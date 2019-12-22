Есть ли торговые алгоритмы, которые берут информацию о рынке не с графиков, не с тиков, не с новостей и дают расчеты в 70-90% -куда пойдет цена? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
SymbolInfo...()?
Намекните, какую информацию, более точную, можно получить с других источников, чем цена на графике?...
Можно и так сделать. Но это информация не опережающая.
Во-о-от! Теперь понятно... Вы ожидаете ОЗАРЕНИЕ ( предвидение, предсказание ), которое позволит ЗАБЛАГОВРЕМЕННО закрыть все позиции и открыть другие...
Так сказать - БОЖЕСТВЕННОЕ ОЗАРЕНИЕ!!!
😀😀😀
Метод перебора вариантов или метод тыка самый низко производительный из всех остальных методов по этому направлению...
Настроение рынка можно парсить с различных сайтов. Там объемы, средние цены и соотношением между покупками и продажами есть по разным инструментам.
А что это? Что за информации она даёт?
https://www.mql5.com/ru/docs/marketinformation