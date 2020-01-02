Ну вот как так получается?
Покажите логи обоих случаев и объясните, что там написано.
Уже устали смотреть на ваши вопросы по картинкам с полным скрытием реальных деталей.
Покажите логи обоих случаев и объясните, что там написано.
Уже устали смотреть на ваши вопросы по картинкам с полным скрытием реальных деталей.
Второй лог - за 2 минуты...
@Renat Fatkhullin, ну не думаете же Вы, что я придумываю эти проблемы? Они мне нужны?
Вот только что сохранил файл SLTv2FD_test2_prof как SLTv2FD_t2_p. запустил оптимизацию. 8 секунд.
Второй лог - за 2 минуты...
Проведите тесты чисто:
- Скомпилируйте обе версии программы под размеными именами
- Закройте терминал
- Стерите все кеши (весь каталог /tester в дата фолдере)
- Начните комментарий
- Сделайте скриншоты обоих страниц настроек и параметров эксперта у первого, приложите оба скриншота в комментарий.
- Проведите тест первого эксперта до конца
- Приложите в комментарий лог файл процесса тестирования
- Закройте терминал, это важно чтобы убрать все горячие кеши и поднятых агентов
- Стерите все кеши (весь каталог /tester в дата фолдере)
- Сделайте скриншоты обоих страниц настроек и параметров эксперта у второго, приложите оба скриншота в комментарий.
- Проведите тест второго эксперта до конца
- Приложите сюда лог файл процесса тестирования
- Сделайте свой вывод на основе последних 20 строк лога каждого теста
Тесты прекрашать досрочно нельзя.
Расписываю детально, так как вы не сделали ни единого шага по воспроизведению ваших результатов.
Проведите тесты чисто:
- Скомпилируйте обе версии программы под размеными именами
- Закройте терминал
- Стерите все кеши (весь каталог /tester в дата фолдере)
- Начните комментарий
- Сделайте скриншоты обоих страниц настроек и параметров эксперта у первого, приложите оба скриншота в комментарий.
- Проведите тест первого эксперта до конца
- Приложите в комментарий лог файл процесса тестирования
- Закройте терминал, это важно чтобы убрать все горячие кеши и поднятых агентов
- Стерите все кеши (весь каталог /tester в дата фолдере)
- Сделайте скриншоты обоих страниц настроек и параметров эксперта у второго, приложите оба скриншота в комментарий.
- Проведите тест второго эксперта до конца
- Приложите сюда лог файл процесса тестирования
- Сделайте свой вывод на основе последних 20 строк лога каждого теста
Тесты прекрашать досрочно нельзя.
Расписываю детально, так как вы не сделали ни единого шага по воспроизведению ваших результатов.
Хорошо.
1-7 сделал.
Вставлять как картинки не стоит, наверное. Просто их прикрепляю.
8,9 сделал.
11 запускаю. (минут 30 надо ждать)
Почти 24 минуты.
Никакие выводы,объясняющие такую разницу в голову не приходят.
1) Сравните Безымянный2 и Безымянный5 - там же совершенно разные настройки перебора и совершенно разные итоговые пределы перебора.
Вы тестируете разные условия.
2) Вы откровенно разные алгоритмы(условия) тестировали, так как даже сходимости лучших результатов нет: 464 против 790. И поле в 15 млрд потенциальных переборов против 29 триллионов во втором случае.
Первый: CF 0 16:06:22.780 Tester Best result 464.90697325 produced at generation 25. Next generation 36 PI 0 16:06:22.817 Tester genetic calculation is over LD 0 16:06:22.818 Tester result cache used 4849 times FS 0 16:06:22.818 Tester genetic optimization finished on pass 9728 (of 15 169 715 792) Второй: QD 0 16:37:44.519 Tester Best result 790.7418837 produced at generation 15. Next generation 32 MH 0 16:37:53.269 Tester genetic calculation is over DS 0 16:37:53.269 Tester result cache used 3310 times FQ 0 16:37:53.269 Tester genetic optimization finished on pass 8704 (of 29 732 642 952 320)
Конечно. Оптимизирует разные параметры, где-то больше, где-то меньше. Вот и разница во времени
Да там полное непонимание того, что руки делают.
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Скомпилировал два советника, всё отличие друг от друга которых заключается в
Запускаю оптимизацию одного
затем другого
Оптимизация первого длилась 7 секунд.
Оптимизация второго длится уже 31 секунду, а ожидаемое время оптимизации более 30 минут.
Как так?