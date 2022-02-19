Как в МТ4 убрать кнопку быстрого закрытия ордеров?

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Вопрос прозвучал в заголовке - кнопка мешает, бывает закрываю ордера которые не нужно закрывать. 

Помоготе решить проблему.

 
Vitaliy Garandzhuk:

Вопрос прозвучал в заголовке - кнопка мешает, бывает закрываю ордера которые не нужно закрывать. 

Помоготе решить проблему.

[Удален]  
Vitaliy Garandzhuk:

Вопрос прозвучал в заголовке - кнопка мешает, бывает закрываю ордера которые не нужно закрывать. 

Помоготе решить проблему.

Открыть Справку по терминалу МТ4 и почитать? Там даже с картинками..

 
Vitaly Muzichenko:

Это не то. Такие настройки не убирают эту кнопку:

убрать кнопку

 
Aleksandr Volotko:

Открыть Справку по терминалу МТ4 и почитать? Там даже с картинками..

Открыл, не нашел. Курить вредно, мистер - есть много картинок...

 
Vitaliy Garandzhuk:

Это не то. Такие настройки не убирают эту кнопку:

Кнопку не убрать, но можно сделать действия с подтверждением

 
Vitaly Muzichenko:

Кнопку не убрать, но можно сделать действия с подтверждением

Так понял эта настройка даст действие с потверждением - она идет по умолчанию - насколько я помню.

Но у меня был закрыт ордер с этой настройкой - без всплытия окна ордера.

Возможно ордер был закрыт на случайном двойном щелчке на крестике в окне метатрейдера при угасании другого окна (браузера).

Короче эта кнопка стремная и считаю ее не нужной в настройках по умолчанию.

Если кому-то нужен режим торговли в один клик - то она себя оправдывает, в остальных случаях - НЕТ, и ведет к слитию депозитов.

 
Vitaliy Garandzhuk:

Так понял эта настройка даст действие с потверждением - она идет по умолчанию - насколько я помню.

Но у меня был закрыт ордер с этой настройкой - без всплытия окна ордера.

Возможно ордер был закрыт на случайном двойном щелчке на крестике в окне метатрейдера при угасании другого окна (браузера).

Короче эта кнопка стремная и считаю ее не нужной в настройках по умолчанию.

Если кому-то нужен режим торговли в один клик - то она себя оправдывает, в остальных случаях - НЕТ, и ведет к слитию депозитов.

Подтверждение работает всегда, и пока его не нажмёте - ничего не закроет и не откроет.

 
Vitaliy Garandzhuk:

Возможно ордер был закрыт на случайном двойном щелчке на крестике в окне метатрейдера при угасании другого окна (браузера).

Такое возможно только в случае, если курсор мыши автоматически позиционируется на кнопку диалога по умолчанию. Уберите эту галку в опциях Windows. Тогда двойной щелчок мыши точно не приведет к закрытию ордера.

 

Проверил, эта опция мыши у меня без галочки.

Это был не еденичный случай, и такое случалось раньше, уверен не у меня одного. 

Думаю для сохранения безопасности торговли разработчикам МТ4 стоило бы подумать над устранением этой проблемы.

Наример - эту кнопку оставлять функциональной только для режима торговли в один клик.

 
Vitaliy Garandzhuk:

Проверил, эта опция мыши у меня без галочки.

Это был не еденичный случай, и такое случалось раньше, уверен не у меня одного. 

Думаю для сохранения безопасности торговли разработчикам МТ4 стоило бы подумать над устранением этой проблемы.

Ни разу такого не было за 11 лет использования платформы

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