Куда инвестировать кроме биржи/форекса под 10-20% в месяц? - страница 3
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закатай в банку, по честному зарой в землю, огроди, напиши - найди клад в 1 млн и продавай на входе лопату + билет желающим тыщ за 50
нужную очередь только выжди и запускай
Мысль. Лотерейщики так и делают - создают сенсацию - выиграли миллиард! И вся страна побежала покупать билеты
Мысль. Лотерейщики так и делают - создают сенсацию - выиграли миллиард! И вся страна побежала покупать билеты
ну и на видео
ютуб плюсом будет в ауте
:)
закатай в банку, по честному зарой в землю, огроди, напиши - найди клад в 1 млн и продавай на входе лопату + билет желающим тыщ за 50
нужную очередь только выжди и запускай:)
)))
Тут одни скептики собрались, типа невозможно. Вон взять в пример микрозаймы - и 30% в месяц зарабатывают.
А ты ведь хочешь пассива?
Ты задумывался над тем что они раздают бабки алкашам и бывшим сидельцам из которых потом нужно выбить эти бабки и % ?
Я не думаю что это стоит называть пассивным доходом)
)))
А ты ведь хочешь пассива?
Ты задумывался над тем что они раздают бабки алкашам и бывшим сидельцам из которых потом нужно выбыть эти бабки и % ?
Я не думаю что это стоит называть пассивным доходом)
Не думаю, что учредители этих контор занимаются выбиванием и другой грязной работой. Для них это чистый пассив.
Не думаю, что учредители этих контор занимаются выбиванием и другой грязной работой. Для них это чистый пассив.
ты прав
там все учтено в процентах
А цель - пассивный заработок на века
на века - тогда антиквариат, монеты, марки...
на века - тогда антиквариат, монеты, марки...
Это можно рассматривать как средство сохранения капитала. Ежемесячный стабильный доход не даст.
Не думаю, что учредители этих контор занимаются выбиванием и другой грязной работой. Для них это чистый пассив.
ты прав
там все учтено в процентах
1.
Почитайте закон про микрозаймовые организации -
2.
Помониторьте сайт ктозвонил.
И разузнайте кто надоедает людям звонками.
3.
Можете просто посмотреть в яндексе эти картинки )))
1.
Почитайте закон про микрозаймовые организации -
2.
Помониторьте сайт ктозвонил.
И разузнайте кто надоедает людям звонками.
3.
Можете просто посмотреть в яндексе эти картинки )))
ну я об этом и говорю, что минимум половина вернет
и учитывая конские проценты (примерно 100% в месяц)
10-20% в месяц 100-пудово будетвот на этом они и сидят спокойненько