О чего такие трюки со степенями бывают ? - страница 5
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Мдяя. Почитал, поулыбался. Надеюсь все в курсе, что числа 0.2 для double не существует? Спать уже лег, кто у компа, запилите скрипт, найдите ближайшую дробь m/n для 0.2, не факт, что это 1/5 окажется. Заодно реализацию std::pow или System.MathPow поищите, может она тупо в таких случаях NaN кидает, типа если тебе надо, то иди в специализированные библиотеки.
Ну ваще... СЕНСАЦИЯ! Шнобелевскую премию в студию!
Ну ваще... СЕНСАЦИЯ! Шнобелевскую премию в студию!
#37
Лучше сюда лучшая реприза в твоей жизни
Ты про что?
Здесь тема исключительно про математику.
А что за странная реакция на три семестра? Полная углубленная программа. И не прогуливал и учебники открывал.
Если бы ты не писал такую глупость про комплексные числа...
Если бы ты не писал такую глупость про комплексные числа...
Стоит тебе задуматься, как ты их не доучил
Лучше сюда лучшая реприза в твоей жизни
а ведь ты даже не понимаешь, о чём там идёт речь
а ведь ты даже не понимаешь, о чём там идёт речь
Вижу как ты понимаешь
Давай жги еще
Мдяя. Почитал, поулыбался. Надеюсь все в курсе, что числа 0.2 для double не существует? Спать уже лег, кто у компа, запилите скрипт, найдите ближайшую дробь m/n для 0.2, не факт, что это 1/5 окажется. Заодно реализацию std::pow или System.MathPow поищите, может она тупо в таких случаях NaN кидает, типа если тебе надо, то иди в специализированные библиотеки.
в R:
0.2 == 1/5
TRUE
sin(pi/6)
0.5
sin(pi/6) == 0.5
FALSE
Вижу как ты понимаешь
Давай жги еще
Очевидно, что тебе это совершенно не знакомо:
.
Открой уже книгу, прочти внимательно. И не позорься.