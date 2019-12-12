StopLimit - страница 4

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Sergey Chalyshev:

Да, спасибо!

Один плюс у StopLimit-а уже есть!

Насколько глубоко в рынок ставите лимит? Ведь даже при цене стоп == лимит ордер может зависнуть, не исполниться сразу.

5-10 тик на сишке, ни разу не сталкивался, чтобы ордер зависал. И зачем ставить лимит на уровень стопа? при шортовой позиции лимит ставишь выше стопа на 5-10 тик, вот пример на картинке, в данном случае позиция открытая в шорт по цене 8399,25  закроется по цене 8400,75 с убытком


 

проверил в тестере код с первой страницы, действительно открывает по той цене что указана в лимит-ордере, хотя должна позиция открыться по текущей цене, явно баг


 
Sergey Chalyshev:

Вы убедились, что тестер неадекватно работает? 

Изначально не хотел обсуждать работу тестера, думал все об этом знают. Раз уж так получилось, может разработчики заметят и поправят тестер.

И еще, так как обсуждение получилось с биржевым уклоном, может быть лучше перенести тему в биржевой раздел? Здесь она быстро потеряется.

Очень может быть. Прошу обладающих соответствующими правами перенести тему в какой-нибудь биржевой отдел. И все прочие подтемы этой темы переносить в тот же отдел. В один отдел, где ордер, цена открытия которого при обгоне ее рыночной ценой(мотоцикл такой) вдруг превращается в лимитную цену, по которой я откроюсь, если разок промахнулся, а после слегка приподнялся. 

Нет, ну смешно, ей-богу. Я с Форекс знакомился зимой 95/96 года в кухне, располагавшейся в Банковском переулке (у Почтамта на Мясницкой).

Забыл уже, как система называлась, но она допускала 60 команд и строилась на тех же принципах: сильно вверх, маненько вниз и опять туда-же. То-ли Мета-что-то, то-ли мега- что-то, скорее - последнее. Зачем это повторять, тем более - не понимая цели? 

 
Последнее - Метаквотам. Рустам ,зачем нужен этот экзот? Кстати, спасибо за индикацию цены в сделках за один клик. 
 
Rafil Nurmukhametov:

5-10 тик на сишке, ни разу не сталкивался, чтобы ордер зависал. И зачем ставить лимит на уровень стопа? при шортовой позиции лимит ставишь выше стопа на 5-10 тик, вот пример на картинке, в данном случае позиция открытая в шорт по цене 8399,25  закроется по цене 8400,75 с убытком


Понятно спасибо!

Что за брокер у вас, можно ссылку?

 
Sergey Chalyshev:

Да, спасибо!

Один плюс у StopLimit-а уже есть!

Насколько глубоко в рынок ставите лимит? Ведь даже при цене стоп == лимит ордер может зависнуть, не исполниться сразу.

Как в этом примере, он может вообще не исполниться.
Если цена резко стрельнет за цену limit уровня, или спред в моменте расширится за этот limit и last пройдёт вне limit, то защитный выход из позиции не сработает,
Отработает условие stoplimit, и позиция останется без защитного стоп лосса, так как stoplimit у вас уже нет, а позиция не закрыта.
Это опасная ситуация для защитного стоп лосса, с маленькой дистанцией limit.
Если использовать stoplimit как защитный стоп лосс, то уровень limit закидывать подальше в глубь, чтоб наверняка сработал stop.
(заранее узнать максимально-допустимый диапазон установки limit)

stoplimit предназначен для входа в сделку по условию, а не для выхода из неё. 
Единственный плюс для защитного стоп лосса, да, это экономия ГО, взамен на ваш риск.

 
Sergey Chalyshev:

Понятно спасибо!

Что за брокер у вас, можно ссылку?

AMP

[Удален]  
У одних пипсы, у других тики... ей-богу, чебурахов не хватает...
 
Сергей Таболин:
У одних пипсы, у других тики... ей-богу, чебурахов не хватает...

попросите разработчиков написать чебурахи и будем писать чебурахи


 
Rafil Nurmukhametov:

попросите разработчиков написать чебурахи и будем писать чебурахи


Равиль, это не твоя работа. 

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