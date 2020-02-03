Куда инвестировать кроме биржи/форекса под 10-20% в месяц? - страница 3

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Тут одни скептики собрались, типа невозможно. Вон взять в пример микрозаймы - и 30% в месяц зарабатывают.  
 
Renat Akhtyamov:

закатай в банку, по честному зарой в землю, огроди, напиши - найди клад в 1 млн и продавай на входе лопату + билет желающим тыщ за 50

нужную очередь только выжди и запускай

Мысль. Лотерейщики так и делают - создают сенсацию - выиграли миллиард! И вся страна побежала покупать билеты

 
Evgeniy Zhdan:

Мысль. Лотерейщики так и делают - создают сенсацию - выиграли миллиард! И вся страна побежала покупать билеты

ну и на видео

ютуб плюсом будет в ауте

:)

 
Renat Akhtyamov:

закатай в банку, по честному зарой в землю, огроди, напиши - найди клад в 1 млн и продавай на входе лопату + билет желающим тыщ за 50

нужную очередь только выжди и запускай

:)

)))

Evgeniy Zhdan:
Тут одни скептики собрались, типа невозможно. Вон взять в пример микрозаймы - и 30% в месяц зарабатывают.  

А ты ведь хочешь пассива?

Ты задумывался над тем что они раздают бабки алкашам и бывшим сидельцам из которых потом нужно выбить эти бабки и % ?

Я не думаю что это стоит называть пассивным доходом)

 
EgorKim:

)))

А ты ведь хочешь пассива?

Ты задумывался над тем что они раздают бабки алкашам и бывшим сидельцам из которых потом нужно выбыть эти бабки и % ?

Я не думаю что это стоит называть пассивным доходом)

Не думаю, что учредители этих контор занимаются выбиванием и другой грязной работой. Для них это чистый пассив.

 
Evgeniy Zhdan:

Не думаю, что учредители этих контор занимаются выбиванием и другой грязной работой. Для них это чистый пассив.

ты прав

там все учтено в процентах

 
Evgeniy Zhdan:

А цель - пассивный заработок на века

на века - тогда антиквариат, монеты, марки...

 
Taras Slobodyanik:

на века - тогда антиквариат, монеты, марки...

Это можно рассматривать как средство сохранения капитала. Ежемесячный стабильный доход не даст.

 
Evgeniy Zhdan:

Не думаю, что учредители этих контор занимаются выбиванием и другой грязной работой. Для них это чистый пассив.

Renat Akhtyamov:

ты прав

там все учтено в процентах

1.

Почитайте закон про микрозаймовые организации -

2.

Помониторьте сайт ктозвонил.

И разузнайте кто надоедает людям звонками.

3.

Можете просто посмотреть в яндексе эти картинки )))

 
EgorKim:

1.

Почитайте закон про микрозаймовые организации -

2.

Помониторьте сайт ктозвонил.

И разузнайте кто надоедает людям звонками.

3.

Можете просто посмотреть в яндексе эти картинки )))

ну я об этом и говорю, что минимум половина вернет

и учитывая  конские проценты (примерно 100% в месяц)

10-20% в месяц 100-пудово будет

вот на этом они и сидят спокойненько
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