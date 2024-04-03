простые функции аппроксимации

ни у кого часом не завалялись аппроксиматоры ?

y=a*x^2+b

y=a*sqrt(x)+b

y=a*/x+b

интерфейсы типа :

/// аппроксимация параболой y=a*sqrt(x)+b
///   x[] y[] - набор точек
///   w[] - их веса
///   a,b возвращаемые коэфф 
///   dev - стандартное отклонение
bool
SqrtApprox(double &x[],double &y[],double &w[],double &a,double &b,double &dev)
{
   return false;
}
/// аппроксимация квадратичной параболой y=a^2+b
///   x[] y[] - набор точек
///   w[] - их веса
///   a,b возвращаемые коэфф 
///   dev - стандартное отклонение
bool
ParabolicApprox(double &x[],double &y[],double &w[],double &a,double &b,double &dev)
{
   return false;
}

эксперементирую всякое, захотелось покрутить простую аппроксимацию, а с лёту ничего готового не нашёл :-(

 

Что, даже примеров с ALGLib нет что-ли ??

вот это залёт... искренне думал что тут занимаются анализом данных и платформа под это подточена, что не надо на каждый чих писать свой велосипед..

а оказывается что нет :-) придётся тянуть DLL и результат станет не особо легко распространяемым

 
Maxim Kuznetsov:

Берем линейную регрессию, заменяем ряд 1,2,3,4,5 на свой и все.

 
Dmitry Fedoseev:

да уже сделал..

то есть почти :-) отлаживаюсь

 
Dmitry Fedoseev:

что-то блин с элементарщиной запутался..

для логарифм.аппроксимации функцией y=a * ln(x) + b

из исходного ряда [X,Y] делаем [ MathLog(X),Y ]  и отправляем в линейный МНК. По идее вроде всё. Коэфф.должны подходить. Но что-то какая-то фигня

PS/ вообще какие-то выходные непручие. Вызывал "мастера" чинить стир.машину - минус 15 тыс, машинка теперь работает, но зато течёт :-)

 

Хороший инструмент - половина дела.

Осталось usability довесить, чтобы переключать интерполяторы и весовые функции.

@Dmitry Fedoseev - спасибо ! похоже ты единственный кто тут данные считает, прочим некогда - грааль копают


 
Maxim Kuznetsov:

Анализ данных делается в R, или в чём-то похожем. mql не предназначен и не пригоден для этого.

 
Aleksey Nikolayev:

Ага, еще в экселе.

 
Dmitry Fedoseev:

кому и кобыла невеста

 

на следующие выходные надо будет провернуть подобное с синусоидой :-)

есть данные которые по природе синусоида. То есть как-то буду получать её точную формулу с фазой и амплитудой,

а потом ещё вспоминать градиентый спуск чтобы из пары сотен вариантов выбрать оптимальный


 

да, кстати...

так как сей сайт популярен, и вдруг кому тоже понадобится, стоит оставлять ключи к решениям, чтобы потом люди не мучались :-)

очень помогла методичка найденная на просторах интернетов - без лишней зауми, строго только то что пригодится программисту

оригинал взят тут : http://z0081.narod.ru/Priblij_metody/priblizhenie_tablichnykh_funkcij_po_mnk.pdf

pdf-ку в zip прикладываю

12
