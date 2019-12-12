StopLimit - страница 4
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Да, спасибо!
Один плюс у StopLimit-а уже есть!
Насколько глубоко в рынок ставите лимит? Ведь даже при цене стоп == лимит ордер может зависнуть, не исполниться сразу.
5-10 тик на сишке, ни разу не сталкивался, чтобы ордер зависал. И зачем ставить лимит на уровень стопа? при шортовой позиции лимит ставишь выше стопа на 5-10 тик, вот пример на картинке, в данном случае позиция открытая в шорт по цене 8399,25 закроется по цене 8400,75 с убытком
проверил в тестере код с первой страницы, действительно открывает по той цене что указана в лимит-ордере, хотя должна позиция открыться по текущей цене, явно баг
Вы убедились, что тестер неадекватно работает?
Изначально не хотел обсуждать работу тестера, думал все об этом знают. Раз уж так получилось, может разработчики заметят и поправят тестер.
И еще, так как обсуждение получилось с биржевым уклоном, может быть лучше перенести тему в биржевой раздел? Здесь она быстро потеряется.
Очень может быть. Прошу обладающих соответствующими правами перенести тему в какой-нибудь биржевой отдел. И все прочие подтемы этой темы переносить в тот же отдел. В один отдел, где ордер, цена открытия которого при обгоне ее рыночной ценой(мотоцикл такой) вдруг превращается в лимитную цену, по которой я откроюсь, если разок промахнулся, а после слегка приподнялся.
Нет, ну смешно, ей-богу. Я с Форекс знакомился зимой 95/96 года в кухне, располагавшейся в Банковском переулке (у Почтамта на Мясницкой).
Забыл уже, как система называлась, но она допускала 60 команд и строилась на тех же принципах: сильно вверх, маненько вниз и опять туда-же. То-ли Мета-что-то, то-ли мега- что-то, скорее - последнее. Зачем это повторять, тем более - не понимая цели?
5-10 тик на сишке, ни разу не сталкивался, чтобы ордер зависал. И зачем ставить лимит на уровень стопа? при шортовой позиции лимит ставишь выше стопа на 5-10 тик, вот пример на картинке, в данном случае позиция открытая в шорт по цене 8399,25 закроется по цене 8400,75 с убытком
Понятно спасибо!
Что за брокер у вас, можно ссылку?
Да, спасибо!
Один плюс у StopLimit-а уже есть!
Насколько глубоко в рынок ставите лимит? Ведь даже при цене стоп == лимит ордер может зависнуть, не исполниться сразу.
Как в этом примере, он может вообще не исполниться.
Если цена резко стрельнет за цену limit уровня, или спред в моменте расширится за этот limit и last пройдёт вне limit, то защитный выход из позиции не сработает,
Отработает условие stoplimit, и позиция останется без защитного стоп лосса, так как stoplimit у вас уже нет, а позиция не закрыта.
Это опасная ситуация для защитного стоп лосса, с маленькой дистанцией limit.
Если использовать stoplimit как защитный стоп лосс, то уровень limit закидывать подальше в глубь, чтоб наверняка сработал stop.
(заранее узнать максимально-допустимый диапазон установки limit)
stoplimit предназначен для входа в сделку по условию, а не для выхода из неё.
Единственный плюс для защитного стоп лосса, да, это экономия ГО, взамен на ваш риск.
Понятно спасибо!
Что за брокер у вас, можно ссылку?
AMP
У одних пипсы, у других тики... ей-богу, чебурахов не хватает...
попросите разработчиков написать чебурахи и будем писать чебурахи
попросите разработчиков написать чебурахи и будем писать чебурахи
Равиль, это не твоя работа.