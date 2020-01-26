Подписан на сигнал, но если сделка меня не устраивает, я ее закрываю самостоятельно, после этого она автоматически открывается заново, как исправить? - страница 3
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Алексей, прочти с начала всю тему. Человек хочет закрыть сделку открытую по сигналу до момента закрытия её провайдером сигнала. И это никак не связано с тем, что на счёте работает ещё и советник не касающийся копирования сигнала. Потому ваш совет работать на разных счетах совершенно не спасёт. Закрывать не понравившуюся сделку придётся на том счёте на котором копируется сигнал...
Я все верно написал - сигналы не исправить, поэтому единственный способ исправить выходы - делать на другом счете противоположную сделку, или входы повторять, но это гемор, риск, неправильно, и проще торговать изначально самому если в чем то не устраивает сигнал, или искать который нравится
Вот это очень похоже на решение проблемы, "делать противоположную сделку" и не на другом счёте вместо закрытия не понравившейся. А всё остальное пусть решает сам копировщик сигнала. Ведь вопрос был поставлен "как сделать то, что хочется", а не "что сделать чтобы получить прибыль"...
Я все верно написал - сигналы не исправить, поэтому единственный способ исправить выходы - делать на другом счете противоположную сделку, или входы повторять, но это гемор, риск, неправильно, и проще торговать изначально самому если в чем то не устраивает сигнал, или искать который нравится
Я согласен, что это "гемор, риск, неправильно" поэтому я ищу более простой способ, который позволит оставить процесс в автоматизированном состоянии, но сделать так, что бы когда я захотел, я мог вмешаться и внести некоторые изменения.
Я не знаю, возможно это вообще или нет, вот и спрашиваю, хотя наверняка есть какой ни будь бот который может это сделать.
А отписывать зачем, мне нравится как человек торгует, но бывает, что некоторые вещи я бы сделал иначе.
Другими словами я хочу совместить тактику своей торговли и моего "сигнала".
Я пока что учусь, хочу поэкспериментировать, посмотреть, что из этого получится, что тут такого.
Я не знаю, возможно это вообще или нет, вот и спрашиваю, хотя наверняка есть какой ни будь бот который может это сделать.
В сервисе сигналы это не возможно. Никакой бот не поможет.
Сервис сделан для точного копирования сигналов. Если вы не доверяете провайдеру зачем вы на него подписались?
В сервисе сигналы это не возможно. Никакой бот не поможет.
Сервис сделан для точного копирования сигналов. Если вы не доверяете провайдеру зачем вы на него подписались?
В сервисе сигналы это не возможно. Никакой бот не поможет.
Сервис сделан для точного копирования сигналов. Если вы не доверяете провайдеру зачем вы на него подписались?
Это печально, я ему доверяю, просто хочется иметь больше контроля в случае чего, повторюсь, я хочу попробовать совместить тактики, поэкспериментировать, попробовать разные варианты и так далее.
Но я еще поищу, думаю я добьюсь своей цели)
Это печально, я ему доверяю, просто хочется иметь больше контроля в случае чего, повторюсь, я хочу попробовать совместить тактики, поэкспериментировать, попробовать разные варианты и так далее.
Но я еще поищу, думаю я добьюсь своей цели)
Есть такой вариант: сигналы копируете на демку, а с демки на реал копировать копировщиком, который может учитывать все ваши фантазии.
Это может сработать, попробую, спасибо)
Как вариант если сделок в день/час не много и у системы определенный период для сделок то включать копирование на некоторое время, далее мониторить сделки самому при выключенном копировании.
Вот в настройках последняя строчка, гадочку не ставить и тогда без подтверждения не будет копирования. А значит вы контролируете копирование
Кажется, можно на этом же счете открывать сделки (встречные, если нужно снизить риск, сонаправленные - если увеличить). Ну, и следить за их закрытием одновременно с сигнальными сделками.
Если не получится, подписать демо, а копировать на другой счет с нужными коэффициентами.