Мне нужно немножко времени, сделаю рисунок.

Вопрос Админам - страница 3
Не хочу показаться навязчивым, хотелось бы узнать отношение руководства к делегированию функций по определению границ таймфрема пользователю (может есть какие-то планы). А то как-то не солидно раскрашивать график прямоугольниками :).
Сначала посмотрел вопрос - хотел ответить.
Но потом увидел что Админ, понял что отвечать бесполезно.
Хер, вы сами то поняли за что радели? я например тоже не понял что надо.
если с прямоугольники еще как-то могу себе представить, то с функции "по определению границ таймфрейма" никак.
На рисунке №1 изображена вся доступная история, все остальные таймфреймы строим из нее.
Например, задача построить M1, как построит MT5? Будет пытаться собирать бары таким образом, чтобы промежуток между барами не были меньше, чем выбранный период, в данном случаи одна минута. MT5 не парится, что до 00:45 нет ни одного промежутка длиной в одну минуту (есть только больше минуты, не хватает детализации), и отобразит 5ти минутки на минутном фрейме (было сказано, что это нормально).
В чем предложение? Дать пользователю возможность обозвать какой-то бар границей таймфрейма, в моих представлениях это 00:45 (рисунок №2), следовательно, все, что имеет более раннее время открытия, не отображается и функции, работающие с историей, также должны ориентироваться на пользовательскую границу.
P.S.
Т.е. идея в том, что если не хотите заморачиваться с этим сами, дайте нам такую возможность, нам это надо.
Я вообще много чего могу, могу даже тех анализ на листе бумаги делать. Я считаю, что нормальное отображение истории это обязанность терминала (никаких лишних баров, раннее 00:45 на минутном фрейме в данном примере). Хочу смотреть глазами на нормальный график.
скажите, а что сейчас вам мешает обозвать какой-то бар границей?
вы хотите вынести эту настройку в свойство символа в терминале?
задачу опишите глубже - куда хотите задавать границу и как контролировать.
где вам палки в колеса вставляет имеющаяся подача баров?
если речь только про левую границу чарта - то неужели вы сами не можете в ваших собственных индикаторах и экспертах вносить такой параметр.
Повторяю еще раз - я на графики смотрю глазами, мне не нужно отображение баров более ранних чем 00:45. В данный момент нет такой возможности в терминале. Можно только накинуть прямоугольник, это нормально?
Что я сейчас прдлагал? Дать возможность пользователю обозвать бар 00:45 последним на M1, все что раньше - не отображается.
Повторяю еще раз - я на графики смотрю глазами, мне не нужно отображение баров более ранних чем 00:45. В данный момент нет такой возможности в терминале. Можно только накинуть прямоугольник, это нормально?
220Volt дело говорит. Я - за галку в настройках терминала, реализующую подобную весчь.
я тоже , но как ?
брокер загрузил на м1 вместо м1 дневки
дневки получили все полномочия минуток