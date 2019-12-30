Какие опросы можно создавать? - страница 2
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Предлагаю разобраться с ситуацией. Судя по вашему рейтингу, моё предыдущее предположение тоже неверное. Сам вопрос не важен, важно сколько ответов предлагалось и возможность выбрать несколько вариантов ответа. Может действительно какая-то проблема присутствует?
Была проблема при создании опроса с только названиями языков программирования. Её поправили.
Если получится сразу удали его.Получилось и даже была возможность редактирования.
Артём, а мой предыдущий опрос грохнули? Что-то я не вижу его.
Какой?
Да тоже тестовый с вопросом разрешить-ли создавать опросы Алексею, создателю этой темы.
Вот эта (в списке тем её не видно)
.
Вот эта (в списке тем её не видно)
Ого... Это что-то новое. Раньше удалённые темы просто были недоступны с ошибкой 404, такой страницы не существует.
Ого... Это что-то новое. Раньше удалённые темы просто были недоступны с ошибкой 404, такой страницы не существует.
Меня это тоже удивляет. Но так есть. Выбрал из списка в истории страниц.
Ого... Это что-то новое. Раньше удалённые темы просто были недоступны с ошибкой 404, такой страницы не существует.
Вот этот опрос тоже из списков сейчас удалён
.
А у меня отрывается.