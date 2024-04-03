простые функции аппроксимации - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Берем линейную регрессию, заменяем ряд 1,2,3,4,5 на свой и все.
А если у меня тоже ряд 1,2,3,..?
А если у меня тоже ряд 1,2,3,..?
это арифметическая прогрессия
это арифметическая прогрессия
на стенку в рамочку :-)
или простые числа
или ряд фибоначчи
или НЁХ начинающаяся с 1 2 3