PayPal Украина
PayPal в Украине работал уже давно.
Или про Вывод?
откуда новость?
Официально никто ничего не присылал.
PayPal в Украине работал уже давно.
Или про Вывод?
откуда новость?
Официально никто ничего не присылал.
я сделал возврат товара на Ebay а они мне написали что это через PayPal посмотрел в интернете написано что PayPal вроде запущен, зарегистрировался в PayPal, не помню можно ли бы регистрироваться в нём раньше но он категорически был не интересен ещё год назад.
Скажем так.
Оплата через paypal работал в Украине всегда, ну или я не помню, когда он не работал.
Оплата товаров в инете через paypal стандартное дело.
А вот получать деньги на paypal и выводить их себе - тут в Украине закрыто.
Просто потому, что в Украине нельзя получить PayPal
Скажем так.
Оплата через paypal работал в Украине всегда, ну или я не помню, когда он не работал.
Оплата товаров в инете через paypal стандартное дело.
А вот получать деньги на paypal и выводить их себе - тут в Украине закрыто.
Просто потому, что в Украине нельзя получить PayPal
Недавно рыскал, нашел контору, но их комиссия 10%. Вот выдержки из вопросов-ответов с их сайта:
Т.е. у вас в Укр. на свою карту со своего PP кошелька нельзя вывести?
хотел перевести человечкукакие варианты есть РФ->Укр ?
Т.е. у вас в Укр. на свою карту со своего PP кошелька нельзя вывести?
хотел перевести человечкукакие варианты есть РФ->Укр ?
Вроде можно через Приват. Если он как ЧП не зарегистрирован.
Я из РФ получаю через WM или ЯД, потом через электронную обменку вывожу в гривны. Но для регистрации в ЯД, нужно документы отправлять, хотя
потом проще, из многих терминалов тебе могут пополнить как мобильник или через карту Сбера переводится очень просто. Через ЯД можно на
карты родственников выводить. А вот через WM только на карты со своим именем, хотя зарегестрироваться чуть проще, все документы можно в
электронном виде подать.
Вроде можно через Приват. Если он как ЧП не зарегистрирован.
Я из РФ получаю через WM или ЯД, потом через электронную обменку вывожу в гривны. Но для регистрации в ЯД, нужно документы отправлять,
хотя потом проще, из многих терминалов тебе могут пополнить как мобильник или через карту Сбера переводится очень просто. Через ЯД
можно на карты родственников выводить. А вот через WM только на карты со своим именем, хотя зарегестрироваться чуть проще, все
документы можно в электронном виде подать.
какой-то чел с Украины написал, что выводится на карты без проблем у вас с PP. Может наврал, надо прочекать. Просто PP самое удобное.
какой-то чел с Украины написал, что выводится на карты без проблем у вас с PP. Может наврал, надо прочекать. Просто PP самое удобное.
В России из PP нельзя вывести на карту, только на банковский счёт (только свой). С конскими процентами, поди. Это несмотря на то, что это подразделение PayPal Russia.
Вывод на на свой банковский счет без комис. На карту нельзя да, на счет, что одно и то же т.к. карта привязана к счету.
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