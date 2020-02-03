Куда инвестировать кроме биржи/форекса под 10-20% в месяц?
Допустим, есть 1 млн. рублей.
Инвестировав, к примеру, под 10% в месяц, получаем 100 тыс. рублей в месяц. Уже можно жить не работая где-нибудь, даже за кордоном, если хочется.
В форекс/биржу опасно - велика вероятность или слива, или что тебе ДЦ деньги не отдаст. И останешься без миллиона и с психологической травмой.
Какие надежные методы вам известны?
ищем страну с хорошей инфляцией и покупаем её валюту
эту валюту ложим в нацбанк этой же страны под %%-ты
Инвестировав, к примеру, под 10% в месяц
не бывает таких больших процентов, можете даже не мечтать
такие большие проценты присущи в странах с гиперинфляцией, но для вкладов в местной валюте, только не понятно, что делать потом с такими деньгами
ищем страну с хорошей инфляцией и покупаем её валюту
эту валюту ложим в нацбанк этой же страны под %%-ты
А зачем искать?
В России инфляция > 20%.
Ложим с сбербанк под 4%.
Профит.
Как на форексе в общем.
)))
А зачем искать?
В России инфляция > 20%.
Ложим с сбербанк под 4%.
Профит.
Как на форексе в общем.
)))
В сутки?
А зачем искать?
В России инфляция > 20%.
Ложим с сбербанк под 4%.
Профит.
Как на форексе в общем.
)))
Егор, было время и по круче %-ты, по 1000, а счас пока стабильность, уже не первый год
Счас депозит в баксах - 1% в год
Егор, было время и по круче %-ты, по 1000, а счас пока стабильность, уже не первый год
Счас депозит в баксах - 1% в год
Перечитай моё сообщение и не тупи)
Банкиры идиоты думаешь?)
В баксах открыть депозит тебе тоже не поможет.
И так в любой стране.
Допустим, есть 1 млн. рублей.
Инвестировав, к примеру, под 10% в месяц, получаем 100 тыс. рублей в месяц. Уже можно жить не работая где-нибудь, даже за кордоном, если хочется.
В форекс/биржу опасно - велика вероятность или слива, или что тебе ДЦ деньги не отдаст. И останешься без миллиона и с психологической травмой.
Какие надежные методы вам известны?
Мир сейчас устроен так, что если доходность инвестиций значительно превышает безрисковые инвестиции ( трежерис, перестрахованный депозит и т.п.)
То по определению и риски значительно больше 0. Но помечтать можно, да :)
В РФ на удивление очень хорошая и малорисковая инвестиция - купить должность в госкомпании ))
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Допустим, есть 1 млн. рублей.
Инвестировав, к примеру, под 10% в месяц, получаем 100 тыс. рублей в месяц. Уже можно жить не работая где-нибудь, даже за кордоном, если хочется.
В форекс/биржу опасно - велика вероятность или слива, или что тебе ДЦ деньги не отдаст. И останешься без миллиона и с психологической травмой.
Какие надежные методы вам известны?