Шаблоны функций и приведение типов — что за дискриминация bool? - страница 4
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Сам дурак.
Конкретики нет, значит на недоджуна обиделся.
Там конкретики нет никогда, уже давно поставил себе бесплатное дополнение для хрома:
;)
Там конкретики нет никогда, уже давно поставил себе бесплатное дополнение для хрома:
;)
если не затруднит дайте название, по моему это полезно, можно в ЛС
А строка "false" - это true или false?
Интересно, кто бы как хотел, что бы происходило приведение? Мне кажется, когда NULL и когда "" - false, все остальное true, в том числе и "false" - это true.
А строка "false" - это true или false?
Интересно, кто бы как хотел, что бы происходило приведение? Мне кажется, когда NULL и когда "" - false, все остальное true, в том числе и "false" - это true.
"false" - это false, конечно.
У MQ есть функция преобразования, она используется при загрузке сет-файлов.
И, повторюсь, про проверку строки речи не идет, только про явное приведение строки к булу.
Там конкретики нет никогда, уже давно поставил себе бесплатное дополнение для хрома:
;)
дайте название :-)