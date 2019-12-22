Есть ли торговые алгоритмы, которые берут информацию о рынке не с графиков, не с тиков, не с новостей и дают расчеты в 70-90% -куда пойдет цена? - страница 2

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Dmitry Fedoseev:
SymbolInfo...()?
А что это? Что за информации она даёт? 
Интересно.
 
Serqey Nikitin:
Намекните, какую информацию, более точную, можно получить с других источников, чем цена на графике?...
У меня пока только догадки.

 
Alexander Ivanov:
Можно и так сделать. Но это информация не опережающая. 

Во-о-от! Теперь понятно...  Вы ожидаете ОЗАРЕНИЕ ( предвидение, предсказание ), которое позволит ЗАБЛАГОВРЕМЕННО закрыть все позиции и открыть другие...


Так сказать - БОЖЕСТВЕННОЕ ОЗАРЕНИЕ!!!

 
На самом деле, графики вполне дают ТЕКУЩУЮ ИНФУ по любому инструменту... для правильного решения...
 
😀😀😀
Пока нет у меня озарений.
Но иду методом тыка и проб.
Создаю алгоритмы и пробую торговать. 
Но пощупал что-то явное. 
Которое не зависит ни от графика ни от новостей.
 
Alexander Ivanov:
😀😀😀
Пока нет у меня озарений.
Но иду методом тыка и проб.
Создаю алгоритмы и пробую торговать. 
Но пощупал что-то явное. 

Метод перебора вариантов или метод тыка самый низко производительный из всех остальных методов по этому направлению...

 
Упрощу.
Допустим зал. На одной половине сидят покупатели. На другом продавцы. Но между ними занавес, так что не видят и не слышат другую сторону. На середине зала сидят два писаря и принимают заказы на ордер.
И в каждом из них очередь стоит. И сидящие зала тоже не видят длину очередей. Но ты пришел только в зал и думаешь куда примкнуть. Если писарь принимающий заявки покупателей спешит и напряжен, то наибольшее ставки идут в сторону покупателей. Аналогично и писарь принимающий заявки продавцов спокоен и не спеша пишет.

Можно ли создать алгоритм видящий такое напряжение рынка в сети. Без графика и новостей?

И вообще есть ли такое напряжение на рынке в зависимости от давления заявок?
 

Настроение рынка можно парсить с различных сайтов. Там объемы, средние цены и соотношением между покупками и продажами есть по разным инструментам.


 
Alexander Ivanov:
А что это? Что за информации она даёт? 
Интересно.

https://www.mql5.com/ru/docs/marketinformation

Документация по MQL5: Получение рыночной информации
Документация по MQL5: Получение рыночной информации
  • www.mql5.com
Получение рыночной информации - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Вот на паре EURUSD новый алгоритм тестирую. Эксперимент.
Пока вроде в плюс все сделки. Берет по малому профиту.
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