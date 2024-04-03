простые функции аппроксимации
Что, даже примеров с ALGLib нет что-ли ??
вот это залёт... искренне думал что тут занимаются анализом данных и платформа под это подточена, что не надо на каждый чих писать свой велосипед..
а оказывается что нет :-) придётся тянуть DLL и результат станет не особо легко распространяемым
Берем линейную регрессию, заменяем ряд 1,2,3,4,5 на свой и все.
да уже сделал..
то есть почти :-) отлаживаюсь
что-то блин с элементарщиной запутался..
для логарифм.аппроксимации функцией y=a * ln(x) + b
из исходного ряда [X,Y] делаем [ MathLog(X),Y ] и отправляем в линейный МНК. По идее вроде всё. Коэфф.должны подходить. Но что-то какая-то фигня
PS/ вообще какие-то выходные непручие. Вызывал "мастера" чинить стир.машину - минус 15 тыс, машинка теперь работает, но зато течёт :-)
Хороший инструмент - половина дела.
Осталось usability довесить, чтобы переключать интерполяторы и весовые функции.
@Dmitry Fedoseev - спасибо ! похоже ты единственный кто тут
данные считает, прочим некогда - грааль копают
Анализ данных делается в R, или в чём-то похожем. mql не предназначен и не пригоден для этого.
Ага, еще в экселе.
кому и кобыла невеста
на следующие выходные надо будет провернуть подобное с синусоидой :-)
есть данные которые по природе синусоида. То есть как-то буду получать её точную формулу с фазой и амплитудой,
а потом ещё вспоминать градиентый спуск чтобы из пары сотен вариантов выбрать оптимальный
да, кстати...
так как сей сайт популярен, и вдруг кому тоже понадобится, стоит оставлять ключи к решениям, чтобы потом люди не мучались :-)
очень помогла методичка найденная на просторах интернетов - без лишней зауми, строго только то что пригодится программисту
оригинал взят тут : http://z0081.narod.ru/Priblij_metody/priblizhenie_tablichnykh_funkcij_po_mnk.pdf
pdf-ку в zip прикладываю
ни у кого часом не завалялись аппроксиматоры ?
y=a*x^2+b
y=a*sqrt(x)+b
y=a*/x+b
интерфейсы типа :
эксперементирую всякое, захотелось покрутить простую аппроксимацию, а с лёту ничего готового не нашёл :-(