнен наш ордер?
По стакану цен видно, что три продавца предлагают свой товар по ценам которые лучше или равны указанной нами цены. Их совокупный объем равен 9 унциям (1 + 5 + 3). Биржа сведет их лимитные заявки с нашей заявкой, а недостающие нам 8 (17 – 9 = 8) унций золота, попадут в стакан цен, на место этих продавцов:
|
Цена, $ за тройскую унцию золота
|
Кол-во унций (контрактов)
|
1280.8
|
17
|
1280.3
|
8
|
1279.8
|
2
|
1279.7
|
15
|
1279.3
|
3
|
1278.8
|
13
Наш лимитный ордер только что исполнился частично. Часть из заявленного объема была исполнена сразу, благодаря имеющимся продавцам, а часть объема стала дожидаться новых продавцов в стакане. Это очень важный момент для любой торговой системы работающей в режиме биржевого исполнения цен и с лимитными заявками. Она должна учитывать вероятность частичного исполнения заявок и возможность установки лимитных заявок по более худшим ценам, чем текущая. Дальнейшая судьба нашей лимитной заявки не известна. На высоколиквидных и подвижных рынках она скорее всего исполниться полностью: придут продавцы согласные с нашей ценой и удовлетворят наш спрос. Но может статься и так, что заявка так и останется частично исполненной вплоть до своей отмены.
С помощью лимитных заявок очень легко и просто контролировать величину своего максимального проскальзывания. Если мы хотим ограничить его на определенном уровне, достаточно просто выставить лимитную заявку на этот уровень. С одной стороны, цена ее исполнения никогда не будет хуже цены указанной в ней. С другой стороны, всегда будет объем какой-то ликвидности удовлетворяющий ее сразу, по крайней мере частично.
