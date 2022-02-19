Как в МТ4 убрать кнопку быстрого закрытия ордеров?
Вопрос прозвучал в заголовке - кнопка мешает, бывает закрываю ордера которые не нужно закрывать.
Помоготе решить проблему.
Вопрос прозвучал в заголовке - кнопка мешает, бывает закрываю ордера которые не нужно закрывать.
Помоготе решить проблему.
Открыть Справку по терминалу МТ4 и почитать? Там даже с картинками..
Это не то. Такие настройки не убирают эту кнопку:
Открыть Справку по терминалу МТ4 и почитать? Там даже с картинками..
Открыл, не нашел. Курить вредно, мистер - есть много картинок...
Это не то. Такие настройки не убирают эту кнопку:
Кнопку не убрать, но можно сделать действия с подтверждением
Кнопку не убрать, но можно сделать действия с подтверждением
Так понял эта настройка даст действие с потверждением - она идет по умолчанию - насколько я помню.
Но у меня был закрыт ордер с этой настройкой - без всплытия окна ордера.
Возможно ордер был закрыт на случайном двойном щелчке на крестике в окне метатрейдера при угасании другого окна (браузера).
Короче эта кнопка стремная и считаю ее не нужной в настройках по умолчанию.
Если кому-то нужен режим торговли в один клик - то она себя оправдывает, в остальных случаях - НЕТ, и ведет к слитию депозитов.
Так понял эта настройка даст действие с потверждением - она идет по умолчанию - насколько я помню.
Но у меня был закрыт ордер с этой настройкой - без всплытия окна ордера.
Возможно ордер был закрыт на случайном двойном щелчке на крестике в окне метатрейдера при угасании другого окна (браузера).
Короче эта кнопка стремная и считаю ее не нужной в настройках по умолчанию.
Если кому-то нужен режим торговли в один клик - то она себя оправдывает, в остальных случаях - НЕТ, и ведет к слитию депозитов.
Подтверждение работает всегда, и пока его не нажмёте - ничего не закроет и не откроет.
Возможно ордер был закрыт на случайном двойном щелчке на крестике в окне метатрейдера при угасании другого окна (браузера).
Такое возможно только в случае, если курсор мыши автоматически позиционируется на кнопку диалога по умолчанию. Уберите эту галку в опциях
Windows. Тогда двойной щелчок мыши точно не приведет к закрытию ордера.
Проверил, эта опция мыши у меня без галочки.
Это был не еденичный случай, и такое случалось раньше, уверен не у меня одного.
Думаю для сохранения безопасности торговли разработчикам МТ4 стоило бы подумать над устранением этой проблемы.
Наример - эту кнопку оставлять функциональной только для режима торговли в один клик.
Проверил, эта опция мыши у меня без галочки.
Это был не еденичный случай, и такое случалось раньше, уверен не у меня одного.
Думаю для сохранения безопасности торговли разработчикам МТ4 стоило бы подумать над устранением этой проблемы.
Ни разу такого не было за 11 лет использования платформы
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вопрос прозвучал в заголовке - кнопка мешает, бывает закрываю ордера которые не нужно закрывать.
Помоготе решить проблему.