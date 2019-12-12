StopLimit - страница 5
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ордер открывается по несуществующим ценам:
простенький пример для проверки:
А где здесь видно, что что-то не так?
...
А где это видно?
"Офигенный" stoplimit в стандартной библиотеке, слов нет :))
limit должен задавать проскальзывание маркет ордера, а не установку лимитного :))
А вы это о чем?
не надо мне ничего предлагать ))
я привел конкретный рабочий пример, в нём нет никаких ошибок и опечаток, надо просто попробовать в тестере на биржевом счете
Так если все это в тестере, покажите убедительные скриншоты.
Некоторые вещи не работают должным образом с тестером стратегий при использовании биржевой торговли (Акции, Фьючерсы, Опционы). Это хорошо известная проблема.
@Sergey Chalyshev прав. Надеюсь, Metaquotes улучшит его в один прекрасный день.
Некоторые вещи не работают должным образом с тестером стратегий при использовании биржевой торговли (Акции, Фьючерсы, Опционы). Это хорошо известная проблема.
@Sergey Chalyshev прав. Надеюсь, Metaquotes улучшит его в один прекрасный день.
А в чем он прав? Приведите убедительное подтверждение своих слов. На первой странице темы на скриншоте висит несработавший стоплимит и какой-то левый бай и вывод - " ордер открывается по несуществующим ценам".
А в чем он прав? Приведите убедительное подтверждение своих слов. На первой странице темы на скриншоте висит несработавший стоплимит и какой-то левый бай и вывод - " ордер открывается по несуществующим ценам".
"какой-то левый бай" - это вы точно заметили ))
Убедительнее у меня не получается, покажите как надо делать убедительные скриншоты, уверен у вас лучше получится.
У вас есть биржевой демо или реал счет?
"какой-то левый бай" - это вы точно заметили ))
Убедительнее у меня не получается, покажите как надо делать убедительные скриншоты, уверен у вас лучше получится.
У вас есть биржевой демо или реал счет?
Скриншот не обязательно. Лучше вывод цен аск и бид в журнал сразу после того, как стоплимит стал лимитом и, как лимит стал рыночным. Тогда будет видно, по существущим ценам они сработали или нет.
Нет счета, но был и я видел, что какого-то невероятно принципиального отличия в нем нет.
Скриншот не обязательно. Лучше вывод цен аск и бид в журнал сразу после того, как стоплимит стал лимитом и, как лимит стал рыночным. Тогда будет видно, по существущим ценам они сработали или нет.
Нет счета, но был и я видел, что какого-то невероятно принципиального отличия в нем нет.
Цены аск и бид и спред видны в обзоре рынке,
код тот же, только переделал для Sell_Stop_Limit:
тест по всем тикам, в пределах одного бара не может меняться спред, линии Ask Bid Last выведены на график, смотрите Low свечи.
Так понятнее?
Чтобы отлавливать все изменения ордеров и смотреть в моменте Ask Bid Last - надо использовать OnTradeTransaction. А мне нет желания этим заниматься. Вы сами можете легко, без регистрации, с любого МТ5 терминала, открыть счет в BCS и сами убедиться.
Цены аск и бид и спред видны в обзоре рынке,
код тот же, только переделал для Sell_Stop_Limit:
тест по всем тикам, в пределах одного бара не может меняться спред, линии Ask Bid Last выведены на график, смотрите Low свечи.
Так понятнее?
Чтобы отлавливать все изменения ордеров и смотреть в моменте Ask Bid Last - надо использовать OnTradeTransaction. А мне нет желания этим заниматься. Вы сами можете легко, без регистрации, с любого МТ5 терминала, открыть счет в BCS и сами убедиться.
Вот потому и делаете странные выводы - от лени. Не мне это надо, а вам, что бы понять, что происходит.
На графике последняя цена 2-го декабря в 23:48. В логах сработка ордеров 3-го в 10. Что это?