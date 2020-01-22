Сервис Сигналы mql5 самостоятельно закрывал мои сделки
тоже писал обращение в сервисдеск еще в прошлом году - ответа нет.
Необходимо смотреть журналы терминала (если сигналы копировались на локальный компьютер) или журналы виртуального терминала (если журналы копировались на виртуальный хостинг).
Указать время закрытия, символ.
Справка: терминал
- журнал платформы — показывается "Журнал" окна "Инструменты". В нем содержатся сведения о зафиксированных действиях трейдера и платформы за текущий сеанс. В журнале фиксируется информация о запуске платформы и о событиях во время его работы, включая все торговые операции.
Справка: виртуальный терминал
Запросить журнал работы платформы и советников
- www.mql5.com
Ответ находится где-то в ваших (и, может, и провайдера) лог файлах.
Возможно, перезапуск вашего VPS-сервера заставил систему копирования сигналов считать, что вы закрыли свои сделки, потому что он не смог обнаружить их открытыми при отключенном сервере (если вы используете VPS).
Это может быть вызвано множеством причин, о которых мы сейчас не знаем, таких как ручное вмешательство (собственная торговля на том же счете), потеря соединения, потеря интернета (если работаете без MQL5 VPS), отсутствие/перезапуск VPS, перезагрузка компьютера / сервера и многое другое
Пока мы не знаем всей истории с обеих сторон (и я имею в виду 100%), объяснить причину практически невозможно.
Попробуйте сами посмотреть в логах платформы и логах MQL5 VPS (если он у вас есть).
А это - переводной пост с похожей ветки с англ -
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Открытые сделки неожиданно закрываются ...
Ален Верлейен , 2019.06.13 00:44
Это также может быть проблема с интернетом (большой сбой), проблема со стороны брокера или проблема со стороны Метаквотес, или, в конечном итоге, другая неизвестная проблема от стороннего производителя.
- www.mql5.com
Еще одна возможная причина (довольно часто встречающаяся в англ части форума) -
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
проблема синхронизации сигналов
Элени Анна Брану , 2019.05.16 21:08
Если вы выделили опцию в настройках: Копировать уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, возможно, ваши позиции могут закрываться до того, как провайдер сигналов закрыл их, но затем система повторно должна открыть эти позиции после синхронизации если эти позиции все еще открыты на стороне провайдера сигналов.
В любом случае обратитесь к поставщику сигналов, он (она) должен помочь вам с вашей проблемой.
Если включена синхронизация без подтверждения то сервис может закрывать и изменять любые сделки, мои клиенты с этим сталкиваются
Еще нашел - некоторое объяснение настроек для подписчика -
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Включить подписку в реальном времени для VPS
Элени Анна Брану , 2017.08.19 15:28
1. Да, вам нужно поставить галочку на Разрешить подписку на получение сигналов.
2. Копировать уровни Стоп Лосс и Тейк Профит...означает копирование уровней SL и TP исходных торговых позиций сигнала, которому вы следуете. Эта опция должна быть отмечена, когда вы копируете с брокером / сервером с низким проскальзыванием, а торговая стратегия не является скальперской.
3. Стоп, если счет/эквити меньше... означает, что вы перестанете копировать сигнал, если ваш капитал будет меньше суммы, которую вы положили. Это опция сохранения капитала, и вы используете ее, только если хотите.
4. Синхронизировать позиции без подтверждения... это означает, что система сигналов копирования будет синхронизировать открытые позиции (сигнала, который вы копируете), даже если они закрыты вами вручную или они достигли уровней SL и TP в вашем счете.
Проверяйте настройки копирования - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/signals/signal_subscriber#settings
Похоже, что у вас копировались уровни TP и SL
- www.metatrader5.com
Прикрепляю лог-файл и скрин со стейтмента.
Непонятно почему в момент закрытия сделок отсутствуют записи в логах.
Добрый день.
Прикрепляю лог-файл и скрин со стейтмента.
Непонятно почему в момент закрытия сделок отсутствуют записи в логах.
В логах есть запись об ордере #774260
Line 4025: 0 01:59:03.711 '730008932': Signal - local position [#774260 sell 0.09 EURUSD at 1.10529 tp: 1.10842] volume exceeds the signal one [#625260 sell 0.04 EURUSD at 1.10529 tp: 1.10842], trying to fix Line 4026: 0 01:59:03.711 '730008932': close order #774260 sell 0.03 EURUSD at 1.10529 sl: 0.00000 tp: 1.10842 at price 0.00000 Line 4027: 0 01:59:04.367 '730008932': order #774260 sell 0.03 EURUSD at 1.10529 sl: 0.00000 tp: 1.10842 closed at price 1.11409 Line 4028: 0 01:59:04.367 '730008932': remainder of order #774260 was opened : #817680 sell 0.06 EURUSD at 1.10529 sl: 0.00000 tp: 1.10842
Добрый день.
Прикрепляю лог-файл и скрин со стейтмента.
Непонятно почему в момент закрытия сделок отсутствуют записи в логах.
Вы снимали что-то со счета?
И у вас, скорей всего, работает опция "Синхронизировать позиции без подтверждения" (см посты выше о том, когда не стоит использовать эту опцию).
То есть -
в час 59 минут у вас был баланс -
01:59:03.586 '730008932': Signal - subscriber has balance 1 804.73 USD, leverage 1:500
а в 3 часа 41 минуту у вас стал баланс -
03:41:44.555 '730008932': Signal - subscriber has balance 914.53 USD, leverage 1:500
Потом произошла синхронизация без подтверждения, и система выяснила, что у вас открыта по #625260 позиция с 0.6 лотом, а надо - меньше (так как размер лота рассчитывается автоматически, и в том числе зависит и от баланса подписчика) -
03:41:44.680 '730008932': Signal - local position [#817680 sell 0.06 EURUSD at 1.10529 tp: 1.10842] volume exceeds the signal one [#625260 sell 0.04 EURUSD at 1.10529 tp: 1.10842], trying to fix
Система постаралась это исправить, и закрыла часть позиции в 0.3 лота, оставив ту же позицию в 0.3 лота, как и должно быть с новым балансом.
-------------------------
Вот по #625260 логи с эти всем -
01:59:04.367 '730008932': remainder of order #774260 was opened : #817680 sell 0.06 EURUSD at 1.10529 sl: 0.00000 tp: 1.10842 01:59:03.586 '730008932': Signal - subscriber has balance 1 804.73 USD, leverage 1:500 01:59:03.696 '730008932': Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 150% (old value 210%) 01:59:16.149 '730008932': Signal - synchronization finished successfully 01:59:16.492 '730008932': Signal - ping to signal server 86.02 ms, to trade server 88.02 ms 02:00:04.258 '730008932': Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 75% (old value 150%) 03:41:44.539 '730008932': Signal - local position [#817680 sell 0.06 EURUSD at 1.10529 tp: 1.10842] 03:41:44.555 '730008932': Signal - signal provider has balance 1 118.71 USD, leverage 1:500 03:41:44.555 '730008932': Signal - subscriber has balance 914.53 USD, leverage 1:500 03:41:44.680 '730008932': Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 75% 03:41:44.680 '730008932': Signal - local position [#817680 sell 0.06 EURUSD at 1.10529 tp: 1.10842] volume exceeds the signal one [#625260 sell 0.04 EURUSD at 1.10529 tp: 1.10842], trying to fix 03:41:44.680 '730008932': close order #817680 sell 0.03 EURUSD at 1.10529 sl: 0.00000 tp: 1.10842 at price 0.00000
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Я был подключен к сигналу.
Несколько моих друзей были подключены к тому же сигналу.
У меня и еще некоторых друзей (не у всех) частично начали закрываться сделки по неизвестным причинам.
При этом на самом сигнале сделки не закрывались.
При этом это не были маржин колы или стопауты.
Я создавал заявку в Сервисдеск 2019.12.26, но спустя почти месяц ответа так и нет (прикрепляю скрин).
Помогите достучаться кто знает способ до техподдержки mql5 и разобраться в моей проблеме.