Какие опросы можно создавать? - страница 2

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Alexey Viktorov:
Предлагаю разобраться с ситуацией. Судя по вашему рейтингу, моё предыдущее предположение тоже неверное. Сам вопрос не важен, важно сколько ответов предлагалось и возможность выбрать несколько вариантов ответа. Может действительно какая-то проблема присутствует?
Была проблема при создании опроса с только названиями языков программирования. Её поправили. 
Тут был опрос с просто числам через тире. Попробуй создать такой.
 
Artyom Trishkin:
Была проблема при создании опроса с только названиями языков программирования. Её поправили. 
Тут был опрос с просто числам через тире. Попробуй создать такой.

Если получится сразу удали его.

Получилось и даже была возможность редактирования.
 
Артём, а мой предыдущий опрос грохнули? Что-то я не вижу его.
 
Alexey Viktorov:
Артём, а мой предыдущий опрос грохнули? Что-то я не вижу его.
Какой?
 
Artyom Trishkin:
Какой?

Да тоже тестовый с вопросом разрешить-ли создавать опросы Алексею, создателю этой темы.

[Удален]  

Вот эта  (в списке тем её не видно)

 

.

 
Олег avtomat:

Вот эта  (в списке тем её не видно)

Ого... Это что-то новое. Раньше удалённые темы просто были недоступны с ошибкой 404, такой страницы не существует.

[Удален]  
Alexey Viktorov:

Ого... Это что-то новое. Раньше удалённые темы просто были недоступны с ошибкой 404, такой страницы не существует.

Меня это тоже удивляет. Но так есть. Выбрал из списка в истории страниц.

 
Alexey Viktorov:

Ого... Это что-то новое. Раньше удалённые темы просто были недоступны с ошибкой 404, такой страницы не существует.

Наверное кто-то из модераторов удалил, а потом восстановил. Автоудалённые не так помечаются.
[Удален]  

Вот этот опрос тоже из списков сейчас удалён

 

.

А у меня отрывается.

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