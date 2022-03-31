PayPal Украина

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кто нибудь в курсе, в Украине правда заработал PayPal?
может кто то пользовался уже?
 

PayPal в Украине работал уже давно.

Или про Вывод? 

откуда новость?  

Официально никто ничего не присылал. 

 
Vladislav Andruschenko:

PayPal в Украине работал уже давно.

Или про Вывод? 

откуда новость?  

Официально никто ничего не присылал. 

я сделал возврат товара на Ebay а они мне написали что это через PayPal посмотрел в интернете написано что PayPal вроде запущен, зарегистрировался в PayPal, не помню можно ли бы регистрироваться в нём раньше но он категорически был не интересен ещё год назад.

 

Скажем так.

Оплата через paypal работал в Украине всегда, ну или я не помню, когда он не работал. 

Оплата товаров в инете через paypal стандартное дело.

А вот получать деньги на paypal и выводить их себе - тут в Украине закрыто. 

Просто потому, что в Украине нельзя получить PayPal 

 
Vladislav Andruschenko:

Скажем так.

Оплата через paypal работал в Украине всегда, ну или я не помню, когда он не работал. 

Оплата товаров в инете через paypal стандартное дело.

А вот получать деньги на paypal и выводить их себе - тут в Украине закрыто. 

Просто потому, что в Украине нельзя получить PayPal 

Недавно рыскал, нашел контору, но их комиссия 10%. Вот выдержки из вопросов-ответов с их сайта:


[Удален]  

Т.е. у вас в Укр. на свою карту со своего PP кошелька нельзя вывести?

хотел перевести человечку

какие варианты есть РФ->Укр ?
 
Maxim Dmitrievsky:

Т.е. у вас в Укр. на свою карту со своего PP кошелька нельзя вывести?

хотел перевести человечку

какие варианты есть РФ->Укр ?

Вроде можно через Приват. Если он как ЧП не зарегистрирован.

Я из РФ получаю через WM или ЯД, потом через электронную обменку вывожу в гривны. Но для регистрации в ЯД, нужно документы отправлять, хотя потом проще, из многих терминалов тебе могут пополнить как мобильник или через карту Сбера переводится очень просто. Через ЯД можно на карты родственников выводить. А вот через WM только на карты со своим именем, хотя зарегестрироваться чуть проще, все документы можно в электронном виде подать.

[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:

Вроде можно через Приват. Если он как ЧП не зарегистрирован.

Я из РФ получаю через WM или ЯД, потом через электронную обменку вывожу в гривны. Но для регистрации в ЯД, нужно документы отправлять, хотя потом проще, из многих терминалов тебе могут пополнить как мобильник или через карту Сбера переводится очень просто. Через ЯД можно на карты родственников выводить. А вот через WM только на карты со своим именем, хотя зарегестрироваться чуть проще, все документы можно в электронном виде подать.

какой-то чел с Украины написал, что выводится на карты без проблем у вас с PP. Может наврал, надо прочекать. Просто PP самое удобное.

 
Maxim Dmitrievsky:

какой-то чел с Украины написал, что выводится на карты без проблем у вас с PP. Может наврал, надо прочекать. Просто PP самое удобное.


Ага, через десятый обменники выводится с кучей процентов комиссии. 
 
В России из PP нельзя вывести на карту, только на банковский счёт (только свой). С конскими процентами, поди. Это несмотря на то, что это подразделение PayPal Russia. 
Украинские банки не входят в Еврозону? Там проценты за банковские переводы маленькие.
[Удален]  
Edgar Akhmadeev:
В России из PP нельзя вывести на карту, только на банковский счёт (только свой). С конскими процентами, поди. Это несмотря на то, что это подразделение PayPal Russia. 
Украинские банки не входят в Еврозону? Там проценты за банковские переводы маленькие.

Вывод на на свой банковский счет без комис. На карту нельзя да, на счет, что одно и то же т.к. карта привязана к счету.

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