Ну вот как так получается?

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2019.12.14 15:05:00.321 Terminal        Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i7  930 @ 2.80GHz, Memory: 2296 / 6142 Mb, Disk: 78 / 83 Gb, GMT+3

Скомпилировал два советника, всё отличие друг от друга которых заключается в

Запускаю оптимизацию одного

затем другого

Оптимизация первого длилась 7 секунд.

Оптимизация второго длится уже 31 секунду, а ожидаемое время оптимизации более 30 минут.

Как так?

 

Покажите логи обоих случаев и объясните, что там написано.

Уже устали смотреть на ваши вопросы по картинкам с полным скрытием реальных деталей.

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Renat Fatkhullin:

Покажите логи обоих случаев и объясните, что там написано.

Уже устали смотреть на ваши вопросы по картинкам с полным скрытием реальных деталей.

Второй лог - за 2 минуты...

Файлы:
20191214_test2.log  1591 kb
20191214_test2_prof.log  113 kb
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@Renat Fatkhullin, ну не думаете же Вы, что я придумываю эти проблемы? Они мне нужны?

Вот только что сохранил файл SLTv2FD_test2_prof как SLTv2FD_t2_p. запустил оптимизацию. 8 секунд.


 
Сергей Таболин:

Второй лог - за 2 минуты...

Проведите тесты чисто:

  1. Скомпилируйте обе версии программы под размеными именами
  2. Закройте терминал
  3. Стерите все кеши (весь каталог /tester в дата фолдере)

  4. Начните комментарий
  5. Сделайте скриншоты обоих страниц настроек и параметров эксперта у первого, приложите оба скриншота в комментарий.
  6. Проведите тест первого эксперта до конца
  7. Приложите в комментарий лог файл процесса тестирования

  8. Закройте терминал, это важно чтобы убрать все горячие кеши и поднятых агентов
  9. Стерите все кеши (весь каталог /tester в дата фолдере)

  10. Сделайте скриншоты обоих страниц настроек и параметров эксперта у второго, приложите оба скриншота в комментарий.
  11. Проведите тест второго эксперта до конца
  12. Приложите сюда лог файл процесса тестирования

  13. Сделайте свой вывод на основе последних 20 строк лога каждого теста

Тесты прекрашать досрочно нельзя.

Расписываю детально, так как вы не сделали ни единого шага по воспроизведению ваших результатов.


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Renat Fatkhullin:

Проведите тесты чисто:

  1. Скомпилируйте обе версии программы под размеными именами
  2. Закройте терминал
  3. Стерите все кеши (весь каталог /tester в дата фолдере)

  4. Начните комментарий
  5. Сделайте скриншоты обоих страниц настроек и параметров эксперта у первого, приложите оба скриншота в комментарий.
  6. Проведите тест первого эксперта до конца
  7. Приложите в комментарий лог файл процесса тестирования

  8. Закройте терминал, это важно чтобы убрать все горячие кеши и поднятых агентов
  9. Стерите все кеши (весь каталог /tester в дата фолдере)

  10. Сделайте скриншоты обоих страниц настроек и параметров эксперта у второго, приложите оба скриншота в комментарий.
  11. Проведите тест второго эксперта до конца
  12. Приложите сюда лог файл процесса тестирования

  13. Сделайте свой вывод на основе последних 20 строк лога каждого теста

Тесты прекрашать досрочно нельзя.

Расписываю детально, так как вы не сделали ни единого шага по воспроизведению ваших результатов.


Хорошо.

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1-7 сделал.

Вставлять как картинки не стоит, наверное. Просто их прикрепляю.

8,9 сделал.

11 запускаю. (минут 30 надо ждать)

Файлы:
m7l1tcoljk.png  30 kb
cvexkszem41.png  53 kb
viawqpqz672.png  51 kb
20191214_test2.log  13 kb
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Почти 24 минуты.

Никакие выводы,объясняющие такую разницу в голову не приходят.

Файлы:
5oorkdwtdx3.png  30 kb
unj4ua7o1c4.png  50 kb
0edyypzpqf5.png  51 kb
20191214_test2_prof.log  13 kb
 

1) Сравните Безымянный2 и Безымянный5 - там же совершенно разные настройки перебора и совершенно разные итоговые пределы перебора.

Вы тестируете разные условия.


2) Вы откровенно разные алгоритмы(условия) тестировали, так как даже сходимости лучших результатов нет: 464 против 790. И поле в 15 млрд потенциальных переборов против 29 триллионов во втором случае. 

Первый:
CF      0       16:06:22.780    Tester  Best result 464.90697325 produced at generation 25. Next generation 36
PI      0       16:06:22.817    Tester  genetic calculation is over
LD      0       16:06:22.818    Tester  result cache used 4849 times
FS      0       16:06:22.818    Tester  genetic optimization finished on pass 9728 (of 15 169 715 792)

Второй:
QD      0       16:37:44.519    Tester  Best result 790.7418837 produced at generation 15. Next generation 32
MH      0       16:37:53.269    Tester  genetic calculation is over
DS      0       16:37:53.269    Tester  result cache used 3310 times
FQ      0       16:37:53.269    Tester  genetic optimization finished on pass 8704 (of 29 732 642 952 320)
 
Конечно. Оптимизирует разные параметры, где-то больше, где-то меньше. Вот и разница во времени
 
Evgeniy Zhdan:
Конечно. Оптимизирует разные параметры, где-то больше, где-то меньше. Вот и разница во времени

Да там полное непонимание того, что руки делают.

Вместо того, чтобы вдумчиво разобраться, проверить чистоту всех условий, проще же вылезти на форум и заявить погромче совершенно безумную вещь.
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