Шаблоны функций и приведение типов — что за дискриминация bool? - страница 4

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Алексей Тарабанов:

Сам дурак. 

Конкретики нет, значит на недоджуна обиделся.
 
Vladimir Simakov:
Конкретики нет, значит на недоджуна обиделся.

Там конкретики нет никогда, уже давно поставил себе бесплатное дополнение для хрома:

;)

 
Andrey Khatimlianskii:

Там конкретики нет никогда, уже давно поставил себе бесплатное дополнение для хрома:

;)

если не затруднит дайте название, по моему это полезно, можно в ЛС

 

А строка "false" - это true или false?

Интересно, кто бы как хотел, что бы происходило приведение? Мне кажется, когда NULL и когда "" - false, все остальное true, в том числе и "false" - это true. 

 
Dmitry Fedoseev:

А строка "false" - это true или false?

Интересно, кто бы как хотел, что бы происходило приведение? Мне кажется, когда NULL и когда "" - false, все остальное true, в том числе и "false" - это true. 

"false" - это false, конечно.

У MQ есть функция преобразования, она используется при загрузке сет-файлов.

И, повторюсь, про проверку строки речи не идет, только про явное приведение строки к булу.

 
Andrey Khatimlianskii:

Там конкретики нет никогда, уже давно поставил себе бесплатное дополнение для хрома:

;)


дайте название :-) 

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