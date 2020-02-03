Куда инвестировать кроме биржи/форекса под 10-20% в месяц?

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Допустим, есть 1 млн. рублей.

Инвестировав, к примеру, под 10% в месяц, получаем 100 тыс. рублей в месяц. Уже можно жить не работая где-нибудь, даже за кордоном, если хочется.

В форекс/биржу опасно - велика вероятность или слива, или что тебе ДЦ деньги не отдаст. И останешься без миллиона и с психологической травмой.

Какие надежные методы вам известны?

 
Ивестируйте в себя. В свое образование. Будете через какоето время получать 100тыщ в месяц.
[Удален]  
100 тысяч зарабатывают пильщицы ногтей
 
Evgeniy Zhdan:

Допустим, есть 1 млн. рублей.

Инвестировав, к примеру, под 10% в месяц, получаем 100 тыс. рублей в месяц. Уже можно жить не работая где-нибудь, даже за кордоном, если хочется.

В форекс/биржу опасно - велика вероятность или слива, или что тебе ДЦ деньги не отдаст. И останешься без миллиона и с психологической травмой.

Какие надежные методы вам известны?

ищем страну с хорошей инфляцией и покупаем её валюту

эту валюту ложим в нацбанк этой же страны под %%-ты

[Удален]  
100 тысяч зарабатывают пильщицы ногтей
 
Evgeniy Zhdan:

Инвестировав, к примеру, под 10% в месяц

не бывает таких больших процентов, можете даже не мечтать


такие большие проценты присущи в странах с гиперинфляцией, но для вкладов в местной валюте, только не понятно, что делать потом с такими деньгами

 
Renat Akhtyamov:

ищем страну с хорошей инфляцией и покупаем её валюту

эту валюту ложим в нацбанк этой же страны под %%-ты

А зачем искать?

В России инфляция > 20%.

Ложим с сбербанк под 4%.

Профит.

Как на форексе в общем.

)))

 
EgorKim:

А зачем искать?

В России инфляция > 20%.

Ложим с сбербанк под 4%.

Профит.

Как на форексе в общем.

)))

В сутки?

 
EgorKim:

А зачем искать?

В России инфляция > 20%.

Ложим с сбербанк под 4%.

Профит.

Как на форексе в общем.

)))

Егор, было время и по круче %-ты, по 1000, а счас пока стабильность, уже не первый год

Счас депозит в баксах - 1% в год

 
Renat Akhtyamov:

Егор, было время и по круче %-ты, по 1000, а счас пока стабильность, уже не первый год

Счас депозит в баксах - 1% в год

Перечитай моё сообщение и не тупи)

Банкиры идиоты думаешь?)

В баксах открыть депозит тебе тоже не поможет.

И так в любой стране.


 
Evgeniy Zhdan:

Допустим, есть 1 млн. рублей.

Инвестировав, к примеру, под 10% в месяц, получаем 100 тыс. рублей в месяц. Уже можно жить не работая где-нибудь, даже за кордоном, если хочется.

В форекс/биржу опасно - велика вероятность или слива, или что тебе ДЦ деньги не отдаст. И останешься без миллиона и с психологической травмой.

Какие надежные методы вам известны?

Мир сейчас устроен так, что если доходность инвестиций значительно превышает безрисковые инвестиции ( трежерис, перестрахованный депозит и т.п.)

То по определению и риски значительно больше 0. Но помечтать можно, да :)

В РФ на удивление очень хорошая и малорисковая  инвестиция - купить должность в госкомпании ))

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