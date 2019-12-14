О чего такие трюки со степенями бывают ? - страница 5

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Vladimir Simakov:
Мдяя. Почитал, поулыбался. Надеюсь все в курсе, что числа 0.2 для double не существует? Спать уже лег, кто у компа, запилите скрипт, найдите ближайшую дробь m/n для 0.2, не факт, что это 1/5 окажется. Заодно реализацию std::pow или System.MathPow поищите, может она тупо в таких случаях NaN кидает, типа если тебе надо, то иди в специализированные библиотеки.

Ну ваще... СЕНСАЦИЯ! Шнобелевскую премию в студию!

 
Dmitry Fedoseev:

Ну ваще... СЕНСАЦИЯ! Шнобелевскую премию в студию!

Ты про что?
 
Олег avtomat:

 

Лучше сюда лучшая реприза в твоей жизни

 
Vladimir Simakov:
Ты про что?

Здесь тема исключительно про математику.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

А что за странная реакция на три семестра? Полная углубленная программа. И не прогуливал и учебники открывал.

Если бы ты не писал такую глупость про комплексные числа...

 
Олег avtomat:

Если бы ты не писал такую глупость про комплексные числа...

Стоит тебе задуматься, как ты их не доучил

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Лучше сюда лучшая реприза в твоей жизни

а ведь ты даже не понимаешь, о чём там идёт речь

 
Олег avtomat:

а ведь ты даже не понимаешь, о чём там идёт речь

Вижу как ты понимаешь 

Давай жги еще

 
Vladimir Simakov:
Мдяя. Почитал, поулыбался. Надеюсь все в курсе, что числа 0.2 для double не существует? Спать уже лег, кто у компа, запилите скрипт, найдите ближайшую дробь m/n для 0.2, не факт, что это 1/5 окажется. Заодно реализацию std::pow или System.MathPow поищите, может она тупо в таких случаях NaN кидает, типа если тебе надо, то иди в специализированные библиотеки.

в R:

 0.2 == 1/5

 TRUE


sin(pi/6)

 0.5


sin(pi/6) == 0.5

FALSE

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Вижу как ты понимаешь 

Давай жги еще

Очевидно, что тебе это совершенно не знакомо:

 

.


Открой уже книгу, прочти внимательно. И не позорься.

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