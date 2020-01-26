Подписан на сигнал, но если сделка меня не устраивает, я ее закрываю самостоятельно, после этого она автоматически открывается заново, как исправить? - страница 3

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:
Алексей, прочти с начала всю тему. Человек хочет закрыть сделку открытую по сигналу до момента закрытия её провайдером сигнала. И это никак не связано с тем, что на счёте работает ещё и советник не касающийся копирования сигнала. Потому ваш совет работать на разных счетах совершенно не спасёт. Закрывать не понравившуюся сделку придётся на том счёте на котором копируется сигнал...
Я все верно написал - сигналы не исправить, поэтому единственный способ исправить выходы - делать на другом счете противоположную сделку, или входы повторять, но это гемор, риск, неправильно, и проще торговать изначально самому если в чем то не устраивает сигнал, или искать который нравится
 
Aleksey Mavrin:
Я все верно написал - сигналы не исправить, поэтому единственный способ исправить выходы - делать на другом счете противоположную сделку, или входы повторять, но это гемор, риск, неправильно, и проще торговать изначально самому если в чем то не устраивает сигнал, или искать который нравится

Вот это очень похоже на решение проблемы, "делать противоположную сделку" и не на другом счёте вместо закрытия не понравившейся. А всё остальное пусть решает сам копировщик сигнала. Ведь вопрос был поставлен "как сделать то, что хочется", а не "что сделать чтобы получить прибыль"...

 
Aleksey Mavrin:
Я все верно написал - сигналы не исправить, поэтому единственный способ исправить выходы - делать на другом счете противоположную сделку, или входы повторять, но это гемор, риск, неправильно, и проще торговать изначально самому если в чем то не устраивает сигнал, или искать который нравится

Я согласен, что это "гемор, риск, неправильно" поэтому я ищу более простой способ, который позволит оставить процесс в автоматизированном состоянии, но сделать так, что бы когда я захотел, я мог вмешаться и внести некоторые изменения.

Я не знаю, возможно это вообще или нет, вот и спрашиваю, хотя наверняка есть какой ни будь бот который может это сделать.

А отписывать зачем, мне нравится как человек торгует, но бывает, что некоторые вещи я бы сделал иначе.

Другими словами я хочу совместить тактику своей торговли и моего "сигнала".

Я пока что учусь, хочу поэкспериментировать, посмотреть, что из этого получится, что тут такого.

 
Fopish:

Я не знаю, возможно это вообще или нет, вот и спрашиваю, хотя наверняка есть какой ни будь бот который может это сделать.

В сервисе сигналы это не возможно. Никакой бот не поможет.

Сервис сделан для точного копирования сигналов. Если вы не доверяете провайдеру зачем вы на него подписались?

 
Evgeny Belyaev:

В сервисе сигналы это не возможно. Никакой бот не поможет.

Сервис сделан для точного копирования сигналов. Если вы не доверяете провайдеру зачем вы на него подписались?

Он доверяет, но только на полшишечки )
 
Evgeny Belyaev:

В сервисе сигналы это не возможно. Никакой бот не поможет.

Сервис сделан для точного копирования сигналов. Если вы не доверяете провайдеру зачем вы на него подписались?

Это печально, я ему доверяю, просто хочется иметь больше контроля в случае чего, повторюсь, я хочу попробовать совместить тактики, поэкспериментировать, попробовать разные варианты и так далее.

Но я еще поищу, думаю я добьюсь своей цели)

 
Fopish:

Это печально, я ему доверяю, просто хочется иметь больше контроля в случае чего, повторюсь, я хочу попробовать совместить тактики, поэкспериментировать, попробовать разные варианты и так далее.

Но я еще поищу, думаю я добьюсь своей цели)

Есть такой вариант: сигналы копируете на демку, а с демки на реал копировать копировщиком, который может учитывать все ваши фантазии.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Есть такой вариант: сигналы копируете на демку, а с демки на реал копировать копировщиком, который может учитывать все ваши фантазии.

Это может сработать, попробую, спасибо)

 

123Как вариант если сделок в день/час не много и у системы определенный период для сделок то включать копирование на некоторое время,  далее мониторить сделки самому при выключенном копировании. 

Вот в настройках последняя строчка,  гадочку не ставить и тогда без подтверждения не будет копирования. А значит вы контролируете копирование

 

Кажется, можно на этом же счете открывать сделки (встречные, если нужно снизить риск, сонаправленные - если увеличить). Ну, и следить за их закрытием одновременно с сигнальными сделками.

Если не получится, подписать демо, а копировать на другой счет с нужными коэффициентами.

1234
Новый комментарий